Fuerzas israelíes avanzan hacia el sur de Gaza

Las tropas terrestres israelíes están avanzando hacia el sur de Gaza, luego de tres días de intenso bombardeo.

Informes iniciales de la radio del ejército israelí confirmaron efectivamente que Israel ha lanzado una operación terrestre al norte de Khan Younis.

La BBC también ha verificado imágenes de un tanque israelí operando cerca de la ciudad.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) les dijo más tarde a las tropas que el IDF también estaba luchando “con fuerza y exhaustivamente” en el sur de Gaza.

El teniente general Herzi Halevi les hablaba a los reservistas de la división de Gaza sobre los objetivos militares y la muerte de comandantes de Hamas por parte del IDF.

Les dijo a los soldados: “Luchamos con fuerza y exhaustivamente en el norte de Gaza, y también lo estamos haciendo ahora en el sur de Gaza”.

Un portavoz del IDF confirmó más tarde que Israel “continúa expandiendo la incursión terrestre” en toda Gaza, incluyendo tropas “luchando en batallas cara a cara con terroristas”.

Desde que terminó un alto al fuego de una semana el viernes, Israel ha reanudado una campaña de bombardeos a gran escala en Gaza, que los residentes de Khan Younis han descrito como la ola más intensa de ataques hasta el momento.

El alto al fuego de siete días vio a Hamas liberar a 110 rehenes que estaban detenidos en Gaza a cambio de la liberación de 240 palestinos de las prisiones israelíes.

El domingo por la mañana, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación para varios distritos de Khan Younis, instando a la gente a salir de inmediato.

Las autoridades israelíes creen que miembros del liderazgo de Hamas se están escondiendo en la ciudad, donde cientos de miles de personas se han refugiado después de huir de los combates en el norte en las etapas iniciales de la guerra.

Un funcionario de la ONU ha descrito un “grado de pánico” que no había visto antes en un hospital de Gaza, después de que el ejército israelí trasladó el enfoque de su ofensiva al sur.

James Elder, de la agencia infantil Unicef, describió el Hospital Médico Nasser en Khan Younis como una “zona de guerra”.

Un asesor del primer ministro de Israel dijo que Israel está haciendo “esfuerzos máximos” para evitar matar a civiles.

El señor Elder le dijo a la BBC que podía escuchar grandes explosiones constantes cerca del hospital Nasser y que los niños estaban llegando con heridas en la cabeza, terribles quemaduras y metralla de explosiones recientes.

“Es un hospital al que he ido regularmente y los niños me conocen ahora, las familias me conocen ahora. Esas mismas personas me agarran de la mano o de la camisa diciendo: ‘por favor, llévenos a algún lugar seguro. ¿Dónde está seguro?”

“Desafortunadamente están haciendo una pregunta a la que la única respuesta es que no hay un lugar seguro. Y eso incluye a ellos, ya que saben que ese hospital”, dijo.

El ministerio de Salud dirigido por Hamas en Gaza dice que más de 500 personas han muerto desde que se reanudaron los bombardeos.

Más de 15.500 personas han muerto en la franja desde que comenzó la guerra, dijo también el ministerio.

El hospital Nasser en Khan Younis ha sido descrito por un funcionario de la ONU como una “zona de guerra” desde que comenzaron los ataques aéreos del IDF

Mohammad Ghalayini, un británico-palestino que se ha quedado en Gaza, dijo que la situación en la ciudad era “más allá de catastrófica”.

“La gente ha estado soportando durante 50 días o más un brutal asalto israelí y tiene muy pocos recursos: alimentos, agua, energía y los servicios de saneamiento y residuos”, le dijo a la BBC por teléfono, antes de que se cortara la conexión.

El experto en contaminación del aire, que normalmente vive en Manchester, llegó a Gaza para una visita de tres meses para ver a su madre poco antes de los ataques del 7 de octubre.

Israel comenzó sus bombardeos de represalia en Gaza tras los ataques de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre, que dejaron alrededor de 1.200 personas muertas y 240 tomadas como rehenes.

Mapa de la Franja de Gaza

También se han disparado regularmente cohetes hacia Israel desde Gaza desde que se reanudaron los enfrentamientos el viernes. Un hombre de 22 años en la ciudad de Holón, cerca de Tel Aviv, fue tratado por heridas leves de metralla el sábado.

Cientos de miles de personas ya han huido de los combates para refugiarse en Khan Younis, después de que Israel les ordenara abandonar el norte de la franja.

El último informe de la ONU indica que alrededor de 1,8 millones de personas están desplazadas internamente en Gaza.

Hablando con la BBC, el jefe de derechos humanos de la ONU, Filippo Grandi, dijo que los palestinos en la Franja de Gaza están siendo “empujados cada vez más hacia un rincón estrecho de lo que ya es un territorio muy angosto”.

El IDF ha comenzado a publicar mapas de las áreas que se atacarán en línea. Dice que estos mapas, junto con otras medidas, como las llamadas telefónicas y los panfletos lanzados sobre Gaza desde aviones, advertirán a la gente para que evacúen.

Hablando en el programa Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC, el asesor principal del primer ministro Benjamin Netanyahu, Mark Regev, dijo que los civiles no son blancos y que protegerlos es más difícil debido a que Hamas “incrusta su máquina de terror militar” en barrios civiles.

Dice que el IDF está tratando de ser “tan quirúrgico como podamos en una situación de combate muy difícil”, y ha dado advertencias avanzadas de ataque.

Por separado, el IDF dice que ha destruido 500 pozos de túneles de “terror” utilizados por Hamas en Gaza, de los 800 que dicen que se han encontrado hasta ahora.

También dijo que la fuerza aérea ha realizado alrededor de 10.000 ataques a “objetivos terroristas” bajo la guía de soldados del IDF en el terreno desde que comenzó la guerra.

