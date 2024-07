Futuros del Dow Jones: ¿Cómo reaccionarán los mercados ante la salida del presidente Biden? Trump promete impactar a Tesla.

Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Tesla (TSLA), la matriz de Google, Alphabet (GOOGL), ServiceNow (NOW) y GE Aerospace (GE) lideran una avalancha de informes de ganancias en la próxima semana.

El Presidente Biden Abandona la Carrera Electoral de 2024

El Presidente Joe Biden “se retirará” de las elecciones de 2024, dijo en un comunicado publicado el domingo por la tarde, tras semanas de preocupaciones tras su desastroso debate presidencial el mes pasado. Biden respaldó a la Vicepresidenta Kamala Harris, dando su “total apoyo y respaldo a Kamala para ser la nominada de nuestro partido”.

La salida de Biden podría alterar los mercados financieros, que cada vez más han incluido en sus precios el regreso del ex Presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Aunque Trump probablemente seguiría siendo el favorito contra Harris o quien sea el nominado demócrata, la salida de Biden hace que eso sea mucho menos seguro.

El Mercado de Valores Rota hacia la Retirada

La rotación del rally del mercado de valores en el Dow Jones, las pequeñas empresas y varios sectores no tecnológicos se transformó en una amplia retirada el viernes.

El Nasdaq se desplomó y el S&P 500 se retiró debido a problemas con los chips, la interrupción en IT de CrowdStrike (CRWD) y más. Nvidia (NVDA) y muchos otros líderes se vendieron.

Aumento de las Ganancias

Google, ServiceNow y GE no están en rango de compra, pero no están lejos de ser ejecutables. Lo mismo ocurre con las acciones de Tesla, aunque cayó firmemente el viernes cuando el ex Presidente Donald Trump, respaldado por Elon Musk, prometió revertir las políticas de vehículos eléctricos.

Los informes de ganancias de Google y ServiceNow serán clave para los sectores tecnológicos, que van desde inteligencia artificial, computación en la nube, publicidad en línea y software empresarial.

Además de Tesla, Google, ServiceNow y GE, va a ser una semana de ganancias enorme: AppFolio (APPF), United Rentals (URI), KLA Corp. (KLAC), Tenet Healthcare (THC), están reportando, al igual que las empresas de maquinaria petrolera Weatherford (WFRD) y TechnipFMC (FTI). Y hay cientos más.

Los Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.

Los futuros, los rendimientos de los bonos y más podrían oscilar debido al último giro salvaje en la carrera presidencial de 2024.

Bitcoin cayó brevemente a $65,850 tras la salida de Biden, pero se recuperó a $67,500, un aumento fraccional respecto a las últimas 24 horas. La criptomoneda había subido de nuevo en los últimos días en parte por las crecientes probabilidades de victoria para Trump, quien ha expresado su apoyo a las criptomonedas en su campaña de 2024.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Únete a los expertos de IBD mientras analizan las acciones líderes y el mercado en IBD Live

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores comenzó bien la semana, especialmente fuera del Nasdaq. Pero Nvidia y las acciones de chips en general cayeron el miércoles, con esa debilidad ampliándose a finales de la semana.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,7% en la última semana de operaciones en el mercado de valores, pero cayó cerca de los mínimos semanales después de alcanzar un máximo intradiario récord el jueves. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1,7%, pero estaba lejos del máximo de varios años alcanzado el miércoles.

El índice S&P 500 cedió un 2%, cayendo por debajo de su línea de 21 días después de alcanzar un récord el martes.

El Nasdaq cayó un 3,65%, decisivamente por debajo de su línea de 21 días. Ahora está a solo un 1,7% por encima de su promedio móvil de 50 días, después de estar un 8,9% por encima de ese nivel clave el 10 de julio.

Aunque la línea de 50 días podría proporcionar soporte, no hay garantía de que el Nasdaq se detenga allí.

El ETF de igual peso Invesco S&P 500 (RSP) cayó un 0,1% después de alcanzar un máximo intradiario récord el jueves.

El ETF de índice ponderado First Trust Nasdaq 100 (QQEW) se desplomó un 2,4% para probar su línea de 50 días después de alcanzar un máximo récord el martes. Aunque mejor que la caída del 4% del Nasdaq 100, la caída de QQEW muestra que la repentina deterioración en las acciones de crecimiento tecnológico va más allá de las megacaps.

El Índice de Volatilidad de CBOE, o VIX, subió casi un 33% a 16,53, la mayor alza semanal desde marzo de 2023. Aun así, el indicador de miedo en el mercado está muy por debajo de los picos de abril (21,36) u octubre de 2023 (23,08).

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos al 4,24% después de alcanzar un mínimo de cuatro meses el miércoles.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 2,5% a $80,13 por barril, retrocediendo un 3,25% el viernes.

Los futuros del cobre cayeron un 8,25%, su peor semana en dos años. Cuando “Doctor Cobre” cae, no es una buena señal para la economía global.

