Futuros del Dow Jones: Tesla impulsa al Nasdaq por encima de los 18,000; Estas 6 acciones están obteniendo un impulso gracias a Trump

Los futuros del Dow Jones bajaron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Una serie de datos económicos está prevista para la mañana del miércoles en una sesión de medio día.

La sesión de la bolsa tuvo un resultado positivo el martes, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando cierres récord. Tesla (TSLA) subió el miércoles gracias a entregas más fuertes de lo esperado, continuando con un fuerte desempeño.

Las acciones bancarias fueron contribuyentes clave también. Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), Citigroup (C) y Morgan Stanley (MS) están operando alrededor de puntos de compra o entradas tempranas. La curva de rendimiento del Tesoro se ha vuelto menos invertida a medida que los rendimientos a largo plazo incorporan una creciente probabilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.

Mientras tanto, Diamondback Energy (FANG) y las acciones de maquinaria petrolera Weatherford International (WFRD) y TechnipFMC (FTI) están haciendo movimientos alcistas en bases.

Las acciones de Weatherford están en la lista de observación de Leaderboard de IBD. Las acciones de Citigroup están en el IBD 50. Diamondback Energy fue la Acción del Día de IBD el martes. Las acciones de JPMorgan fueron la selección del lunes.

El video incrustado en este artículo analiza la acción del mercado del martes y analiza Weatherford. Las acciones de Goldman Sachs y Novo Nordisk (NVO).

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones perdieron una fracción frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 retrocedieron.

El Informe de Empleo de ADP está previsto para las 8:15 a.m., seguido de las solicitudes de desempleo semanales a las 8:30 a.m. A las 10 a.m., está previsto el índice de servicios del ISM. El informe de empleo de junio está programado para el viernes por la mañana.

Los mercados bursátiles de EE. UU. cierran a la 1 p.m. ET el 3 de julio, antes del feriado del 4 de julio.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Probabilidades de Biden Disminuyen

El representante de Texas Lloyd Doggett se convirtió en el primer miembro demócrata del Congreso en pedir que el presidente Joe Biden renuncie. El representante Jim Clyburn, D-S.C., dijo que podría apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata si Biden renunciara. Las probabilidades de Biden de ser el candidato demócrata cayeron por debajo del 50% en PredictIt, mientras que las posibilidades de Harris aumentaron. Las posibilidades de Trump de recuperar la Casa Blanca no subieron mucho, pero han aumentado desde el debate del jueves por la noche.

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores tuvo una sesión positiva, impulsada por Tesla pero con ganancias decentes en otros lugares.

El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0.4% en el trading del mercado bursátil del martes. El índice S&P 500 subió un 0.6%, estableciéndose por encima de los 5,500 puntos por primera vez. El Nasdaq composite subió un 0.8%, cerrando por encima de los 18,000.

El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.2%, justo por debajo de su media móvil de 50 días.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 0.45%, también por debajo de su media móvil de 50 días.

El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 0.85%, justo por debajo de máximos históricos.

Además de las acciones bancarias y energéticas, muchas acciones de software, minoristas de descuentos, envío y sector médico se están desempeñando bien. Por otro lado, las industriales están luchando, mientras que muchas acciones de vivienda y construcción están tambaleándose.

El Nasdaq composite está un 7% por encima de su media móvil de 50 días, ligeramente extendido.

Los precios del petróleo crudo cayeron un 0.7% a $82.81 por barril, revirtiendo a la baja desde arriba de $84 a principios del martes.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos base al 4.43%, pero después de subir 19 puntos base en las dos sesiones anteriores. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se deslizó tres puntos base al 4.74%, después de haber subido menos de seis puntos base en las dos sesiones de trading anteriores.

La curva de rendimiento se está volviendo menos invertida a medida que los operadores de bonos apuestan por mayores déficits presupuestarios y quizás un crecimiento económico más fuerte si Trump regresa a la Casa Blanca.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del sector tecnológico y de software ampliado iShares (IGV) subió un 0.5%. El ETF del sector de semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 1%.

Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0.8% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1.5% a su peor cierre desde finales de octubre. Las acciones de Tesla son la primera posición en los ETF de Ark Invest.

