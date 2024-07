Futuros del Dow Jones: Los riesgos del mercado de valores aumentan a medida que se acerca el jefe de la Reserva Federal Powell; Tesla, Palantir fuertes.

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Congreso, y se esperan datos de inflación más adelante en la semana. JPMorgan Chase (JPM) y otros bancos inauguran la temporada de presentación de resultados.

La semana pasada, el rally del mercado bursátil vio al S&P 500 y al Nasdaq alcanzar máximos históricos, aunque este último está cada vez más extendido. Por otro lado, las pequeñas empresas retrocedieron por debajo de un nivel clave. Sin embargo, más acciones emitieron señales de compra. Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR) y ASML (ASML) están en zonas de compra. Por su parte, Tesla (TSLA) se disparó. Nvidia (NVDA) tuvo una pequeña ganancia semanal, continuando su buen desempeño después de retroceder desde máximos históricos.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones se abrirán a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Testimonio de Powell, Inflación por Delante

El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el martes y miércoles. Los inversores estarán atentos a cualquier cambio en los comentarios de Powell sobre la política monetaria. Sin embargo, si la reciente racha de datos económicos a la baja continúa, los comentarios anteriores de Powell apuntarán a recortes de tasas más adelante este año. Los mercados ahora ven un 77.9% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed para la reunión del 17-18 de septiembre, con un 76.5% de probabilidad de dos recortes este año.

El informe de inflación del IPC de junio está previsto para el jueves, después del débil informe de empleo del 5 de junio. Los datos de inflación del IPP serán publicados el viernes.

Resultados de los Bancos

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) presentarán sus resultados el viernes. Todos están cerca de puntos de compra o entradas tempranas.

El rally del mercado bursátil mostró una acción positiva en los principales índices. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.7% en la última sesión bursátil de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1.95%. El Nasdaq composite se disparó un 3.5%. Sin embargo, el Russell 2000 de pequeñas empresas cayó un 1%, por debajo de la línea de 50 días. El ETF de peso igual del S&P 500 de Invesco (RSP) cayó un 0.4% a 163.38, alejándose aún más de la línea de 50 días. En contraste, el ETF de peso igual del Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) subió un 1.6% a un máximo histórico. Esto refleja la fortaleza de las acciones de crecimiento, especialmente las tecnológicas, más allá de las mega-cap. El Nasdaq está ahora un 8.3% por encima de su línea de 50 días, cada vez más extendido. Esa fue la extensión que tuvo el índice tecnológico el 17 de junio, preparando el escenario para dos semanas de acción lateral. Las probabilidades de una pausa o una corrección están aumentando nuevamente. No tiene que suceder de inmediato y no tiene que ser muy grande, pero esos riesgos están creciendo. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos a 4.27% después de dispararse a 4.49% a principios de la semana. Los futuros del crudo de EE. UU. subieron un 2% a $83.16 por barril durante la semana, un aumento del 10.1% en las últimas cuatro semanas. Los futuros del cobre subieron un 6.1% durante la semana. Los precios del oro subieron un 2.6%, mientras que la plata se disparó un 7.4%. El bitcoin cayó un 10.7% a $56,458.26, pero se recuperó de un nuevo mínimo de varios meses de $53,700 a principios del viernes.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovador IBD 50 (FFTY) subió un 1.4% la semana pasada. El ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliado de iShares (IGV) subió un 2.3%, justo por debajo de su pico a finales de 2021. La acción de PLTR es un miembro. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 3.5%. El stock de Nvidia es la mayor participación de SMH con diferencia, mientras que ASML también es un componente clave.

Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 4.55% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1.1%. El stock de Tesla es la principal posición en los ETF de Ark Invest. El ETF del Sector de Metales y Minería SPDR S&P (XME) subió un 3.25% la semana pasada, impulsado por el aumento de los precios de los metales y el carbón. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) subió un 1%. JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo son todos miembros importantes. Pero en otros lugares hubo debilidad. El ETF del Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 1.1%. El ETF de Aerolíneas Globales de EE. UU. (JETS) descendió un 2.6%. El ETF del Sector de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) se deslizó un 3.1%. El ETF Energético Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.15%, y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) perdió un 0.9%. El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) cayó un 0.5%.

