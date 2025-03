¿Funcionaría un alto el fuego de un mes en Ucrania?

¿Podría una tregua parcial de un mes entre Rusia y Ucrania ser la clave para desbloquear una paz duradera entre los dos bandos? El presidente Emmanuel Macron de Francia así lo cree y planteó la idea durante la cumbre del domingo de líderes europeos en Londres. En una entrevista con el periódico Le Figaro, propuso una tregua de cuatro semanas “en el aire, en el mar y en la infraestructura energética”. No cubriría los combates terrestres a lo largo de la línea del frente en el este. “En caso de un alto al fuego, sería muy difícil verificar que se respetara la tregua a lo largo del frente”, dijo Macron al periódico. En una entrevista separada, el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noel Barrot dijo: “Una tregua en el aire, mar y en la infraestructura energética nos permitiría determinar si el presidente ruso Vladimir Putin actúa de buena fe cuando se compromete con una tregua. Y es entonces cuando podrían comenzar las verdaderas negociaciones de paz.” Hasta ahora, esto parece más una idea que un plan totalmente elaborado y hay pocos detalles concretos. Pero la esencia de la hipótesis parecería dividir el proceso de poner fin a los combates. Una tregua inicial a corto plazo, algo menos permanente que un alto el fuego formal, proporcionaría un momento para probar la disposición de Rusia a negociar una paz. También potencialmente podría dar una victoria política temprana para el presidente Trump. No implicaría cesiones de territorio. Y podría crear el espacio político para permitir que comiencen las conversaciones serias sobre una paz duradera. Según la propuesta francesa, una “fuerza de garantía” europea se desplegaría en Ucrania para disuadir futuras agresiones rusas solo después de que se haya acordado un alto el fuego duradero. El embajador británico en Washington, Lord Mandelson, pareció dar crédito a la idea el domingo en una entrevista con ABC News cuando dijo: “Ucrania debería ser la primera en comprometerse con un alto el fuego y desafiar a los rusos a seguir”. Pero el lunes, funcionarios del gobierno del Reino Unido y ministros estaban fríos sobre la idea de tregua francesa y enfatizaron que aún no era una propuesta acordada. El ministro de Fuerzas Armadas, Luke Pollard, dijo al programa Today de la BBC: “En este momento se están discutiendo varias opciones. Ninguna de ellas ha sido acordada en esta etapa.” El portavoz del primer ministro dijo: “Claramente hay varias opciones sobre la mesa. Simplemente no voy a entrar en un comentario continuo sobre las opciones.” El viceprimer ministro y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, fue más franco, diciendo que la idea era “prematura”, según la agencia de noticias italiana Ansa. “Creo que todo debe hacerse juntos, Europa y Estados Unidos, sentados a una mesa con Ucrania y Rusia para llegar a una paz justa y especialmente duradera”, dijo Tajani. “Por lo tanto, sigue siendo prematuro ver qué hacer, cómo hacerlo.” Claramente hay dificultades con la idea. ¿Cómo se mediría una violación mediante un ataque de drone anónimo a una central eléctrica ucraniana? ¿Por qué querría Ucrania dar a las fuerzas rusas un mes libre para reagruparse y rearmarse? Pero a pesar de todo, diplomáticos occidentales dijeron que la idea de una tregua parcial no era completamente “pensamiento de cielo azul” por parte del presidente Macron, un hombre conocido por plantear ideas en cumbres internacionales. Dijeron que podría formar parte de los planes de alto el fuego europeos que se están trabajando antes de presentárselos a los estadounidenses. Claramente se necesita un enfoque nuevo para intentar desbloquear el punto muerto actual con los EE. UU. y Ucrania aún en desacuerdo y los europeos luchando por encontrar formas de reparar la brecha diplomática. Todo, por supuesto, depende de lo que piensen Ucrania y Rusia. El domingo por la noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue preguntado si estaba al tanto del plan de tregua francés y simplemente dijo: “Estoy al tanto de todo”. Hasta ahora no hay evidencia de que los rusos estén dispuestos a aceptar una tregua parcial. Como dijo Zelensky: “Cualquiera que quiera negociar no golpea intencionalmente a la gente con misiles balísticos.”