Coinbase Muestra Señal de Compra, Lidera 5 Acciones a Observar

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 4,7% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) perdió un 2,8%, con la acción de ServiceNow como una participación clave y CrowdStrike también como miembro. El ETF Vectors Semiconductor de VanEck (SMH) se hundió un 9,6%, con la acción de Nvidia siendo el componente principal.

Reflejando acciones especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) bajó un 0,4% la semana pasada y el ETF de Genómics ARK (ARKG) subió un 0,2%. La acción de Tesla es la principal participación en los ETF de Ark Invest.

El ETF del Sector de Metales y Minería SPDR S&P (XME) cayó un 2,4% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) redujo las ganancias a solo un 0,35%. El ETF de Aviación de EE. UU. Global Jets (JETS) cayó un 0,7%. El ETF del Sector de Construcción de Viviendas SPDR S&P (XHB) avanzó un 3,25%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 2,05% y el Fondo de Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) bajó un 0,25%. El Fondo de Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 0,55%, pero estaba cerca de los mínimos semanales.

El ETF de Selección Financiera SPDR (XLF) ganó un 1,2% y el ETF de Banca Regional SPDR S&P (KRE) saltó un 7,5%.

Tiempo el Mercado con la Estrategia de Mercado de ETF de IBD

Acción de Tesla

Tesla cayó un 4% el viernes a 239,20, su cierre más bajo desde el 2 de julio. Sin embargo, las acciones todavía están por encima de su promedio móvil de 21 días. En términos semanales, las acciones de TSLA cayeron de forma relativamente modesta un 3,6%, operando dentro de la semana anterior y mostrando una acción constructiva después de una fuerte subida. Tesla tiene un punto de compra de 271 en una consolidación que se remonta varios meses a un año.

El ex Presidente Donald Trump, en su discurso de nominación del GOP el jueves por la noche, se comprometió a eliminar el mandato nacional tácito de vehículos eléctricos. Poner fin al mandato probablemente beneficiaría a Tesla al reducir la competencia, aunque California y algunos otros estados azules tienen sus propios mandatos de vehículos eléctricos. También eliminar los mandatos reduciría los ingresos por créditos de EV de Tesla. Mientras tanto, Trump ha declarado anteriormente que favorece la eliminación de las subvenciones para vehículos eléctricos, lo que probablemente perjudicaría a Tesla.

Además, Trump dijo que quiere que los fabricantes de vehículos eléctricos chinos establezcan fábricas en EE. UU., lo que sería un gran cambio respecto a la posición del Presidente Biden. El gigante de los EV BYD (BYDDF) subió un 1,7% a 31,06 el viernes, recuperando un punto de compra de 30,84.

Musk ha respaldado firmemente a Trump y está donando fondos masivos a un Super PAC pro-Trump.

El sábado, Trump dijo que leyó que Elon Musk le da $45 millones al mes, por lo que “Tenemos que hacer que la vida sea buena para gente como él”.

Tesla informa el martes por la noche. Es probable que las ganancias caigan bruscamente, aunque los ingresos podrían aumentar ligeramente. El enfoque, como de costumbre, estará en la llamada de conferencia con Musk hablando sobre entregas, modelos futuros y diversas iniciativas ambiciosas.

Tesla Cae Antes de las Ganancias Mientras Trump Dice Esto; BYD en Zona de Compra

Acción de Nvidia

Nvidia cayó un 8,75% a 117,93 durante la semana, alcanzando sus niveles más bajos desde principios de junio. El líder en chips de IA se mantuvo por encima de la línea de 50 días pero cerró ligeramente por debajo de la línea de 10 semanas. La acción de NVDA podría estar formando una base de doble fondo, pero necesita más tiempo.

Si Nvidia rompe de manera decisiva a la baja, sería un gran negativo para el sector tecnológico.

Qué Hacer Ahora

El Nasdaq está luchando mientras el resto del mercado también comienza a retroceder. No parece ser un buen momento para hacer nuevas compras, especialmente con las ganancias aumentando. Se rápido en eliminar los perdedores, lo que ayudará a reducir la exposición general.

El lado positivo es que los líderes tecnológicos ya no están valorados a la perfección en el corazón de la temporada de ganancias. Esto proporciona más oportunidades para reacciones al alza importantes. Pero habrá grandes descalabros en las ganancias en el camino.

Definitivamente es un momento para estar comprometido y preparado. Eso significa poner al día tus listas de seguimiento y tu plan de juego este fin de semana y prestar atención el lunes por la mañana.

La acción de Nvidia está en Leaderboard de IBD y en el IBD 50. La acción de Google está en el Big Cap 20 de IBD.

Lee The Big Picture todos los días para mantenerte en sintonía con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

Sígueme a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y en X/Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

Por qué esta herramienta de IBD simplifica la búsqueda de las mejores acciones

Aprovecha la próxima gran acción ganadora con MarketSurge

¿Quieres obtener ganancias rápidas y evitar grandes pérdidas? Prueba SwingTrader

Las mejores acciones de crecimiento para comprar y seguir

IBD Digital: Desbloquea las listas de acciones premium, herramientas y análisis de IBD hoy