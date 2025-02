Funcionario del ministerio de finanzas japonés pierde archivos sensibles.

Un empleado del Ministerio de Finanzas de Japón, en una salida nocturna con colegas, perdió documentos que contenían los datos personales de 187 personas sospechosas de tráfico de drogas, según informan los medios locales. El empleado, que no ha sido nombrado, al parecer bebió nueve vasos de cerveza durante una noche de cinco horas con compañeros de trabajo en Yokohama el 6 de febrero. Los medios locales dijeron que no se dio cuenta de que había perdido su bolso hasta después de bajarse del tren de regreso a casa en otra ciudad, Sumida. El ministerio de Finanzas ha dicho que está “profundamente arrepentido” por el incidente que “socavó significativamente la confianza pública”, según el emisor público NHK. El bolso contenía documentos que tenían los nombres y direcciones de 187 sospechosos de tráfico de drogas y receptores de semillas de marihuana, dijo el ministerio. También contenía computadoras portátiles de trabajo con los datos personales del empleado. El empleado, que está asignado a la oficina de aduanas y tarifas, no fue nombrado en el informe de NHK. La BBC se ha comunicado con el ministerio de Finanzas para comentar el martes, un día festivo en Japón. El alcohol ha sido visto durante mucho tiempo como un lubricante social durante miles de años en Japón, donde se discuten negocios y problemas difíciles sobre botellas de cerveza y sake. Se cree que beber alcohol crea un ambiente más relajado para tales discusiones.