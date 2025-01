Funcionarios surcoreanos intentan arrestar al presidente Yoon Sul Yeol: ¿Quiénes están involucrados?

Cargar a un presidente en ejercicio con mala conducta no es una tarea simple, pero en Corea del Sur, puede ser aún más difícil debido al número de agencias de aplicación de la ley involucradas. El presidente Yoon Sul Yeol ya se unió a las filas de los presidentes surcoreanos destituidos por el Parlamento, una consecuencia de su decisión fallida de declarar la ley marcial a principios de diciembre. Pero mientras un tribunal considera si debe mantener esa destitución y removerlo permanentemente del poder, también enfrenta investigaciones criminales de insurrección desde múltiples frentes. Es la primera vez que funcionarios surcoreanos han intentado arrestar a un presidente en funciones. (El Sr. Yoon ha sido suspendido y está atrincherado en su residencia, pero técnicamente todavía está en el cargo.) Los investigadores están negociando un terreno desconocido, y las agencias que están investigando corren el riesgo de prolongar la turbulencia política del país si no encuentran una manera de cooperar. Y luego está la agencia que está obligada a protegerlo. Aquí tienes una guía del juego. Los expertos dicen que la decisión del Tribunal Constitucional puede llegar tan pronto como febrero. El tribunal enfrenta una tremenda presión pública para decidir rápidamente y ayudar a resolver el limbo político actual del país. Ningún resultado del tribunal afectará el estatus del Sr. Yoon en los procedimientos penales, y el tribunal puede proceder con o sin su presencia. Pero algunos especulan que los abogados del Sr. Yoon pueden estar esperando que si el tribunal lo reinstala, será más difícil para los investigadores acusarlo. La Oficina de Investigación contra la Corrupción inició una segunda operación muy esperada temprano el miércoles para detener al Sr. Yoon, dos días después de pedir a los miembros del servicio de seguridad que no interfirieran. Al hacer esa solicitud, la oficina amenazó en algún momento sus pensiones gubernamentales y prometió que no enfrentarían consecuencias si desobedecían órdenes “ilegales” de sus superiores, incluido el presidente de Corea del Sur.