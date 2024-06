Fútbol de fantasía – Cómo la salud de Rodgers y Cousins afecta a los jugadores clave de los Jets y de los Falcons.

Liz Loza, ESPN 12 de junio de 2024, 07:08 ET

Lesiones siempre son desgarradoras. Aunque avances en medicina moderna han permitido que atletas se recuperen y reboten de manera milagrosa, desgarres de Aquiles, en particular, han sido por mucho tiempo, bueno, talon de Aquiles de todas las lesiones, a menudo terminando carreras prematuramente.

Pero incluso para el temido Aquiles, parecen estar cambiando las cosas para mejor. Estrellas de la NBA Kevin Durant y Klay Thompson son dos profesionales que no solo volvieron al deporte sino que pudieron volver a un nivel previo de rendimiento hace apenas cinco años. En la NFL, corredores James Robinson y Cam Akers son ejemplos de atletas que recuperaron de una lesión de Aquiles en las últimas tres temporadas. Sin embargo, no tenemos datos actuales sobre QBs que han sufrido la misma lesión, lo que hace que escoger a Aaron Rodgers, Kirk Cousins y, por extensión, su talento circundante sea una propuesta arriesgada en el fútbol fantástico este verano.

No tengo un DeLorean funcionando, pero puedo analizar números y hablar con expertos médicos en un intento de tener claridad. La NFL es una organización de “el próximo hombre en la fila”, pero cuando se trata de mariscales de campo, así va toda la ofensiva. Por lo tanto, discutamos los posibles resultados para Rodgers y Cousins esta temporada, y el efecto dominó en los jugadores ofensivos de los Jets y los Falcons.

Aaron Rodgers está ingresando en su temporada número 40, con razones para emocionarse por las posibilidades de esta ofensiva de los Jets. Sarah Stier/Getty Images

QB Aaron Rodgers: El debut de Rodgers en Verde de Gotham fue más Liga de la Justicia que Caballero Oscuro. A pesar del contratiempo sorpresivo e inmediato, el 10 veces seleccionado al Pro Bowl (re)se retiró a la oscuridad, con la intención de destrozar récords de rehabilitación. El famoso cirujano ortopédico Dr. Neal ElAttrache realizó la cirugía de Rodgers el 13 de septiembre, dos días después de que el estelar mariscal de campo se rompiera el Aquiles izquierdo en horario estelar.

Vale la pena mencionar que ElAttrache también operó el Aquiles mencionado de Akers, implementando un procedimiento más nuevo SpeedBridge™. Los resultados positivos de Akers han permitido aumentar el optimismo con respecto a Rodgers. Según la experta en ESPN Stephania Bell, sin embargo, una técnica quirúrgica específica (y la precisión de su empleo) es solo una pieza de la recuperación de un jugador y no puede garantizar el éxito por sí sola. Bell reitera que una rehabilitación supervisada agudamente que acompaña adecuadamente (y realistamente) la cirugía es clave para la curación de un jugador y su recuperación final.

No sorprenderá a nadie que el plan de recuperación de Rodgers fue cuidadosamente elaborado y meticulosamente llevado a cabo por los profesionales médicos más respetados del país. La diligencia de Rodgers y la excelencia de su equipo médico se reflejaron en la capacidad del jugador de 40 años para regresar a los entrenamientos tan pronto como noviembre del año pasado.

Aunque admitió tener dificultades para correr a toda velocidad en febrero, su rápido progreso sugiere confiadamente una recuperación completa para el inicio del campamento de entrenamiento. Es posible que Rodgers no pueda extender jugadas con sus piernas como solía hacerlo (una tendencia que ha estado en declive desde 2019), pero se espera que sea un pasador más que capaz con talento receptor que permita un resultado de fantasy como QB1 de bajo nivel / QB2 de alto nivel.

RB Breece Hall: Hall demostró su valía la temporada pasada al recuperarse de una rotura de ACL y hacer frente a Dalvin Cook en la agencia libre. A pesar de enfrentarse regularmente a frentes cargados mientras trabajaba detrás de una línea ofensiva comprometida de manera más adelante, el destacado de Iowa State promedió 5.3 yardas por toque (RB11) y cerró su segunda temporada profesional como RB2 total de fantasía en puntos. Un talento multidimensional en posesión de velocidad, poder y habilidades para atrapar pases, Hall es uno de los pocos portadores de balón que se espera toque el balón entre 18 y 20 veces por partido. Su participación en la oportunidad en combinación con la ofensiva mejorada de Nueva York hacen de Hall una selección de fantasía entre los cinco primeros en general rumbo a agosto.

