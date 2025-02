Fuego Audaz: El iPhone 16e

He pasado los últimos seis días utilizando el iPhone 16e, y la experiencia ha sido un regreso al pasado. En muchos aspectos, el iPhone 16e se ve y se siente como el descendiente de la era de los primeros iPhones de la época de Steve Jobs. Los iPhones antiguos como el 3G y 3GS de plástico, y el 4 y 4S de vidrio en la parte trasera y metal en los laterales eran ofertas más simples. Dos colores, negro y blanco. Cámaras discretas de una sola lente. El iPhone 16e se siente como su descendiente.

Comencemos con la cámara. Con solo una lente en la parte trasera, la cámara del iPhone 16e no solo se ve menos llamativa en comparación con las de doble y triple lente, sino que se siente menos llamativa. Especialmente para mí, que vengo de varios años usando un modelo Pro de iPhone, el 16e se siente mucho más pequeño en la mano y en el bolsillo debido a que no tiene toda la protuberancia tipo “mesa” de la que sobresalen las lentes de la cámara del iPhone 16 y 16 Pro.

Las especificaciones técnicas de Apple para el grosor del iPhone no incluyen las lentes de la cámara ni las mesas de la cámara. Apple solo mide y reporta el grosor de la parte plana y sin cámara del teléfono. Pero esas mesas y lentes de cámara sobresalen bastante. Usando un calibrador digital, medí el grosor de los tres “niveles” del 16e, 16 regular y 16 Pro:

BaseMesaLente(s)

iPhone 16e7.8 mm – 9.5 mm

iPhone 167.8 mm9.6 mm11.3 mm

iPhone 16 Pro8.3 mm10.3 mm12.5 mm

Por lo tanto, no solo el 16e omite por completo la mesa, sino que el grosor de toda la cámara, desde la lente hasta la pantalla frontal, es menor que el grosor del iPhone 16 y iPhone 16 Pro en sus mesas, sin incluir siquiera sus lentes.

El 16e luce como un teléfono con una pequeña cámara en la parte trasera. El 16 Pro parece una cámara que también es un teléfono. Realmente se puede sentir la diferencia en la mano, no solo en el peso, sino en el equilibrio. Puedes sentir que el hardware de cámara adicional del 16 Pro añade peso extra. Según las especificaciones de Apple, el 16e pesa 167 g; el 16 Pro 199 g, una diferencia del 16 por ciento. (También ten en cuenta un toque inteligente: los fondos de pantalla predeterminados de Apple para cada teléfono sugieren sutilmente cuántas lentes de cámara tienen).

La lente de la cámara del 16e no está al ras con la parte trasera del teléfono, pero sobresale tan poco (solo 1.7 mm según mi medición) que nos recuerda a cuando las cámaras de iPhone comenzaron a sobresalir de la parte trasera de los teléfonos. El 16e todavía se tambalea cuando se coloca sobre una mesa, pero mucho menos que un iPhone 16 regular o especialmente el iPhone 16 Pro, cuyo módulo de cámara parece bastante abultado en comparación. Sin embargo, la protuberancia de la lente de 1.7 mm del 16e es tan mínima que, al colocarlo en una carcasa, el teléfono se coloca perfectamente plano sobre una mesa, ya que las carcasas no necesitan un borde protector para la cámara, porque la lente de la cámara del 16e sobresale menos que el grosor de las carcasas. (Apple incluyó dos de sus fundas de silicona de $39 con mi kit de revisión, en azul y negro. Son buenas y se sienten exactamente como las fundas de silicona habituales de Apple).