Las acciones de Tesla se dispararon un 27.1% a 251.52 durante la semana, superando la línea de 200 días y mucho más. Las entregas del segundo trimestre cayeron en comparación con el año anterior, pero superaron las expectativas reducidas. Las acciones ahora están muy extendidas desde el punto de compra de 191.08. Las acciones de TSLA están justo en una línea de tendencia a largo plazo que se remonta a su máximo histórico a finales de 2021. Idealmente, Tesla se tomaría un descanso por un tiempo. Los resultados de Tesla están previstos para el 17 de julio, con un evento de robotaxi programado para el 8 de agosto.

Las acciones de Nvidia subieron un 1.85% a 125.83 durante la semana, rebotando en la línea de 21 días. Un inversor agresivo podría haber utilizado la acción del miércoles como lugar para agregar algunas acciones más. Pero las acciones de NVDA podrían usar una pausa más larga. Los resultados de Nvidia no se esperan hasta mediados de agosto. Sin embargo, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), que fabrica chips para Nvidia y muchos otros, presenta las ventas de junio el miércoles y los resultados del segundo trimestre el 18 de julio.

Acciones Meta

Las acciones de Meta subieron un 7.1% a 539.91, principalmente el viernes, moviéndose por encima de los puntos de compra en 514.01 o 522.08. Los resultados de Meta están previstos para el 31 de julio.

Acciones de Palantir

Las acciones de Palantir subieron un 7.5% a 27.23, superando un punto de compra en forma de mango en 26.57 el viernes, marcando su mejor cierre desde finales de 2021. La consolidación amplia y abierta de cuatro meses podría ser vista como un gran mango en una base enorme. Aunque es una acción activa, las acciones de PLTR están un 18.7% por encima de su línea de 50 días. La acción es propensa a movimientos bruscos al alza y a la baja. Los resultados de Palantir se esperan a principios de agosto.

Acciones de ASML

Las acciones de ASML subieron un 5.1% durante la semana a 1,074.48, recuperándose de la línea de 21 días y volviendo a superar un punto de compra de 1,056.34. Los resultados de ASML están previstos para el 17 de julio.

Qué Hacer Ahora

La combinación de la extensión del Nasdaq mientras que las pequeñas empresas, empresas de mediana capitalización y el ETF ponderado igual del S&P 500 pierden de vista sus líneas de 50 días no es ideal. Sin embargo, la mayoría de las acciones líderes tienen un buen comportamiento, con una programación constante de nuevas oportunidades de compra en los últimos días. Si realizaste algunas nuevas compras recientemente, probablemente estén funcionando. Pero estate preparado si el mercado retrocede o rota nuevamente. Aunque hay señales de advertencia para hacer nuevas compras, la tendencia alcista más amplia está bien establecida. Los inversores deben tener una exposición significativa a pesado. Definitivamente debes estar mirando tus listas de seguimiento y revisando tu cartera.

Es hora de prestar atención a la temporada de resultados. JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, junto con Delta Air Lines (DAL), presentarán resultados esta semana, con resultados de otras empresas aumentando después de eso. El jefe de la Fed Powell y los datos de inflación serán clave, con las esperanzas de recorte de tasas ofreciendo un viento de cola en los mercados.

Las acciones de Nvidia y ASML están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Meta están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia, Palantir y Citigroup están en el IBD 50. Las acciones de Palantir están en el IBD Big Cap 20.

Lee The Big Picture todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

Sígueme a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y X/Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

Quizás También Te Interese:

Por Qué Esta Herramienta de IBD Simplifica la Búsqueda de Acciones Principales

Captura la Próxima Gran Acción Ganadora con MarketSurge

¿Quieres Obtener Ganancias Rápidas y Evitar Grandes Pérdidas? Prueba SwingTrader

Mejores Acciones de Crecimiento para Comprar y Observar

Tesla Extiende su Gran Racha; BYD en Zona de Compra, Realiza un Gran Movimiento en el Extranjero