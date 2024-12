Futuros de acciones estadounidenses caen después de las vacaciones de Navidad por Investing.com

“

Investing.com– Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. están ligeramente más bajos la mañana del jueves después de las vacaciones de Navidad, luego de que Wall Street experimentara un repunte en las acciones de megacap en una sesión comercial abreviada el día anterior a la festividad.

La Bolsa de Nueva York cerró temprano el martes por Nochebuena, y el mercado estuvo cerrado el día de Navidad. Se espera que los volúmenes de negociación sean bajos para las sesiones restantes en una semana acortada por la festividad.

Actualmente, el está un 0.45% a 6,011.10 puntos, mientras que el ha descendido un 0.5% a 21,687.50 puntos a las 06:10 am ET (11:10 GMT). El ha caído un 0.4% a 43,075.80 puntos.

Las ganancias tecnológicas impulsan a Wall Street al alza

El sector tecnológico se sumó a su sólido comienzo de semana cuando los llamados Magnificent 7 subieron el martes.

Tesla Inc (NASDAQ:) aumentó más de un 7%, y Apple Inc (NASDAQ:) obtuvo un 1.2% de ganancia, mientras que otros gigantes tecnológicos como Amazon.com Inc (NASDAQ:), Meta Platforms Inc (NASDAQ:), Alphabet Inc (NASDAQ:) también subieron.

Las acciones de chips, que habían registrado ganancias al inicio de la semana, se sumaron a las ganancias el martes cuando la administración Biden inició una nueva investigación comercial sobre chips antiguos fabricados en China.

La investigación, que podría resultar en aranceles adicionales a los semiconductores chinos, pone de manifiesto las tensiones continuas en la cadena de suministro tecnológico global.

Broadcom Inc (NASDAQ:) aumentó un 3%, mientras que Intel Corporation (NASDAQ:) obtuvo un 1% de ganancia.

El martes, el subió un 1.1% a 6,040.04 puntos, y el avanzó un 1.4% a 20,031.13, mientras que el aumentó un 0.9% a 43,297.03 puntos.

Wall Street se recupera de la caída de la semana pasada inducida por la Fed

La Reserva Federal de EE. UU. proyectó menos recortes de tasas de interés de lo esperado para el año 2025 la semana pasada. Esto provocó fuertes caídas en los tres principales índices en la semana anterior y una disminución semanal en Wall Street.

La Fed señaló un enfoque cauteloso para los ajustes de la política monetaria, enfatizando la necesidad de un progreso continuo en la inflación antes de considerar más recortes de tasas.

Los mercados redujeron las expectativas de recortes de tasas después de la reunión de la Fed, calculando solo dos recortes más en el próximo año.

Poco a poco, Wall Street dejó de lado las preocupaciones sobre las perspectivas de las tasas después de que los datos de inflación del IPC subyacente resultaran ligeramente más suaves de lo esperado. Los principales índices bursátiles subieron el lunes y ganaron más el martes, recuperando la mayor parte del terreno perdido la semana pasada.

