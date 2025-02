‘¡Furioso y en busca de acción!’: DOGE se está convirtiendo en una herramienta de reclutamiento de candidatos demócratas.

Los demócratas dicen que los drásticos recortes gubernamentales liderados por Elon Musk han comenzado a despertar una oposición latente al presidente Donald Trump, y esperan que motive a una gran cantidad de nuevos candidatos a postularse en los próximos años.

El interés inicial en postularse para un cargo ya está empezando a aumentar – al menos una importante organización de reclutamiento de candidatos vio un fuerte aumento de más de 2,000 nuevas solicitudes cuando Musk emitió importantes acciones que llevaron a la salida de trabajadores federales. Gran parte de ese tráfico web provino de hilos de Reddit de ex empleados federales considerando postularse para cargos políticos que surgieron la semana pasada.

Aprovechando el flujo, Run For Something organizará un evento de “Pregúntame lo que quieras” para responder preguntas sobre postularse para un cargo político en un hilo de sub-Reddit enfocado en la Rep. Alexandria Ocasio-Cortez el viernes.

Aunque todavía es temprano, los estrategas demócratas dijeron que esperan que los trabajadores federales despedidos puedan ser reclutas potentes para las elecciones intermedias del próximo año, y que sirvan como comunicadores poderosos sobre lo que significan los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk para los votantes.

“Espero que veamos algunos candidatos este año y el próximo que hablarán sobre cómo Donald Trump y Elon Musk los despidieron mientras trabajaban para el pueblo estadounidense”, dijo Amanda Litman, cofundadora de Run For Something, un grupo progresista que recluta demócratas para postularse para cargos.

“Sí, es un mensaje de campaña bastante convincente”, añadió.

Unos 20,000 personas se han unido a Run For Something desde que Trump ganó la reelección en noviembre, dijo Litman, con un 10 por ciento de eso llegando solo en la última semana. Los demócratas, aún a la deriva después de sus pérdidas en 2024, esperan que la furia por los recortes del DOGE al gobierno federal y los esfuerzos de los republicanos de la Cámara para recortar el financiamiento de Medicaid representen un punto de inflexión para el partido, dándoles una energía de base tangible a la que hasta ahora no se ha manifestado con la misma intensidad que en el primer mandato de Trump.

La reacción a la primera presidencia de Trump impulsó una oleada de candidatos con antecedentes no convencionales, y principalmente no políticos, a postularse para un cargo en 2018. Esa avalancha de candidatos primerizos incluyó a mujeres como la ex representante Abigail Spanberger (D-Va.), personas de color como el vicegobernador de Nueva York Antonio Delgado y ex miembros del ejército como la representante Mikie Sherrill (D-N.J.) y la representante Chrissy Houlahan (D-Pa.). Montaron la ola del sentimiento anti-Trump para recuperar el control de la Cámara. También han fortalecido el banco de talentos del partido, muchos de los cuales ahora están postulándose para cargos estatales o ya los han ganado.

Ahora, los grupos demócratas esperan que los ex trabajadores federales estén entre una coalición de candidatos no tradicionales a los que planean reclutar para las elecciones intermedias. Los trabajadores federales, que “ya tienen una inclinación hacia el servicio público”, pero anteriormente estaban prohibidos de la política, ahora están “liberados de esa restricción, furiosos y buscando acción, [postularse para un cargo] es un paso muy concreto que la gente quiere tomar”, dijo Litman.

Los republicanos de la Cámara en varios distritos rojos ya han empezado a enfrentar a los constituyentes en ayuntamientos en los últimos días por los recortes del DOGE a la fuerza laboral federal. Los vídeos de miembros republicanos de la Cámara siendo abucheados por los constituyentes en los ayuntamientos se volvieron virales en las redes sociales. Los manifestantes anti-Musk se congregaron fuera de las oficinas del Congreso en distritos oscilantes en Arizona, Nueva Jersey y Pensilvania.

“Los ayuntamientos, las asambleas telefónicas, el activismo de las protestas durante el fin de semana festivo, hablan por sí mismos”, dijo Ben Ray, vicepresidente de campañas federales y gubernamentales en EMILY’s List, un grupo liberal que recluta a mujeres que apoyan el derecho al aborto para postularse para cargos políticos. “Todavía es temprano, y no va a ser una reacción a nivel de 2017, pero creo que la gente se está entusiasmando para luchar”.

