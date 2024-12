Fuego Audaz: Andy Grove Tenía Razón

El resumen de alto nivel de Sean Hollister de The Verge sobre cómo Pat Gelsinger terminó siendo obligado a dejar Intel, “¿Qué le pasó a Intel?”, es excelente. Sin embargo, hubo un poco de titubeo que me llamó la atención:

¿Qué tan mal estaba todo antes de que Gelsinger tomara el puesto principal?

No muy bien. Hubo malas apuestas, generaciones múltiples de chips retrasados, problemas de aseguramiento de calidad, y luego Apple decidió abandonar a Intel a favor de sus chips basados en Arm, los cuales resultaron ser superiores a Intel en rendimiento y duración de batería en laptops. Escribimos todo al respecto en “El verano en que Intel se quedó atrás”.

Intel tuvo fallos anteriores también: la empresa lamentó durante mucho tiempo su decisión de no incluir sus chips en el iPhone, y no logró ejecutar chips para teléfonos Android tampoco. Se podría decir que se perdió la revolución móvil por completo.

No hay discusión al respecto. Intel se perdió por completo en el ámbito móvil. Los iPhones nunca usaron chips de Intel y los chips de Apple Silicon son fabricados por TSMC. Los chips de Apple son los mejores de la industria, también sin discusión, y los únicos chips móviles que podrían considerarse como competencia razonable son de Qualcomm (y tal vez Samsung). Intel nunca fue un jugador en ese juego, y era un juego en el que Intel no solo necesitaba participar, sino dominar.

No es solo que los smartphones sean ahora una industria más grande que la industria de las PC alguna vez fue, y que Intel se ha perdido la oportunidad de convertirse en un proveedor dominante para fabricantes de teléfonos. Eso es malo, pero no es lo peor. Es que esos chips móviles basados en ARM, Apple Silicon y la gama Snapdragon de Qualcomm, se volvieron tan buenos que ahora están conquistando grandes partes del segmento premium del mercado de PC. Parte de las ventajas inherentes de la arquitectura ARM, parte del talento en ingeniería y estrategia, y parte de los profundos beneficios de las economías de escala a medida que el mercado móvil explotó. Apple, como todos sabemos, trasladó toda la plataforma Mac de los chips Intel a los chips Apple Silicon a partir de 2020. La Mac “solo” tiene el 15 por ciento del mercado mundial de PC, pero todo el espacio de mercado de la Mac está en el segmento premium. Perder la Mac fue una gran pérdida para Intel. Y ahora Qualcomm y Microsoft también están impulsando laptops con Windows a chips ARM, por las mismas razones: no solo rendimiento por vatio, sino rendimiento puro. Las CPUs x86 siguen siendo dominantes en las PCs para juegos, pero incluso allí, se considera a AMD como la crema de la cosecha.

De todas las empresas, Intel debería haber visto el potencial de que esto sucediera. Intel no se tomó en serio los “chips para teléfonos”, pero en una década, esos supuestos “chips para teléfonos” se convirtieron en los mejores CPUs del mundo para laptops premium, y sus ventajas de eficiencia los hacen ventajosos también en centros de datos. Y Apple ha demostrado que incluso son superiores para estaciones de trabajo de escritorio de clase profesional. Así es como Intel se convirtió en Intel al comienzo de la revolución de la computación personal. Las PCs eran vistas como meros juguetes por los “verdaderos” fabricantes de computadoras de los años 70 y principios de los 80. IBM estaba tan desprevenido que cuando vio la necesidad de ingresar al mercado de las PC, acudió a Intel para los chips y a Microsoft para DOS, decisiones que tanto Intel como Microsoft capitalizaron, resultando en una dominación conjunta de hardware/software de toda la industria informática que duró un cuarto de siglo completo. Desde la perspectiva de Intel, la plataforma x86 pasó de ser un “juguete” a ser la arquitectura dominante para todo, desde laptops económicas hasta servidores de clase data center.

Los “chips de teléfonos” basados en ARM hicieron lo mismo con x86 que x86 hizo, décadas atrás, con los mainframes. Asimismo, Nvidia convirtió las “tarjetas gráficas para entusiastas de videojuegos”, también una vez consideradas simples juguetes, en lo que es ahora, dependiendo de las fluctuaciones del mercado de valores, la empresa más valiosa del mundo. Están cabeza a cabeza con la otra empresa que superó en habilidades de diseño de silicio a Intel: Apple. Crear “los mejores chips del mundo” sigue siendo un lugar increíblemente, casi insondablemente rentable para estar como negocio. Tanto Apple como Nvidia pueden decir eso sobre los segmentos muy diferentes del mercado en los que dominan sus chips. Intel no puede decir eso hoy sobre ninguno de los segmentos para los cuales produce chips. TSMC, la empresa que fabrica todos los chips para Apple Silicon y la mayoría de los chips líderes de Nvidia, ocupa el noveno lugar en la lista de empresas clasificadas por capitalización de mercado, con un lugar en el top 10 que Intel solía ocupar. Hoy en día, Intel está en el puesto 180, y en una trayectoria para salir del top 200.

Intel nunca debería haber subestimado la amenaza. El CEO y presidente de larga data de la empresa (y empleado #3) Andy Grove tituló su autobiografía “Solo los paranoicos sobreviven”. El pasaje completo del cual sacó el título:

El éxito empresarial contiene las semillas de su propia destrucción. El éxito engendra la complacencia. La complacencia engendra el fracaso. Solo los paranoicos sobreviven.

Grove se retiró como CEO en 1998 y como presidente en 2005. Es como si nadie en Intel después de él hubiera escuchado una palabra de lo que dijo. Las palabras de Grove no se leen solo como consejo: hoy se leen como un resumen post mortem de la pronunciada declinación de Intel en los últimos 20 años.