WR Garrett Wilson: Wilson cerró su campaña de novato con una impresionante estadística de 83-1,103-4. También registró la sexta mayoría de yardas aéreas no realizadas (837) entre los WR en 2022. La mejora bajo el centro, por lo tanto, generó una emoción comprensible por un posible avance en su segundo año. Eso obviamente no sucedió (Wilson registró 992 yardas aéreas no realizadas en 2023), pero podría hacerse realidad en la tercera temporada de Wilson. Con la probable recuperación total de Rodgers, la eficiencia de Wilson debería dispararse (superando con creces su tasa de recepción del 56% de la temporada pasada), lo que resultaría en un probable final dentro de los primeros 10 jugadores para fines de fantasy.

WR Mike Williams: Williams ha estado limitado a solo 16 partidos en las últimas dos temporadas, parte de una historia de lesiones que lo convierte en una propuesta de fantasía arriesgada. Después de sufrir una rotura de ACL (que ocurrió en la Semana 3 de 2023) y comenzar su temporada número 30, el equipaje es evidente, incluso dada la aparente confianza de los Jets en sus habilidades persistentes. Por lo tanto, el ex Charger ha caído en los borradores, saliendo de tablas después de las primeras 100 selecciones (y generalmente en la novena o décima ronda de ejercicios de 12 equipos). Eso es un valor sólido.

Existe una amplia gama de posibles resultados para Williams. Podría sufrir un contratiempo y quedarse en el banquillo durante la mayor parte de 2024, o podría surgir como el WR N. ° 2 del equipo y atraer hacia arriba de 90 objetivos mientras encuentra la zona de anotación entre cinco y siete veces. El progreso de Williams durante el verano será esencial para proyectar su octava temporada profesional. Sin embargo, si los informes indican una recuperación completa, es probable que Williams ofrezca un sólido retorno de la inversión (dada su ADP actual). Mantente atento.

WR Malachi Corley: Apodado adecuadamente el “Rey YAC”, Corley acumuló impresionantes 694 yardas después de la recepción en Western Kentucky en 2023 (quinto entre los WR de la FBS). Con 5 pies y 11 pulgadas y 205 libras, se mueve más como un corredor que como un receptor después de la captura. Ha sido comparado con Deebo Samuel Sr. a lo largo del proceso de draft, aunque eso es generoso (y en gran medida descuenta las habilidades de recepción de Samuel). Aun así, el joven de 22 años Corley aporta un elemento físico al cuerpo de receptores de los Jets. Podría surgir como un jugador de fantasía entre los 50 mejores en la posición dada la historia de lesiones de Williams. Sin embargo, los mánagers de fantasía deben moderar las expectativas inmediatas, ya que el valor de Corley probablemente se materializará como un plan alternativo a través de la agencia libre.

TE Tyler Conklin: Conklin ha recibido exactamente 87 pases durante tres temporadas consecutivas, quedando fuera de los 15 mejores contribuyentes de fantasía en la posición cada año. Las luchas de Conklin en la zona roja han impactado negativamente en sus estadísticas de fantasía, ya que ha capturado solo seis anotaciones (ninguna en 2023) en ese período de tiempo. Rodgers no es un QB que haya favorecido necesariamente la posición (el 17.5% de sus intentos de pase han sido lanzados a los TE, ocupando el puesto 119 de 158 QBs con al menos 200 intentos de pase desde 2008), pero su regreso debería mejorar las probabilidades de Conklin de anotar.

Sin embargo, con cada uno de los receptores mencionados en la mezcla (junto con TE Jeremy Ruckert, quien generó interés en los OTAs el pasado junio y vio aumentar sus objetivos al final de 2023), las oportunidades de Conklin probablemente seguirán siendo reprimidas. Como tal, actualmente ocupa el puesto 18 en los rankings de consenso de ESPN en la posición de ala cerrada.

Kirk Cousins tiene más obstáculos en su camino hacia el éxito, pero tiene un emocionante grupo de jugadores para trabajar. Dale Zanine-USA TODAY Sports

QB Kirk Cousins: A diferencia de Rodgers, Cousins tenía dos meses de la temporada antes de sufrir la misma lesión. Su situación también difería de la de Rodgers en que Cousins optó por realizar su reparación de tendón y rehabilitación inmediata localmente. El Dr. Chris Coetzee de Twin City Orthopedics (que se encuentra al lado de la sede de los Vikings) realizó la cirugía el 1 de noviembre, tres días después de que Cousins lanzara para 274 yardas y 2 TDs en Lambeau Field en la Semana 8.

Otra diferencia entre las circunstancias de los dos QB es que Cousins se rompió el Aquiles derecho. Esa es la pierna sobre la cual retrocede al lanzar. Es esencial que cualquier mariscal de campo tenga la fuerza y el poder adecuados para cargar y lanzar adecuadamente el balón campo abajo. Dado este detalle, es razonable creer que los pases profundos de Cousins (una categoría en la que su tasa de pase ha rondado alrededor de QB15 en tres de sus últimas cuatro campañas) podrían sufrir, al menos al principio de la temporada.

