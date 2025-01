Función de Inteligencia de Apple disfuncional eliminada después de quejas

“

A pesar de que Apple Intelligence es un punto de venta importante para el iPhone 16, no estaba disponible en los teléfonos más nuevos de Apple en su lanzamiento. A raíz de esto, Apple ha estado trayendo sus características de inteligencia artificial prometidas a iOS 18 en partes, pero algunas de ellas no funcionan como se esperaba. Como tal, las notificaciones de resumen de IA que fueron promocionadas en el lanzamiento del iPhone 16 han sido eliminadas por el momento. Apple Intelligence necesita mucho trabajo y su función de resumen de notificaciones en particular ha fracasado en múltiples ocasiones. La sumarización a menudo muestra información completamente inexacta u omite contexto crucial. He visto capturas de pantalla de resúmenes de IA donde a los usuarios se les dijo erróneamente que uno de sus padres había fallecido o que su pareja estaba rompiendo con ellos. Estos incidentes son tan comunes que hay una comunidad en línea dedicada donde los usuarios comparten sus propios errores de resumen de notificaciones.

En respuesta a las abrumadoras críticas de estos resúmenes, Apple ha decidido detener la función para notificaciones de noticias y entretenimiento. Este cambio se ha realizado en la versión beta de iOS 18.3 y seguirá vigente hasta que la empresa pueda resolver este problema. El hecho de que Apple Intelligence siga siendo incompleto, con iOS 18.4 para introducir nuevas características también, no augura nada bien para el futuro cercano en mi opinión. Parece que el sueño de AI de Apple tomará un tiempo en realizarse por completo.

Apple Intelligence prometió muchas herramientas de IA nuevas para el iPhone 16. | Crédito de video: Apple

Samsung, posiblemente el mayor rival de Apple, está listo para presentar un nuevo conjunto de funciones de IA junto con la línea Galaxy S25 este mes en el Galaxy Unpacked. A diferencia de Apple Intelligence, sin embargo, los expertos de la industria afirman que esta nueva herramienta de IA, principalmente un asistente Bixby alimentado por LLM, está mucho más completa. Varios informes han salido diciendo que Samsung dejará a Apple atrás cuando se trata de una experiencia de smartphone con inteligencia artificial.

Apple se está tomando su tiempo para que sus características de IA funcionen, pero tengo la esperanza de que la espera valdrá la pena. La empresa está totalmente comprometida con la IA y el próximo iPhone 16E tendrá 8 GB de RAM para poder ejecutar Apple Intelligence también. Esperemos que estos problemas se resuelvan más pronto que tarde y que se entregue a las personas lo que pagaron.

