Futuros del S&P 500 y Nasdaq caen para comenzar la última semana de trading de 2024

Los futuros vinculados al S&P 500 (ES=F), al Nasdaq de alta tecnología (NQ=F) y al promedio industrial Dow Jones (YM=F) cayeron ligeramente en la mañana del lunes.

La caída se produjo mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años (^TNX) se mantenía cerca de un máximo de 7 meses en el 4.6%.

Las acciones cerraron la semana pasada con un descenso el viernes de nombres de Big Tech como Tesla (TSLA) y Nvidia (NVDA), con el Nasdaq Composite cayendo un 1.5% y el S&P 500 más de un 1%.

La muy esperada “rally de Santa Claus”, que es estadísticamente uno de los períodos de siete días más consistentemente positivos del año para el S&P 500, ha sido un fracaso hasta ahora. Desde 1950, el S&P 500 ha subido un 1.3% durante los siete días hábiles que comienzan el 24 de diciembre, muy por encima del promedio de siete días típico del 0.3%, según el estratega técnico jefe de LPL Financial, Adam Turnquist. En el período actual, el S&P 500 ha caído menos de un 0.1%.

Pero con solo dos días de trading restantes en el 2024, los mercados esperan recuperar la imagen general del año, uno que ha estado lleno de ganancias. El S&P de referencia ha subido más de un 25% este año, mientras que el Nasdaq ha ganado más de un 30%. El Dow de primera categoría ha subido de forma más modesta un 14%.

El domingo por la noche, el ex presidente Jimmy Carter falleció a la edad de 100 años en su casa en Plains, Georgia, según informó el Centro Carter. Los mercados de valores aún están programados para abrir el lunes a las 9:30 a.m. ET.

Las acciones de Boeing caen después de accidente en Corea del Sur

Las acciones de Boeing (BA) cayeron más de un 3% en el trading previo a la apertura del mercado el lunes por la mañana después de que uno de sus aviones estuviera involucrado en un accidente fatal en Corea del Sur el domingo.

El avión 737-800 operado por Jeju Air Co. se estrelló el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Muan, dejando a todos menos dos de los 181 ocupantes a bordo muertos. Bloomberg informó que los investigadores se centrarán en un choque de aves con la aeronave, así como en una falla en el tren de aterrizaje.