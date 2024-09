Gain Therapeutics Inicia distribución de capital de $50 millones por Investing.com

“

Gain Therapeutics, Inc. (NASDAQ: GANX), una empresa farmacéutica, anunció el jueves el establecimiento de un programa de oferta en el mercado. La compañía firmó un Acuerdo de Distribución de Capital con Oppenheimer & Co. Inc., que permitirá a Gain Therapeutics vender acciones de acciones comunes por un total de hasta $50 millones.

Las acciones se ofrecerán a través de una oferta en el mercado, lo que significa que pueden venderse en el Nasdaq Capital Market u otros mercados de trading disponibles para la acción. La oferta se llevará a cabo bajo la Declaración de Registro en Formulario S-3 de Gain Therapeutics existente, que fue presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el 18 de mayo de 2022 y se hizo efectiva el 1 de junio de 2022. También se presentará un suplemento del prospecto relacionado con la oferta ante la SEC.

Oppenheimer, actuando como agente de ventas, venderá las acciones a precios de mercado o en transacciones negociadas, recibiendo una comisión del 3% de los ingresos brutos. Gain Therapeutics ha acordado proporcionar indemnización y contribución a Oppenheimer por ciertas responsabilidades, incluyendo bajo la Ley de Valores y la Ley de Bolsa de 1934, según enmendada. Además, la compañía reembolsará a Oppenheimer por algunos gastos relacionados con el acuerdo.

El Acuerdo de Distribución no obliga a Gain Therapeutics a ofrecer o vender un número específico de acciones, y la compañía conserva la discreción para gestionar el momento y la cantidad de ventas. Oppenheimer hará esfuerzos comercialmente razonables para vender las acciones de acuerdo con las instrucciones de la compañía y dentro de los parámetros establecidos por las regulaciones federales y las normas de Nasdaq.

