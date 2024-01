Fuera de vista, ya no fuera de la mente

Al fin, parece que estamos avanzando en algo. Tarde el Día de Año Nuevo, el radiante rostro de Mohamed Salah apareció en las pantallas de la televisión británica. Siempre tiene el aspecto ligeramente desaliñado de alguien que no ha dormido desesperadamente bien, pero estaba notablemente alegre.

Su equipo, Liverpool, acababa de desmantelar al Newcastle United para ponerse tres puntos por encima en la cima de la Premier League. Había jugado maravillosamente: marcando dos goles, creando uno y fallando un penalti para fomentar la ilusión de drama en lo que, de otro modo, hubiera sido un concurso deportivo desesperadamente desigual.

Sin embargo, había un ligero tono agridulce en la celebración. Esa fue la última vez que Liverpool verá a Salah, al menos en persona, por varias semanas. Inmediatamente después del juego, estaba programado para viajar a la imaginativamente llamada Nueva Capital Administrativa de Egipto, las afueras de El Cairo, para unirse a la preparación del equipo nacional para la Copa Africana de Naciones, que comienza el próximo fin de semana. No planea regresar a Liverpool hasta mediados de febrero.

Es natural, por supuesto, que el enfoque en Gran Bretaña, y para los que siguen de cerca la Premier League en general y a Liverpool en particular, debería centrarse en cómo la ausencia de Salah podría afectar una carrera por el título inusualmente tensa.

En los últimos años, sin embargo, se ha filtrado una conciencia de que este enfoque podría considerarse un poco parroquial.

Europa tiende a acaparar la atención del fútbol, dominando su discurso y estableciendo los parámetros de lo que se considera digno de atención o elogio. Europa, después de todo, alberga a los clubes más grandes del mundo y las ligas más fuertes del mundo y a los mejores jugadores del mundo. Europa, por cualquier métrica, es el evento principal.

El efecto de esto, por supuesto, es la disminución de todo lo que no importa en Europa. La Copa Africana de Naciones no es más que un ejemplo de ese fenómeno, pero es probablemente el mejor. Cada dos años o así, se presenta como poco más que una molestia, como si se hubiera inventado puramente para poner a prueba la profundidad de la plantilla de los principales equipos de la Premier League.

Ha habido durante mucho tiempo un subyacente constante de conversaciones que sugieren que, para las estrellas africanas invitadas a participar, es de alguna manera opcional, de una manera que el Campeonato Europeo y la Copa América ciertamente no lo son.

Los últimos años han traído una corrección bienvenida a esa lógica. Ha habido, gradualmente, un despertar a la realización de que no es realmente justo enmarcar la Copa Africana de Naciones puramente en relación con su impacto en la Premier League. Los europeos parecen haber aceptado que no es realmente para ellos decidir si los jugadores deben querer jugar en ella, o cuándo podría celebrarse. A veces, incluso ha sido posible creer que estamos al borde de un descubrimiento más profundo: que el hecho de que algo no importe para ti no significa que no importe.

Ese proceso ha sido, sin duda, lento. Es cierto que es difícil imaginar que un jugador alemán sea preguntado a explicar la importancia del Campeonato Europeo, o a un brasileño invitado a exponer la importancia de la Copa América de la manera en que se le pidió a Salah que elucidara por qué quería molestarse en ir a Costa de Marfil este mes, pero aún así: el progreso lento es progreso no obstante.

Sin embargo, el fútbol todavía no puede sacudirse su eurocentrismo innato del todo. Este año, hay otro torneo que se disputa simultáneamente con la Copa Africana de Naciones. Esta semana, 24 equipos nacionales de toda Asia se han reunido en Qatar —donde había algunos estadios que no se usaban, no estoy seguro de por qué— para la Copa Asiática.

Se trata, está de más decirlo, de un torneo tan significativo como la Copa Africana de Naciones, y por extensión la Copa América y el Campeonato Europeo. Es, a fin de cuentas, la competición continental más antigua del fútbol, que data de algunos años antes que el Campeonato Europeo. Atraerá a cientos de millones de espectadores y, con una combinación de resultados, podría incluso captar los corazones y las mentes de las dos naciones más pobladas del planeta.

