Futuros de EE. UU. se mantienen en espera en la cuenta regresiva de la CPI.

Las acciones en EE. UU. se detuvieron el jueves mientras Wall Street se preparaba para una lectura crucial de la inflación que pondrá a prueba su ralli arrollador y las esperanzas de recorte de tasas por igual.

Los futuros del S&P 500 (ES=F) cayeron un 0,1%, después de que el índice amplio cruzara los 5,600 por primera vez el miércoles. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (YM=F) cayeron aproximadamente un 0,2%, mientras que los contratos en el Nasdaq 100 de tecnología (NQ=F) se mantuvieron por debajo de la línea de flotación.

Las ganancias de las acciones se aceleraron el miércoles cuando Jerome Powell volvió a sugerir que las condiciones están casi listas para que la Reserva Federal comience a realizar recortes en las tasas de interés. Los comentarios del presidente de la Fed en el Congreso en los últimos dos días han mantenido vivas las apuestas sobre un cambio de política en septiembre.

El rally se encuentra en pausa mientras los inversores esperan el lanzamiento del Índice de Precios al Consumidor de junio, datos cruciales para la toma de decisiones de la Fed. Se espera que la lectura del IPC, programada para las 8:30 a.m. ET, muestre una desaceleración en la inflación al 3.1% debido al enfriamiento en mayo. De lo contrario, eso podría afectar las esperanzas de que los costos de endeudamiento se reduzcan de sus máximos históricos.

Las acciones de Costco (COST) subieron en operaciones previas a la apertura del mercado después de que el minorista anunciara que aumentará las tarifas de membresía por primera vez desde 2017, lo que algunos ven como reflejo de las presiones de precios sobre los consumidores.

Mientras tanto, la nueva temporada de ganancias comenzó con informes de Pepsi (PEP) y Delta Air Lines (DAL), preparando el escenario para que los informes de ganancias de los grandes bancos den inicio a los resultados del segundo trimestre de manera firme.

Las acciones de Delta cayeron aproximadamente un 10% después de que las ganancias de la compañía no cumplieran con las estimaciones de Wall Street, mientras que las acciones de PepsiCo bajaron ya que sus ingresos decepcionaron a los inversores.

Actualizaciones en vivo

Thu, 11 de julio de 2024 a las 7:00 a.m. EDT

Delta se une a PepsiCo al señalar la debilidad del consumidor

Vale, vale, entiendo – solo tenemos dos informes de ganancias en la temporada de informes con resultados de PepsiCo (PEP) y Delta (DAL) esta mañana.

Pero, de inmediato me preocupa el estado del consumidor y cómo eso puede afectar el ambiente en torno a los informes de ganancias en las próximas semanas (que llegarán en medio de un mercado que ha alcanzado cifras récord).

Esto es lo que el CEO de Delta, Ed Bastian, dijo a Brad Smith de Yahoo Finance sobre el consumidor:

“Nuestro segundo trimestre fue realmente sólido. A medida que avanzamos al tercer trimestre vemos otro trimestre fuerte. El mercado nacional es donde está comenzando a tener efecto la sensibilidad al precio, y es en los segmentos de tarifas más bajas.”

Y esto es lo que dijo el CEO de PepsiCo, Ramon Laguarta, en su informe de ganancias sobre el consumidor:

“Durante el segundo trimestre, nuestro negocio experimentó un crecimiento en los ingresos netos, una fuerte expansión de los márgenes bruto y operativo y un crecimiento de las ganancias por acción de dos dígitos, manteniéndose ágil a pesar de enfrentar comparaciones difíciles en los ingresos netos respecto al año anterior, un desempeño débil en la categoría de alimentos convenientes en América del Norte y los impactos asociados con ciertos retiros de productos en Quaker Foods North America.”

Thu, 11 de julio de 2024 a las 6:47 a.m. EDT

Breve análisis de las ganancias de PepsiCo

Ocho trimestres consecutivos de disminución en el volumen global para PepsiCo (PEP) no va a sentar bien en el estómago de los inversores esta mañana.

Ver la caída del precio de las acciones en un 2% en el pre-mercado, lo cual parece merecido después de revisar los resultados.

Thu, 11 de julio de 2024 a las 5:16 a.m. EDT

Acciones de Costco antes y después de un aumento en la tarifa de membresía

Costco (COST) finalmente tomó la decisión anoche de un aumento muy comentado en la tarifa de membresía.

La tarifa de nivel básico aumentará a $65 desde $60, y la membresía de nivel superior aumentará $10 a $130.

Así es como está la situación de las acciones de Costco antes y después del aumento de tarifas, cortesía del analista de Stifel, Mark Astrachan:

“Las acciones de Costco han superado al S&P 500 en los 3, 6, 9 y 12 meses previos al anuncio de un aumento en las tarifas de membresía en cada uno de los últimos tres ciclos desde 2006, con aumentos de precios en 2006, 2011 y 2017. Por ejemplo, las acciones de Costco tuvieron un rendimiento superior al S&P 500 en un promedio de 11.3% en los 12 meses anteriores al anuncio del aumento de tarifa de membresía en los tres incrementos de precio a partir de 2006. El rendimiento promedio ha sido más notable en los seis y nueve meses previos a un aumento de tarifa de membresía, con un aumento del 13.6% y 14.3%, respectivamente. Por otro lado, las acciones de Costco han subido consistentemente con respecto al S&P 500 durante los mismos períodos posteriores al anuncio de un aumento en la tarifa de membresía.”

Las acciones de Costco han subido un 34% en lo que va del año.