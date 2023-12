Gabinete presenta proyecto de ley para endurecer sanciones por delitos militares

El Gabinete de Ministros ha presentado un proyecto de ley a la Rada Suprema, el parlamento de Ucrania, destinado a modificar el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal para aumentar las sanciones por mala conducta militar el 25 de diciembre, según un registro del proyecto de ley en el sitio web parlamentario.

Una nota explicativa que acompaña al proyecto de ley indica que su desarrollo fue motivado por la necesidad de mejorar el marco organizativo y legal para la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y aumentar la responsabilidad por violaciones en las áreas de registro militar, legislación de defensa, deber militar, servicio militar, preparación para la movilización y la movilización.

Las medidas propuestas incluyen:

Aumento de multas por infracciones de las normas de registro militar y legislación relacionada con la defensa, deber militar, servicio militar, preparación para la movilización y la movilización.

Establecimiento de un mecanismo de infracciones administrativas cometidas durante el tiempo de guerra, si la persona no se presenta en el centro de reclutamiento a pesar de haber sido debidamente informada sobre la fecha, hora y lugar de la citación.

Implementar la posibilidad de detener a individuos de tres horas a tres días por violación de la legislación de defensa, deber militar, regulaciones de servicio militar, normas de registro militar.

Ampliación de la responsabilidad penal por evasión del reclutamiento durante la movilización o el servicio militar, incluida la “negativa a someterse a un examen médico”.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine