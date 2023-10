Fuerzas Proxies de Irán en Medio Oriente

Durante décadas, los ayatolás musulmanes chiítas que tomaron el poder en Irán a través de la Revolución Islámica de 1979 han trabajado para construir un arco de fuerzas proxy afines en todo Oriente Medio.Capacitar y armar a grupos extremistas y milicias no estatales en toda la región han sido pilares de la política exterior y de seguridad de Irán. Lo que la República Islámica llama el “Eje de la Resistencia”, otros lo describen como un “Crescente chiíta” que se extiende desde Yemen en la parte sur de la Península Arábiga hasta Irak, Siria y Líbano, y de regreso a la Franja de Gaza.Hamas, que controla la Franja de Gaza y es una organización musulmana sunita rara entre los militantes chiítas, catapultó a Irán y a sus aliados de nuevo al radar mundial el 7 de octubre con un brutal ataque transfronterizo contra Israel. En respuesta, Israel lanzó un bloqueo y una campaña de bombardeos sostenidos que ha devastado Gaza, así como preparativos para una posible invasión terrestre, desatando rumores sobre una conflagración regional.El grado en que Irán tiene influencia directa sobre esta red regional suelta es incierto. Aquí se presenta un resumen de las principales fuerzas proxy y sus ubicaciones en la región.LÍBANOHezbollah, que en árabe significa “Partido de Dios”, surgió en la década de 1980 del caos de la larga guerra civil de Líbano para convertirse en una de las fuerzas más poderosas de la región.Cuando Israel se retiró de la mayor parte del Líbano vecino tres años después de su invasión de 1982, su ejército permaneció a lo largo de una estrecha franja fronteriza. Pero el costo de los constantes enfrentamientos con Hezbollah forzó una retirada en 2000. Hezbollah libró una guerra de 33 días con Israel nuevamente en 2006, y ha habido intercambios de fuego casi a diario desde el 7 de octubre.Se cree que Irán ha suministrado a Hezbollah poderosos misiles que podrían alcanzar la mayoría de las ciudades israelíes, y sería difícil para Israel luchar tanto en Gaza como en el norte si Hezbollah lanzara una campaña significativa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido consecuencias devastadoras para cualquier esfuerzo de ese tipo.Sin embargo, además de ser una milicia chiíta, Hezbollah también es un partido político que busca atraer a otros sectores libaneses. Entonces, a pesar de la retórica antiisraelí de Hezbollah, una nueva guerra causaría estragos en un país que ya sufre una crisis económica e de infraestructura sin precedentes y correría el riesgo de enfadar a la mayor parte de la población libanesa, estimada en 5.5 millones de personas.SIRIALa familia gobernante Assad, miembros de la secta minoritaria alauita, una rama del chiismo, ha fortalecido su control en casa aliándose con Irán. Esa alianza resultó especialmente útil después de 2011, cuando el presidente Bashar al-Assad enfrentó una revuelta antigubernamental y eventualmente una guerra civil con fuerzas extremistas musulmanas sunitas.Irán suministró tropas de milicias, Israel lo acusó de desplegar hasta 80,000 hombres, para reforzar las fuerzas terrestres sirias, mientras que Rusia proporcionó el poder aéreo. Hezbollah también envió combatientes desde el Líbano.La línea de alto el fuego de 1974 entre Israel y Siria en los Altos del Golán ocupados por Israel se mantuvo tranquila durante décadas, aunque ha habido intercambios ocasionales de fuego desde el inicio de la revuelta. En los últimos días, Israel ha lanzado ataques aéreos en respuesta a disparos de artillería procedentes de Siria, que analistas de la oposición dijeron que probablemente fueron realizados por Hezbollah.El régimen de Assad ha apoyado durante mucho tiempo a facciones palestinas radicales, pero Hamas se separó de Damasco en 2012 debido a los arrestos generalizados, la tortura y el asesinato de innumerables insurgentes musulmanes sunitas. Es poco probable que el Sr. Assad quiera abrir un nuevo frente para ayudar a Hamas, especialmente porque continúa luchando por controlar su país.Mientras tanto, la administración Biden ha culpado a las fuerzas proxy de Irán en Siria e Irak de los ataques contra objetivos militares estadounidenses. Y el