La nueva energía de base surgió después de una ola de despidos a los trabajadores del gobierno en las últimas semanas, y una avalancha de cobertura mediática mostró cómo los recortes del DOGE habían trastornado la financiación de la investigación científica y habían expulsado a los veteranos de sus trabajos. Los funcionarios de la agencia también posiblemente obtuvieron acceso a datos fiscales privados, desencadenando el pánico privado para los republicanos del Congreso. Incluso los demócratas, que inicialmente expresaron interés en trabajar con Musk y DOGE, ahora se están alejando del esfuerzo. Varios sondeos publicados la semana pasada encontraron que la mayoría de los estadounidenses desaprueban las acciones de Elon Musk y DOGE.

Los demócratas se están moviendo para aprovechar la reacción, que ya está “cambiando a quiénes estamos hablando” para postularse para un cargo y “de qué estamos hablando”, añadió Ray. Predijo que DOGE “probablemente será una característica importante en esta elección, y potencialmente una decisiva”.

Musk y Trump, por su parte, no se están echando atrás. Apareciendo junto a Trump en una entrevista de Fox News la semana pasada, Musk calificó las críticas al DOGE como una “reacción de anticuerpos de aquellos que están recibiendo el dinero derrochador y fraudulento”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentario por correo electrónico. Pero cuando le preguntaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la reacción de los constituyentes al “enfoque de motosierra” para los recortes de empleos federales, dijo que había un “apoyo abrumador” a eso. “No debería haber ningún secreto sobre el hecho de que esta administración está comprometida a recortar el despilfarro, el fraude y el abuso”, dijo. “El presidente hizo campaña con esa promesa, los estadounidenses lo eligieron con esa promesa y realmente la está cumpliendo”.

La ira de los votantes puede ser un regalo para los demócratas, que han tenido dificultades para formular un mensaje coherente contra Trump en su segundo mandato.

“Cuando es orgánica, cuando es una ira de base, entonces no necesita ser embotellada y vendida por un partido político”, dijo Tim Hogan, un consultor demócrata.

Los demócratas solo necesitan señalar a ese espíritu de la época y mostrar a los votantes desencantados que la gente se niega a ser atropellada por esta administración”, dijo Hogan.

Encuestas internas demócratas, realizadas por House Majority Forward alineada con el liderazgo, encontraron que la mayoría de los votantes en los distritos de batalla ven a Musk negativamente. Un memorando adjunto instó a los demócratas a no “reprender a Musk, Trump y otros por ser ricos”, sino más bien enfatizar que Musk podría socavar los programas clave de seguridad social mientras se enriquece.

Por eso, algunos demócratas ven las “historias de la vida real” de los trabajadores federales y lo que significan los recortes del DOGE como otra forma de conectar estas acciones con los votantes: “Cuando puedes poner rostro a una historia, entonces la gente tiene sentimientos mucho más fuertes al respecto cuando se dan cuenta de que son sus amigos y vecinos los que están siendo despedidos”, dijo C.J. Warnke, director de comunicaciones de House Majority PAC, el super PAC demócrata estrechamente alineado con el liderazgo de la Cámara. “Necesitamos amplificar estas historias y hacer que estos recortes sean reales para la gente”.

Indivisible, un grupo progresista formado durante la primera presidencia de Trump, se enfocó en los recortes del DOGE en un memorando a sus voluntarios, llamado “Musk O Nosotros”. El memorando les instó a asistir a los ayuntamientos del Congreso durante el receso de esta semana y hacer preguntas sobre “el atraco de poder presupuestario de Trump-Musk” y “el control de Musk sobre el gasto gubernamental”.

Ezra Levin, cofundador de Indivisible, dijo que los demócratas “no tenían fuerza antes del congelamiento de la OMB”, refiriéndose al congelamiento federal que implementó la Casa Blanca de Trump y luego rescindió el mes pasado. “Ese fue el punto de inflexión cuando comenzó a hacerse popular y ha estado aumentando desde entonces”.