Debido a que el modo “macro” en los modelos regulares y Pro de iPhone recientes utiliza la cámara ultragrande angular 0.5×, una lente secundaria que el 16e no tiene, el 16e no tiene un modo macro. A partir del iPhone 13 Pro, el modo macro ha permitido a los iPhone Pro enfocar en objetos a menos de una pulgada de distancia. Pero, dado que la cámara 1× del 16e tiene un sensor más pequeño y una lente más pequeña que la cámara 1× de los modelos de iPhone más caros, puede enfocar a distancias más cortas que esas cámaras 1× más grandes y de otro modo mejores. La cámara 1× en un iPhone 16 Pro tiene una distancia mínima de enfoque de 24 cm (~9.5 pulgadas). La cámara 1× de un iPhone 16e tiene una distancia mínima de enfoque de 12 cm (~4.25 pulgadas). El verdadero modo macro (en los modelos regulares y Pro de iPhone) es mejor, pero no lo necesitas tanto cuando la única cámara del 16e puede enfocar en objetos a la mitad de la distancia, a poco más de 4 pulgadas de distancia, en su modo de disparo regular.

La cámara discreta del 16e tiene un precio, por supuesto: la calidad de imagen. Puedes ver realmente la diferencia en condiciones de poca luz. La cámara del 16e es más lenta (lo que resulta en imágenes borrosas con sujetos en movimiento) y las imágenes tienen más ruido. La diferencia es especialmente evidente al tomar fotos con poca luz en Process Zero en Halide. Sin embargo, es una buena cámara para uso de apuntar y disparar. Para la mayoría de las personas que podrían estar considerando el iPhone 16e, probablemente sea la mejor cámara que hayan tenido. Y hay algo que decir sobre la simplicidad de tener sólo una lente, que ofrece campos de visión de 1× y 2×. Si sabes qué es una apertura ƒ, probablemente no deberías comprar un iPhone 16e. Si no sabes qué es una apertura ƒ, probablemente no notarás ninguna diferencia en la calidad de la cámara respecto a un iPhone 16 o incluso 16 Pro. Es una cámara perfecta para cualquiera que simplemente quiera una cámara decente.

Lo que falta: MagSafe, ProMotion y Ultra Wideband (y, ehm, el otro Ultra Wideband)

Revisa la página de comparación de Apple, que compara el 16e con el 16 Pro y el 16 regular, y verás decenas de pequeñas diferencias. Pero la omisión que ha llamado más la atención (y ha generado más reacciones de “¿Qué está haciendo Apple?”) es MagSafe. Tengo varios periféricos de MagSafe y personalmente nunca querría comprar un iPhone que no lo tenga. Tengo un soporte en mi escritorio (genial con el modo StandBy), un cargador en mi mesita de noche y cosas convenientes como este soporte magnético plegable. Una semana usando el 16e como mi teléfono principal, y todavía echo de menos MagSafe tanto como la primera noche.

Pero según los representantes de Apple, la mayoría de las personas en el público objetivo del 16e cargan exclusivamente sus teléfonos conectándolos a un cable de carga. No suelen usar la carga inductiva en absoluto, y cuando lo hacen, es posible que no les importe que el 16e se quede con una velocidad de carga Qi lenta de 7.5 W, cuando los iPhones más caros recientes cargan a través de MagSafe a 15 W o incluso 25 W. Para mí, no es la alta velocidad de carga lo que más echo de menos; es el hecho de que se ajuste en su lugar. Creo que Apple conoce mejor al público objetivo del 16e que yo. Los lectores de Daring Fireball no están en el público demográfico del 16e; son los amigos y familiares de los lectores de DF.

¿Qué características les importan a los típicos compradores de iPhone de gama baja? Quieren un teléfono que se vea bien, con una buena pantalla, una cámara decente, una batería duradera y larga vida útil. ¿Les importa que el 16e solo admita Wi-Fi 6, y no 7? No, porque no tienen ninguna idea de lo que significan los números de versión de Wi-Fi. Simplemente piensan que Wi-Fi es Wi-Fi. ¿Les importa la red 5G de alta velocidad mmWave de Verizon (también conocida como “ultra wideband”)? No. Solo quieren que su conexión celular sea rápida y fuerte. (Mi unidad de revisión de Apple venía con un eSIM temporal en AT&T. Las conexiones celulares fueron rápidas y fuertes toda la semana. El único lugar donde noté una señal débil fue en una zona profundamente suburbana / casi rural mientras visitaba a la familia durante el fin de semana; el iPhone 15 Pro Max de mi esposa perdió su señal en Verizon en el mismo lugar. No tengo quejas sobre el módem C1 de Apple.)