Los Falcons parecían —al menos inicialmente— estar totalmente confiados en la capacidad del casi los 36 años de edad de recuperarse, firmando un contrato de cuatro años con un reportado $100 millones garantizados. La decisión de la organización de luego “sacar de la nada” al veterano seleccionando a Michael Penix Jr. con la octava selección total, complica un poco las cosas. Los planes de seguro siempre son prudentes, pero el capital asociado a este da que pensar.

Dado el plazo de recuperación de Cousins, el hecho de que se esté mudando a una nueva ubicación geográfica, adaptándose a un personal completamente nuevo, aprendiendo un nuevo libro de jugadas, todo mientras se está rehabilitando su Aquiles derecho… se siente como mucho por superar en un período relativamente corto de tiempo. No dudo de su determinación, pero sus obstáculos son numerosos. Desafortunadamente, el tiempo no es un lujo que se le concede a los atletas estrella o a sus inversores de fantasía. Por lo tanto, Cousins está fuera de los 15 primeros en posición de QB.

RB Bijan Robinson: Robinson llegó a la liga con vibraciones de Baby Barkley, pero no obtuvo la carga de trabajo de Saquon en el primer año, promediando 16 toques por partido. Como novato, Robinson mostró la velocidad, visión, capacidad para romper placajes y promesa de atrapar pases para surgir como un jugador de impacto en su segundo esfuerzo. Sumergido por un talento de mariscal de campo por debajo de la media y por una llamada de jugadas ineficaz, el antiguo jugador de primera ronda promedió un “meh” de 4.6 yardas por acarreo. Sin embargo, terminó como el RB6 en evasiones de placajes (63) y RB5 en yardas creadas (1,041). Robinson hizo olas adicionales como receptor, corriendo más de 22 rutas por partido (RB1) y manejando 8.4 yardas por recepción (RB8). Dado el cambio en QB y con el acólito de Sean McVay Zac Robinson sosteniendo el portapapeles, el hombre de 22 años parece destinado a ser liberado. ¡Regocíjate, amantes de la fantasía, Bijan está listo para lograr números en las tres primeras posiciones en 2024!

WR Drake London: Es difícil no entusiasmarse con London. Tiene tamaño (6 pies y 4 pulgadas y 213 libras), talento (especialmente en situaciones de competencia) y pedigrí de draft de primera ronda. Sin embargo, el ex Trojano ha terminado fuera de los primeros 36 WR de fantasía en sus dos temporadas anteriores en la NFL. Es bastante fácil de explicar. Después de todo, estuvo atrapado en el purgatorio de Arthur Smith mientras atrapaba pases de Marcus Mariota y Desmond Ridder. Seguramente, este será el año en el que se desbloquee su máximo potencial, ¿verdad?

Probablemente. Pero ese es el consenso general dentro de toda la comunidad de fantasía, lo que significa que London está siendo seleccionado en su valor máximo. Está saliendo de las tablas dentro de los primeros 15 receptores abier-…fallos y su pie literalmente Estén preparados.

TE Kyle Pitts: El “factor de quemadura” en fantasía es muy real. Cuando un jugador falla (especialmente en temporadas consecutivas), los fanáticos del juego virtual tienden a mantenerse alejados. Pitts sigue siendo un jugador altamente polarizante por esta misma razón. Es interesante, sin embargo, que la comunidad de fantasía esté dispuesta a otorgar tanta gracia a London. Hay, obviamente, muchos conductores del tren de hype de Pitts todavía sonando la alarma. Sin embargo, su ADP no ha aumentado al mismo ritmo que el de su compañero de equipo. En este momento, Pitts está siendo seleccionado como un TE1 de rango medio (y a veces de rango bajo), alrededor del puesto TE7 al TE9. Claramente, todavía hay algo de temor en torno al antiguo destacado de Florida.

No creo que continúe, pero espero que lo haga. Cousins tiene un historial de apoyarse en sus alas cerradas, apuntando a la posición en el 21.5% de sus intentos de pase, lo que lo ubica en el puesto 36 de 127 QB con al menos 200 intentos de pase desde 2012 (temporada de novato de Cousins). Después de un desgarro de Aquiles, es razonable creer que Cousins dependerá más de su TE, aumentando las oportunidades de Pitts y la tasa de objetivos alcanzables (que ha rondado por debajo del 65% durante las últimas dos temporadas). Pitts podría, por lo tanto, finalmente surgir como la amenaza en zona roja que se le prometía ser al ingresar a la NFL hace tres años.

Los mánagers de fantasía suelen estar totalmente a favor o totalmente en contra de Pitts, lo que afecta dramáticamente su ADP de liga a liga. Si la tuya sigue la forma de pensar de “me engañas una vez, vergüenza para ti; me engañas dos veces (o tres veces), vergüenza para mi”, entonces aprovecha la oportunidad de Pitts. De lo contrario, ríndete a conformarte con David Njoku (o incluso Dalton Kincaid).

