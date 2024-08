Funcionario ruso en Kursk declara estado de emergencia ante avance de Ucrania

La lucha feroz duró dentro de Rusia el jueves después de que columnas blindadas ucranianas avanzaran supuestamente hasta seis millas en territorio ruso y capturaran varios pequeños asentamientos. La incursión, que fue filmada en videos publicados en línea y reportada por funcionarios rusos y analistas militares, llevó al gobernador local a declarar estado de emergencia. El día anterior, el presidente Vladimir V. Putin de Rusia se reunió con altos funcionarios militares y de seguridad para idear una estrategia sobre el ataque. El asalto sorpresivo parece representar un esfuerzo de Ucrania por dar la vuelta a la tortilla a Moscú al adentrarse en su territorio. En mayo, Rusia tomó a Ucrania por sorpresa cuando envió tropas al otro lado de la frontera en el área al norte de Járkov, donde aún tiene un estrecho apoyo. Ucrania ha permanecido en su mayoría en silencio sobre el ataque, que comenzó el martes. El ejército ucraniano no ha reconocido que sus tropas estén en Rusia. La incursión es el tercer ataque terrestre significativo de Ucrania en territorio ruso desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania hace más de dos años. Pero parece ser el más grande, según analistas de inteligencia de código abierto que estudian fotografías y videos de la zona de Rusia bajo ataque, un extenso paisaje de campos de cultivo, bosques y pequeñas ciudades. Algunos analistas estiman que Ucrania ha enviado cientos de tropas a Rusia. Eso sería un compromiso importante en un momento en que las fuerzas ucranianas están bajo una fuerte presión a lo largo de las líneas del frente en el sur y este de su país. En un comunicado el jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que estaba destruyendo formaciones ucranianas y repeliendo el ataque. Esas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente. La administración del presidente Volodymyr Zelensky ofreció sus primeros comentarios sobre la incursión el jueves en un comunicado de un asesor principal que no reconoció ningún papel ucraniano, pero describió a la población rusa como respaldando colectivamente la invasión del señor Putin. El asesor, Mykhailo Podolyak, dijo que los ataques “brindan una oportunidad para ver cómo los rusos comunes se relacionan con las autoridades actuales en Rusia”. Los rusos, dijo, no iban a “salir con flores para saludar a los tanques anti-Putin” – señalando que un millón de rusos se habían ofrecido como voluntarios para servir en el ejército del país. Analistas y blogueros militares rusos han dicho que el avance ucraniano implica unidades regulares del Ejército. Eso sería un cambio respecto a las incursiones anteriores, que fueron llevadas a cabo por grupos armados de exiliados rusos respaldados por el ejército de Kiev. La lucha fue lo suficientemente intensa como para que el gobernador interino de la región de Kursk en Rusia, Aleksei Smirnov, declarara estado de emergencia la noche del miércoles para “liquidar los resultados de una incursión de fuerzas enemigas en el territorio de la región”. “Persisten condiciones difíciles para las operaciones” en la región fronteriza, dijo el Sr. Smirnov en un comunicado publicado en la aplicación de mensajería Telegram, sin especificar dónde o dónde de qué intensidad continuaba la lucha. Desde que comenzó la incursión, los funcionarios rusos han vacilado entre asegurar que el ataque fue rechazado, o lo sería pronto, y reconocer la magnitud del avance a lo largo de la frontera, escribió el Instituto para el Estudio de la Guerra en una nota de investigación el miércoles. Eso probablemente refleja un acto de equilibrio entre condenar a Ucrania por lo que el señor Putin llamó una “provocación”, y arriesgarse a provocar la ira de la población por el colapso de la seguridad, escribió el I.S.W., un grupo analítico con sede en Estados Unidos. Fotografías y videos publicados en línea y verificados por analistas militares independientes sugieren que las fuerzas ucranianas superaron las defensas fronterizas en la región y estaban maniobrando en las carreteras dentro de Rusia. Un bloguero militar ruso prominente que escribe bajo el nombre de Rybar, dijo durante la noche que las fuerzas ucranianas habían capturado los alrededores del oeste de Sudzha, la ciudad principal de la zona. La afirmación no pudo ser confirmada de forma independiente. Un video filmado por un dron ruso y publicado por un bloguero militar ruso que escribe bajo el seudónimo de Dva Mayora, o Dos Mayores, mostraba un vehículo blindado estadounidense dañado en una intersección de caminos a seis millas dentro de Rusia. El video, que no pudo ser verificado de forma independiente, se publicó como una forma de mostrar un exitoso ataque ruso contra columnas blindadas ucranianas. No estaba claro si las fuerzas ucranianas pretendían atrincherarse y tratar de retener territorio ruso o retroceder, habiendo supuestamente capturado prisioneros y destruido un puesto de control fronterizo ruso. El ataque dejó a algunos analistas militares preguntándose por qué Ucrania arriesgaría enviar hombres y recursos escasos en un asalto arriesgado que abre un nuevo frente en un momento en que está luchando batallas encarnizadas para mantener posiciones en su propio territorio. El asalto de Rusia a través de la frontera en mayo hacia la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, hizo que ambos ejércitos desviaran tropas de las líneas del frente en el este de Ucrania hacia la nueva zona de combate.