El iPhone 16e también omite el otro “ultra wideband”, el chip que Apple utiliza para la detección precisa de la ubicación, como rastrear un AirPod a una distancia de un pie. La búsqueda de precisión es muy útil y, cuando estás verdaderamente atormentado por un objeto perdido como un llavero, resulta muy útil. El ultra wideband se ha incluido en todos los iPhones nuevos excepto en el SE (y ahora en el 16e) desde los iPhones 11 en 2019. Desde la perspectiva de un friki, realmente parece una curiosa omisión del 16e cinco años después. Pero ¿cuántas personas en tu familia extendida saben lo que es la “búsqueda de precisión de ultra wideband”?

Hasta la fecha, solo los modelos iPhone Pro de Apple han admitido ProMotion, el nombre comercial de Apple para una pantalla que cuenta con tasas de actualización adaptativas que van hasta 120 Hz y hasta 1 Hz para el modo de pantalla “Siempre activa”. Dado que el iPhone 16 regular (y 16 Plus) no admiten ProMotion, no había ninguna posibilidad de que lo hiciera el 16e. Hay teléfonos Android de gama media con pantallas de alta frecuencia de actualización, pero (a) no creo que sean mejores pantallas, considerándolo todo, y (b) son teléfonos Android de gama media. Es como presumir de la frecuencia de actualización en la pantalla del tablero en un Kia Sorrento. La pantalla del 16e también presenta un aleta en lugar de la isla dinámica más elegante, más divertida y a veces útil.

El iPhone 16e apunta al comprador de iPhone que “solo me importan los conceptos básicos”: la pantalla se ve bien, la cámara es buena pero simple, la batería dura mucho (la diferencia debería ser bastante impresionante para cualquiera que actualice desde un iPhone de cuatro o cinco años), ejecuta todas sus aplicaciones existentes y se carga rápidamente cuando se conecta a un cable USB. Esos son los conceptos básicos, y eso es todo lo que les importa a los usuarios casuales. Que sea más ligero en peso y físicamente más pequeño gracias a su lente de cámara individual mínimamente sobresaliente es una ventaja adicional.

Precios

El único aspecto del 16e que ha suscitado más debate que su omisión de MagSafe es su precio de partida de $600 para un modelo base de 128 GB. Algunas personas dicen “Debería costar $100 menos”, que suelen ser las mismas personas que también creen firmemente que debería incluir MagSafe y una pantalla ProMotion. Aquí está la actual alineación de iPhone de Apple, más el SE de tercera generación descontinuado (pero aún disponible en algunos operadores):

iPhoneChip64 GB128 GB256 GB512 GB1 TB

SE (3rd gen)A15$430$480$580——

16eA18—$600$700$900—

15A16—$700$800$1000—

16A18—$800$900$1100—

16 PlusA18—$900$1000$1200—

16 ProA18 Pro—$1000$1100$1300$1500

16 Pro MaxA18 Pro——$1200$1400$1600

Esa es una matriz de precios ordenada con incrementos de $100. El nuevo 16e comenzando en $600 tiene más sentido que el antiguo SE comenzando en solo $430. $600 es claramente el siguiente “escalón” lógico por debajo del precio inicial de $700 del iPhone 15 del año pasado. Quejarse de que Apple ya no fabrica un teléfono con un precio en el rango de $400-500 es como quejarse de que BMW ya no fabrica ningún auto que cueste menos de $40,000. Son Apple. Es un iPhone. Por supuesto que cuesta más que un teléfono Android genérico, o el 27º modelo en la extensa línea de productos de Samsung. Cualquiera que quiera gastar menos de $600 en un iPhone puede comprar uno en el próspero mercado de dispositivos usados/refurbished, al igual que comprar un BMW por menos de $40,000.

El iPhone 16e es un iPhone para personas que no quieren pensar mucho en su teléfono. Pero sí quieren un iPhone, no solo cualquier teléfono “cualquiera”. Un simple iPhone, con una buena pantalla, una cámara lo suficientemente buena (y simple) y una gran duración de batería. Creo que Apple lo clavó con el iPhone 16e.