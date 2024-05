Funcionarios de EE. UU. dicen que el mortal ataque aéreo de Rafah no cruzó la línea roja de Biden.

Funcionarios de EE.UU. dijeron el martes que el ataque israelí que mató a docenas de palestinos en el sur de Gaza fue una tragedia, pero que no violaba la línea roja del presidente Biden para retener los envíos de armas a Israel. La bañera de sangre ocurrió después de que el Sr. Biden advirtiera a principios de este mes que Estados Unidos bloquearía ciertas transferencias de armas si Israel apuntaba a áreas densamente pobladas en Rafah, una advertencia que ha sido probada regularmente a medida que la guerra avanzaba. John F. Kirby, un portavoz de la Casa Blanca, dijo que las muertes fueron “devastadoras”, pero que la escala del ataque no era suficiente para cambiar la política de Estados Unidos. “No queremos ver una gran operación terrestre”, dijo el Sr. Kirby a los reporteros. “No hemos visto eso”. Los tanques israelíes estaban en las afueras de la ciudad “para tratar de presionar a Hamas”, dijo el Sr. Kirby. También ofreció un nivel de especificidad sobre la advertencia de Biden a Israel, que los críticos han dicho que era demasiado vaga. “No los hemos visto ingresar con grandes unidades y grandes cantidades de tropas en columnas y formaciones en algún tipo de maniobra coordinada contra múltiples objetivos en tierra”, dijo el Sr. Kirby. “Todo lo que podemos ver nos dice que no están avanzando en una gran operación terrestre en centros de población de la ciudad de Rafah”.