El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 0.7% y el ETF de Desarrollo de Infraestructura Global U.S. (PAVE) subió un 0.6%. El ETF de Constructoras de Viviendas SPDR S&P (XHB) subió un 0.1%.

El ETF Energético Select SPDR (XLE) cayó un 0.1%, con Diamondback Energy como miembro. El Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) se hundió un 0.4%. El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) subió un 0.55%.

El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1.2%, con JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo como tenedores destacados.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla subieron un 10.2% a 231.26 el martes. Las entregas del segundo trimestre alcanzaron las 443,956, por encima de las previsiones revisadas a la baja aunque aún por debajo del año anterior. El despliegue de almacenamiento de energía alcanzó un nuevo máximo. Las acciones de TSLA, que superaron su línea de 200 días el lunes, ahora están bastante extendidas desde un punto de compra de 191.08 despejado el 26 de junio.

Acciones Energéticas Cerca de Puntos de Compra

Diamondback Energy subió un 0.6% el martes a 204.90, lejos de los máximos de la sesión pero continuando con una subida desde la media móvil de 50 días. Las acciones de FANG se están moviendo hacia un punto de compra de 211.96 desde una base en forma de taza. Las acciones ofrecieron una entrada temprana a finales de la semana pasada cuando se movieron lejos de la línea de 50 días.

Las acciones de Weatherford subieron un 2.3% el martes a 124.53, construyendo el lado derecho de una base en forma de taza con un punto de compra de 129.70. Las acciones podrían estar formando una asa, aunque necesita más tiempo. El máximo intradiario del 28 de junio de 124.93 coincide con una línea de tendencia a la baja para las acciones de WFRD.

Las acciones de TechnipFMC bajaron un 0.3% a 26.19 pero aún están en tendencia alcista. Las acciones de FTI tienen un punto de compra de 27.30 desde una base plana, según MarketSurge. El movimiento de la semana pasada por encima de la línea de 50 días ofreció una entrada temprana, con las acciones aún en rango para eso.

Acciones Bancarias Fuertes A Medida Que las Probabilidades de Trump Levantan los Rendimientos

Las acciones de Goldman subieron un 0.4% el martes a 465.61, trabajando en un punto de compra de 471.48 desde una base plana. Las acciones encontraron soporte en su línea de 50 días el pasado jueves. Los inversores podrían usar el máximo del lunes de 464.02 como una entrada temprana.

Las acciones de JPMorgan subieron un 1.65% a 208.83, por encima de un punto de compra de 205.88 desde una base plana. Las acciones de JPM tuvieron una entrada temprana el viernes cuando superaron decisivamente la línea de 50 días y una línea de tendencia.

Las acciones de Bank of America subieron un 2.3% a 40.93, superando varias semanas de acción ajustada como parte de un rebote de cuatro sesiones desde la línea de 50 días.

Las acciones de Wells Fargo subieron un 0.6% el martes a 60.97 después de recuperar la línea de 50 días el lunes, ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de WFC tienen un punto de compra de 62.55 desde una base en forma de taza poco profunda.

Citigroup subió un 2% a 64.68. Las acciones están avanzando hacia un punto de compra de 64.98 desde una base plana junto a una base anterior. Las acciones de Citi dieron una señal de compra el viernes cuando subieron por encima de la línea de 50 días.

Morgan Stanley subió un 0.5% a 99.65 el martes después de superar niveles a corto plazo por encima de la línea de 50 días. Las acciones de MS tienen un punto de compra de 103.25 desde una base plana.

Ten en cuenta que JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo informan ganancias el 12 de julio, mientras que Goldman, BofA y Morgan Stanley unos días después.

¿Qué Hacer Ahora?

El mercado de valores sigue estando algo dividido, con el Nasdaq extendido desde la línea de 50 días y el Russell 2000 por debajo de ese nivel clave. Algunas acciones han estado dando señales de compra, aunque muchas de estas se han retirado o peor.

Los inversores pueden querer mantener en gran medida su exposición actual, tal vez picoteando en nuevas oportunidades mientras toman medidas cuando otras posiciones luchan.

Recuerda que el precio de la independencia financiera es la vigilancia constante. Así que mantente comprometido con el mercado y tu cartera.

Lee El Gran Cuadro todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sígueme a mí, Ed Carson, en Threads en @edcarson1971 y X/Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.

