Futuros del Dow Jones: Mercado de valores en apuros mientras se avecinan grandes ganancias; Trump promete golpear a Tesla.

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Tesla (TSLA), Alphabet (GOOGL), ServiceNow (NOW) y GE Aerospace (GE) lideran una avalancha de informes de ganancias en la próxima semana.

El Mercado de Valores Se Retira

La rotación del rally del mercado de valores en el Dow Jones, las pequeñas empresas y varios sectores no tecnológicos cambió hacia una amplia retirada el viernes.

El Nasdaq cayó y el S&P 500 retrocedió debido a problemas con los chips, el apagón de TI de CrowdStrike (CRWD) y más. Nvidia (NVDA) y muchos otros líderes también vendieron acciones.

Las Ganancias se Aceleran

Google, ServiceNow y GE no están en un rango de compra, pero no están muy lejos de ser ejecutables. Lo mismo ocurre con las acciones de Tesla, aunque cayeron sólidamente el viernes, ya que el ex presidente Donald Trump, respaldado por Elon Musk, se comprometió a revertir las políticas de vehículos eléctricos.

Los informes de ganancias de Google y ServiceNow serán clave para los sectores tecnológicos, que van desde la inteligencia artificial, la computación en la nube, la publicidad en línea y el software empresarial.

Además de Tesla, otros cerca del rango de compra incluyen a Google, ServiceNow y GE, AppFolio (APPF), United Rentals (URI), KLA Corp. (KLAC), Tenet Healthcare (THC) (y otros hospitales), así como las empresas de maquinaria petrolera Weatherford (WFRD) y TechnipFMC (FTI), solo por nombrar algunos.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores comenzó bien la semana, especialmente fuera del Nasdaq. Pero Nvidia y las acciones de chips en general cayeron el miércoles, con esa debilidad ampliándose a finales de la semana.

El índice Dow Jones Industrial Average subió un 0,7% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada, pero cayó cerca de los mínimos semanales después de alcanzar un máximo histórico intradiario el jueves. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1,7%, pero se alejó del máximo de varios años del miércoles.

El índice S&P 500 cedió un 2%, cayendo por debajo de su línea de 21 días después de alcanzar un récord el martes.

El Nasdaq cayó un 3.65%, decisivamente por debajo de su línea de 21 días. Ahora está solo un 1.7% por encima de su promedio móvil de 50 días, después de estar un 8.9% por encima de ese nivel clave el 10 de julio.

Aunque la línea de 50 días podría proporcionar soporte, no hay garantía de que el Nasdaq se detenga allí.

…