viernes temprano, Estados Unidos, que ha desplegado dos grupos de portaaviones en el Mediterráneo oriental, anunció que había llevado a cabo dos ataques aéreos contra instalaciones militares utilizadas por el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán en Siria.Los ataques aéreos tenían la intención de señalar a Teherán que debe frenar los ataques contra las instalaciones militares estadounidenses, dijeron funcionarios estadounidenses.IRAQUna consecuencia no deseada de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 fue que Irán pudo extender su influencia en el interior de su antiguo enemigo, estableciendo milicias leales, obteniendo amplia influencia política y obteniendo beneficios económicos.Irak e Irán son los dos países más grandes de Oriente Medio con una mayoría de musulmanes chiítas, y también emergieron de la guerra fortalecidos en la región de una manera que inquietó a sus antiguos rivales sectarios, los musulmanes sunitas, que dominan la mayoría de los países árabes.El esfuerzo por primero expulsar a las fuerzas estadounidenses y luego al grupo terrorista del Estado Islámico permitió a Irán y a sus aliados perfeccionar el uso de milicias y violencia para lograr sus objetivos.Después de los ataques con cohetes y drones de militantes respaldados por Irán la semana pasada, 19 soldados estadounidenses basados en Irak y Siria sufrieron lesiones cerebrales traumáticas, dijo el Pentágono el jueves.YEMENEn el golfo Pérsico, las monarquías gobernantes de Arabia Saudita y Bahréin han acusado a Irán de intentar fomentar la inestabilidad al alentar levantamientos entre la mayoría chiíta en la pequeña nación insular de Bahréin y la minoría chiíta concentrada a lo largo de la costa oriental rica en petróleo de Arabia Saudita. En ambos países, la disidencia fue reprimida con brutalidad.Sin embargo, Irán tuvo éxito en Yemen, donde el movimiento hutí chiíta, armado por Teherán, ha llegado a dominar el país en una prolongada guerra proxy, enfrentando a Irán contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.El movimiento surgió con fuerza después de 2014 como una organización política y armada cuyo liderazgo proviene de la tribu hutí, antiguos gobernantes del norte de Yemen cuya fe es un subgrupo chiíta conocido como zaidismo. El movimiento se inspiró en Hezbollah.La Institución Brookings estimó que la guerra, que ha creado una de las peores catástrofes humanitarias del mundo, le cuesta a Teherán unos pocos millones de dólares al mes, mientras que a Riad le cuesta $6 mil millones al mes.LA FRANJA DE GAZA Irán ha estado envuelto durante mucho tiempo en una guerra en la sombra con Israel, su enemigo designado. Pero no está claro en qué medida Teherán ayudó a Hamas a llevar a cabo el reciente ataque contra Israel. Los analistas de inteligencia en Washington y Tel Aviv creen que al menos proporcionó los medios.El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y otros altos funcionarios iraníes han aplaudido a Hamas, e Irán ha amenazado con ampliar sus habituales ataques de gato y ratón a una guerra real a menos que Israel detenga sus ataques de represalia contra Gaza.Uno de los objetivos de la sangrienta incursión de Hamas, que mató al menos a 1.400 israelíes y tomó como rehenes a al menos 229 personas más, bien podría haber sido interrumpir un acuerdo de paz en ciernes entre Israel y Arabia Saudita, lo que hubiera dejado a Irán aislado en la región.El número de muertos en Gaza, que los funcionarios de salud palestinos cifraron en más de 6.700, ha provocado protestas callejeras en todo el mundo árabe, y si se intensifican, podrían amenazar la estabilidad de los gobernantes autocráticos en Egipto, Jordania y otros estados, lo que serviría a los intereses de Irán.El viernes, los medios de comunicación estatales de Egipto informaron que al menos seis personas resultaron heridas por dos drones que volaron desde la parte sur del Mar Rojo hacia el norte, golpeando Taba y Nuweiba, localidades turísticas del Sinaí no muy lejos de Israel y Gaza.Egipto no especificó desde dónde habían sido lanzados, pero Estados Unidos dijo la semana pasada que una nave de guerra de la Marina en la parte norte del Mar Rojo había interceptado proyectiles posiblemente lanzados hacia Israel por la milicia hutí armada de Yemen.