Y sin embargo, aún en comparación con la Copa Africana de Naciones, la Copa Asiática es ampliamente ignorada. Ni siquiera se le otorga el cumplido indirecto de presentarse como una molestia. En cambio, se pasa por alto casi por completo.

Eso podría ser, en parte, debido a su relativa rareza. Aunque generalmente se juega en la misma época que la Copa Africana de Naciones —en enero y febrero, en medio de la temporada europea—, la Copa Asiática solo ocurre cada cuatro años. No irrumpe con tanta frecuencia en la conciencia europea como la Copa Africana de Naciones.

La razón más significativa, no obstante, es su impacto en Europa. Salah no es precisamente una excepción cuando se trata de jugadores que abandonan a los principales equipos de Europa y viajan a África este mes. De los 24 equipos en la Copa Africana de Naciones, solo cinco — Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Mauritania y Namibia — no han nombrado a ningún jugador de las cinco principales ligas de Europa. Muchos de los principales contendientes basarán sus campañas en caras familiares.

El contraste con Asia es notable. Solo un par de docenas de jugadores que se reúnen en Qatar han tenido que alejarse de equipos en las ligas domésticas más ilustres de Europa. Jordania tiene uno, Irán dos y Corea del Sur seis. Japón solo podría nombrar un equipo completo de las ligas más reconocidas del juego. (Hay contingentes más grandes de la Eredivisie holandesa, la Pro League belga y, gracias en gran parte al Celtic, la Premier League escocesa.)

Europa, en otras palabras, todavía tiene —o asume— el privilegio de ordenar lo que es importante y lo que no lo es. Quizás no es porque las actitudes han cambiado que la Copa Africana de Naciones es tolerada; tal vez, en lugar de eso, se tolera porque se siente más familiar para los europeos. Los equipos, después de todo, están llenos de jugadores que los europeos reconocen, aprecian, extrañan. Los que marcan tendencia no han cambiado para acomodarlo. Se ha cambiado para adaptarse mejor a los que marcan tendencia.

Hay, innecesario es decirlo, una tristeza aquí. Hay una maravilla en la misma falta de familiaridad de jugadores y equipos, que en gran parte se ha perdido en la era digital del fútbol. Hubo un momento en que la heterogeneidad era uno de los grandes placeres del deporte, en lugar de una tendencia que pertenece a un pasado lejano.

La Copa Asiática, con sus equipos provenientes de ligas distantes y dispares, abunda en eso. Su diferencia debería ser su fortaleza. Sin duda, valdría la pena verlo. CBS Sports ha adquirido los derechos en Estados Unidos. En Gran Bretaña, desafortunadamente, nadie ha querido hacerlo.

En los dos años o así desde que adquirió al Newcastle United, Arabia Saudita —perdón, perdón, el Fondo de Inversión Pública, que absolutamente no es el estado saudita, y realmente no debes pensar que lo es— ha sido considerablemente más moderada de lo que se esperaba.

Cantidades considerables de dinero han ido en transformar el equipo del Newcastle, pero ni siquiera el más crítico del proyecto tendría dificultades para negar que se ha gastado de manera astuta. Los patrocinadores del Newcastle han resistido la tentación de buscar una solución rápida. Si acaso—gracias en parte a las reglas financieras de la Premier League—el crecimiento del club casi ha sido cauteloso.

Eso no ha sido un problema mientras todo funcionaba, mientras el club parecía estar por delante del horario. Sin embargo, se vuelve más complejo cuando hay una sensación de que las cosas se han estancado. El Newcastle ha ganado solo tres de sus últimos 13 partidos. Eddie Howe acaba de supervisar tres derrotas seguidas. Ha sido eliminado de la Liga de Campeones. E incluso los problemas de lesiones del club no excusan el haber concedido 34 tiros al Liverpool el Día de Año Nuevo.

El trabajo de Howe hasta ahora debe, realmente, asegurarle contra la amenaza de ser despedido durante la primera caída real de su mandato. Él, como dice el refrán, tiene crédito en el banco. En circunstancias ordinarias, sin duda, ese sería el caso.

Pero el del Newcastle no es un caso ordinario. Está vinculado a cualquier imagen que su principal inversor quiere proyectar. Hasta ahora, su nueva propiedad ha estado feliz de venir…