Funcionario del Ministerio de Defensa detenido por cargos de corrupción de $40 millones

El servicio de seguridad SBU de Ucrania y el Ministerio de Defensa han expuesto a un funcionario involucrado en la malversación de 1.5 mil millones de UAH (40 millones de dólares) destinados a la adquisición de proyectiles de artillería para el ejército ucraniano, informó el ministerio el 22 de diciembre.

Según el comunicado, varios funcionarios estuvieron implicados en el esquema, intentando adquirir municiones que ya habían sido contratadas por el Ministerio de Defensa a precios de mercado. El intento fue descubierto el 16 de diciembre.

El ministerio agrega que en diciembre de 2022, el jefe del departamento encargado de la producción de municiones firmó un contrato con la empresa estatal Prohres sin el consentimiento del departamento de auditoría interna. En diciembre de 2023, firmó un acuerdo adicional con dicha empresa, seguido por un pago por los servicios, agregó el ministerio.

El jefe del departamento que firmó el contrato y el director de Prohres han sido suspendidos de sus funciones, con el principal sospechoso en la investigación ya detenido. Se realizaron registros en las oficinas de los sospechosos de intentar defraudar al estado.

Además, el Ministerio de Defensa declaró que todos los empleados del departamento involucrados en este contrato se someterán a pruebas de polígrafo.

