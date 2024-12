Gabbard lucha por ganarse a los senadores antes de la lucha por la confirmación.

Tulsi Gabbard is teniendo problemas en sus reuniones con senadores esta semana, fuentes dijeron a The Hill, resaltando el camino difícil que enfrenta para ganar confirmación como directora de inteligencia nacional.

Cerca de media docena de fuentes, incluyendo senadores e individuos cercanos a la situación, indicaron que Gabbard está teniendo problemas durante las reuniones con legisladores, con una fuente familiar describiendo los encuentros como “no yendo bien”.

“Estaba demostrando ser un poco superficial, como una miembro de la Cámara hablando en una audiencia y no como alguien que necesita proporcionar el informe diario de inteligencia del presidente”, dijo la fuente familiar.

Dos senadores republicanos también hicieron eco de las preocupaciones, con uno señalando que varios miembros que se han reunido con la ex congresista demócrata de Hawai han salido poco impresionados hasta ahora.

“He escuchado que no está muy bien preparada. … He escuchado cosas no tan geniales”, dijo el miembro del Senado republicano, describiéndolas como “sesiones de BS”.

El segundo senador republicano agregó que ha habido “mucho rollo de ojos” por parte de miembros que han se encontrado con Gabbard al principio.

Las objeciones de los legisladores se deben a la falta de experiencia de Gabbard y sus relaciones con adversarios de Estados Unidos.

Se reunió en 2017 con Bashar Assad de Siria, cuyo gobierno fue derrocado esta semana, tras acusaciones de uso de armas químicas contra su propio pueblo. También ha sido defensora destacada del filtrador Edward Snowden y ha repetido los argumentos del presidente ruso Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.

Su defensa de Putin haría difícil para ella ganar apoyo de personas como el saliente líder republicano del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), quien es firme en su apoyo a Ucrania.

Otra fuente familiar con sus reuniones en el Hill dijo que los senadores “probablemente no estarían inclinados a gustarle desde el principio”.

Un asistente republicano del Senado cuyo miembro se ha reunido con Gabbard dijo que las malas reuniones que ha tenido “no se lo ponen fácil” para ganar votos, agregando, “ella tiene algo de trabajo que hacer si quiere el puesto. Cuanto más se reúna con personas serias, más verán que hay un déficit de competencia”.

Pero, el asistente estaba optimista, llamándola “una persona capaz que podría aprender rápido”.

“Tienen que ponerla al día realmente rápido. … Simplemente no está educada para el trabajo. Pero siento que lo puede lograr al final”, dijo la fuente.

Otro senador republicano que se ha reunido con Gabbard dijo que algunos de sus problemas se deben a posiciones más allá de Siria y Rusia. Específicamente, señalaron sus votos pasados en contra de la reautorización de la Sección 702 de la FISA, que le da a Estados Unidos la autoridad para llevar a cabo vigilancia sin orden judicial de ciudadanos extranjeros ubicados en el extranjero.

“La parte difícil es explicar cosas como, votó en contra de [Sección 702 de la FISA] cuatro veces y ahora va a tener que ser la defensora de la 702”, dijo el miembro.

Otros expresaron menos preocupación por Gabbard.

“Descubrirán que es una persona honesta”, dijo el senador Markwayne Mullin (R-Okla.) a principios de la semana. “Ella es alguien que, cuando se enfoca, es extremadamente dedicada y logrará el trabajo, y también será alguien que podrá cambiar la forma en que se ha administrado el DNI bajo [la directora Avril Haines] y la dirección a la que nos dirigimos allí”.

“La gente tiene que conocerla y sentirse cómoda con ella”, agregó.

Haines, quien fue nombrada por el presidente Biden, fue la primera de los funcionarios de su Gabinete confirmada en el Senado; la cámara alta la apoyó con un voto bipartidista de 84-10 en el Día de la Inauguración de Biden.

En ese momento, Haines fue respaldada por el senador Marco Rubio (R-Fla.), quien ahora es la elección de Trump para dirigir el Departamento de Estado.

Haines tiene la experiencia típica para el cargo, sirvió en varios puestos de seguridad nacional durante la administración de Obama, incluyendo subdirectora de la CIA y asesora de seguridad nacional adjunta de la Casa Blanca.

Ella reemplazó al director de inteligencia nacional de Trump, John Ratcliffe, quien antes era congresista de Texas. Él recibió críticas por algunas de sus decisiones de desclasificar inteligencia en lo que se consideró intentos de difundir a veces información no verificada que podría dañar a los enemigos políticos de Trump.

La transición de Trump respondió a informes de que Gabbard está teniendo problemas en sus reuniones con senadores.

“Estas fuentes anónimas cobardes están tratando desesperadamente de aferrarse al poder, por lo que se esconden detrás de los medios para difundir estas falsedades que socavan directamente la voluntad del pueblo estadounidense. El presidente Trump ganó con un mandato de cambio del pueblo estadounidense, y esa es una de las razones por las que nominó a la teniente coronel Gabbard para el DNI”, dijo la portavoz de la transición Alexa Henning.

El tumulto de Gabbard llega cuando la mayoría de los otros nominados de Trump se encuentran en posiciones relativamente más fuertes. Pete Hegseth, la elección del presidente electo para liderar el Pentágono, pareció estar en grave peligro la semana pasada antes de embarcarse en una serie de reuniones con legisladores y los medios para cambiar las cosas.

“Ella probablemente es más vulnerable que Hegseth en este momento”, dijo la fuente familiar con las reuniones de Gabbard en los últimos días, agregando que las personas que han estado en el Capitolio con la selección del secretario de Defensa sienten que ha “dado la vuelta a la esquina”.

Los legisladores ahora están seguros de que puede ganar confirmación después de superar la ola de problemas.

“Diría que, a mediados de la semana pasada, parecía que había un creciente impulso en su contra. Creo que eso ha cambiado considerablemente”, dijo el senador Ted Cruz. (R-Texas). “El impulso ha cambiado considerablemente en la dirección de Pete. Creo que Pete será confirmado”.

Mullin fue más franco.

“No pintaba muy bien la semana pasada”, dijo. “Pero pensé que podría lograrlo si podía mantenerse durante la semana, y lo hizo. Ahora, estás viendo el cambio para él porque está llevando la lucha al Senado. Está presentando su caso, y ha sido efectivo”.

