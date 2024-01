Galaxy S24: características especiales de inteligencia artificial y lo que significan para ti

Samsung ha lanzado oficialmente su última serie de teléfonos Galaxy S24, ¡y sorpresa! También se ha presentado Galaxy AI: una serie de funciones alimentadas por IA que se han convertido en parte de los buques insignia. Creo que es seguro decir que la tendencia más popular de 2023 fue la IA. La forma en que la tecnología explotó tan solo por algunas aplicaciones que podían recrearte en diferentes estilos de arte era nueva, aunque se esperaba. Pero si pensabas que la IA era solo una tendencia del año pasado, tengo noticias para ti. Este año, la tecnología está a punto de convertirse en una parte central de los mejores teléfonos de 2024. Samsung parece ser la primera en llegar, con Galaxy AI como un gran enfoque de la estrategia de marketing del gigante coreano.

Pero, ¿de qué se trata? ¿Ha creado Samsung solo otro clon de ChatGPT o podrían estas funciones ser útiles para la rutina diaria de un fanático de Galaxy que decida actualizar a un teléfono de la serie Galaxy S24?

¿Qué es Galaxy AI en el Galaxy S24? Galaxy AI va más allá de las características relacionadas con la fotografía. Samsung introdujo Galaxy AI junto con la revelación oficial de su serie de teléfonos Galaxy S24. El término se utiliza para describir una serie de características habilitadas por IA, una mezcla de las que ya has visto antes y nuevos trucos geniales, que se encuentran en estos últimos teléfonos insignia.

Samsung ha tratado de abordar el tema de la IA de manera racional: ninguna función es tan loca que las personas tengan dificultades para entenderla o usarla. Y aunque los fanáticos de la tecnología puedan estar decepcionados por este enfoque, ya que la selección no es nada revolucionaria, la idea tiene mucho sentido: la IA se está volviendo común, pero aún no está ahí, por lo que esta es una excelente manera de atraer a más personas para que la prueben. Al mismo tiempo, la elección inteligente de combinar cálculos de IA en el dispositivo y en la nube se realizó para que Samsung pudiera minimizar cualquier preocupación sobre los datos del usuario. La combinación permite que la mayor parte de los datos involucrados en los procesos de Galaxy AI se queden en su teléfono, lo que algunos usuarios ciertamente apreciarán.

La suite de Galaxy AI no parece estar centralizada. Esto significa que no tienes que ir a una aplicación dedicada de Galaxy AI para hacer funcionar las cosas. En su lugar, las funciones se integran sin problemas en OneUI y están a un toque o un gesto de distancia: algunas se encuentran en el teclado de Galaxy S24, otras en la aplicación de la cámara, etc.

¿Qué características trae Galaxy AI en el Galaxy S24? Una nueva forma divertida de buscar cosas, ¡sin necesidad de multitarea! Circle to Search

Esta es la nueva y divertida forma de buscar cosas de Samsung de manera más sencilla en tu teléfono Galaxy S24. El título lo explica todo: si estás viendo un video sobre plantas en YouTube y ves una que no conoces, puedes: tocar y mantener presionado el botón de Inicio, girar (o tocar) la planta, obtener resultados sobre qué planta es, sin necesidad de salir de YouTube.

Pero eso no es todo. Porque mientras “girar para buscar” suena muy llamativo, la realidad es que también puedes garabatear sobre elementos o tocarlos. Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Esto suena como una característica centrada en la experiencia del usuario y es imprescindible si la empresa quiere que tenga éxito entre los usuarios.

Traductor en vivo

No confundas esta función con la de Google. La variante de Google es capaz de traducir textos o transcribir audio de videos rápidamente, pero el enfoque de Samsung significa cosas literales: una traducción en tiempo real durante una llamada telefónica en vivo.

Bueno, casi en tiempo real. Quiero decir, ni siquiera los traductores pueden traducir en tiempo real, ya que tendrían que escuchar lo que se dice primero. Lo mismo ocurre con la IA: escucha lo que el hablante está diciendo y, después de un corto tiempo, lo traduce a un idioma que puedes entender. Por el momento, se admiten 13 idiomas, pero Samsung puede introducir más con el tiempo, dependiendo de la popularidad de Live Translate. Ah, y por cierto: esta es una de las características que ocurre completamente en tu dispositivo, por lo que tus datos están seguros. Es decir, los propietarios de negocios tienen que prestar atención a esta característica. Interprete

Pero, ¿qué pasa si no estás en una llamada? Bueno, Samsung también lo ha considerado y, por eso, esta función. Convierte tu Galaxy S24 en una experiencia de pantalla dividida, lo que te permite superar la barrera del idioma. Las personas en ambos lados obtienen una transcripción de lo que dice el otro en un idioma que pueden entender. Ayuda de chat

Ya has visto esto antes: recibes un mensaje de texto en un idioma extranjero y el Galaxy S24 será capaz de traducirlo para ti. Bueno. Lo nuevo aquí, sin embargo, es Tone Tweak. Esta es una función de IA que tiene como objetivo simplificar el proceso de lluvia de ideas durante la escritura de mensajes de texto para ti. Digamos que quieres decir “Muchas gracias”, pero de manera profesional, pero no te vienen las palabras por alguna razón.

Bueno, con un botón, Galaxy AI puede ofrecerte varias variantes para elegir. Asistente de comunicación manos libres en la carretera Esto se integra perfectamente con Android Auto, incluso agregando un toque de magia de diseño de OneUI a tu automóvil. Pero estamos aquí para hablar de Galaxy AI, ¿cómo se integra en cosas? Bueno, básicamente, el asistente es capaz de revisar tus mensajes de texto y resumirlos en voz alta, para que no tengas que mirar tu teléfono o la pantalla de tu automóvil. No solo eso, sino que también puede ofrecerte acciones sugeridas. Podrás seleccionar una de la lista y luego la IA se encargará del texto mientras te concentras en la carretera. Dulce. Transcripción de ayuda

Hemos visto esta función en la línea de teléfonos Pixel de Google antes, pero es agradable ver que se está convirtiendo en algo más común: transcripciones en vivo. Básicamente, puedes dejar que el grabador de voz de tu Galaxy S24 funcione y transcribirá la grabación a medida que sucede. ¿Será la función más avanzada, introduciendo cosas como etiquetas de altavoz en el futuro? Esperamos que sí. Nota de ayuda en Samsung Notes

Galaxy AI puede ayudarte a configurar notas a partir de plantillas preexistentes, que parecen estar basadas en tus necesidades recurrentes. Esto significa que la IA monitoreará para ver si estás haciendo, por ejemplo, listas de compras con frecuencia y, si es así, puede comenzar a ofrecerte plantillas predefinidas para ahorrarte tiempo. Lo realmente genial de esta función es que las plantillas tienen estas pequeñas portadas personalizadas con resúmenes e iconos. Un toque realmente personal. Además, para aquellos de ustedes que están ansiosos por tener en sus manos un Galaxy S24 Ultra, la aplicación Samsung Notes ahora utilizará la IA para leer tu escritura a mano. Aún más, será capaz de enderezar la escritura a mano a través del S Pen para que se vea mejor. Genial.

Otro truco genial que Samsung mostró durante su presentación de Galaxy AI fue especialmente diseñado para tomadores de notas (¡como yo!). Con Samsung Notes, no necesitas agregar viñetas: puedes escribir todo tal como viene y, con solo tocar un botón, Galaxy AI puede reorganizar y reformular tus notas de manera más presentable y comprensible.

Gama AI y fotografía en el Galaxy S24: un ejemplo práctico de uso creativo de Galaxy AI con fotografía. Edición de fotos con AI: Sugerencia de edición: la IA podrá escanear tu toma y sugiere formas de mejorarla automáticamente.Edición con inteligencia artificial: los usuarios podrán eliminar desenfoques, reflejos o hacer que sus fotos sean más nítidas manualmente, si no les gustan las sugerencias automatizadas.Edición generativa: ¿Quieres enderezar tu toma sin recortarla? Esta función puede rellenar los espacios vacíos creados en el proceso. También te permitirá borrar objetos de una foto, sin dejar una mancha fea. Ah, y también te permite mover las cosas por completo, si esa es tu forma preferida de hacer las cosas.Zoom con IA¿Zoom digital? ¡No es suficiente! La serie Galaxy S24 también ofrece Zoom con IA, que básicamente significa que está utilizando algo de magia de IA para rellenar los espacios entre las distancias de zoom digital. Es cierto: el zoom digital ya no goza de la aprobación del público, pero tener otra opción a bordo no puede dañar, ¿verdad?Instante…