No responderé con el texto en inglés, pero aquí tienes la traducción al español del texto solicitado:

“

El logotipo de TikTok se muestra en las oficinas de TikTok el 12 de marzo de 2024 en Culver City, California.

Mario Tama | Getty Images

La Comisión Federal de Comercio dijo el martes que ha referido su queja contra TikTok y la empresa matriz china ByteDance al Departamento de Justicia de EE. UU.

La FTC comenzó su investigación tras un acuerdo de 2019 con Musical.ly, el predecesor de TikTok, relacionado con violaciones de la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA). La FTC estaba investigando para ver si TikTok violaba una ley federal que prohíbe las prácticas comerciales “injustas y engañosas”.

El regulador dijo que está transfiriendo el caso al Departamento de Justicia porque la investigación “descubrió motivos para creer que los demandados nombrados están violando o están a punto de violar la ley”.

“Aunque la Comisión normalmente no hace pública la información de que ha referido una queja, hemos determinado que hacerlo aquí es de interés público y que un procedimiento es de interés público”, dijo la FTC.

En una audiencia en el Senado en enero, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, dijo que la empresa emplea alrededor de 40,000 personas en sus operaciones de confianza y seguridad, pero agregó que no sabía cuántos menores eran usuarios de la plataforma de redes sociales.

Un portavoz de TikTok dijo que han estado trabajando con la FTC en el asunto durante más de un año y que están “decepcionados” de que la agencia haya decidido emprender acciones legales.

“Estamos en total desacuerdo con las alegaciones de la FTC, muchas de las cuales se relacionan con eventos y prácticas pasadas que son factualmente inexactas o que se han abordado”, dijo el portavoz. “Estamos orgullosos y seguimos comprometidos con el trabajo que hemos hecho para proteger a los niños y continuaremos actualizando y mejorando nuestro producto. Ofrecemos una experiencia adecuada para la edad con salvaguardias estrictas, eliminamos proactivamente a los usuarios menores sospechosos y hemos lanzado voluntariamente funciones de seguridad como límites de tiempo de pantalla predeterminados, emparejamiento familiar y privacidad por defecto para menores de 16 años”.

La empresa enfrenta otros desafíos en EE. UU.

En mayo, TikTok demandó al gobierno de EE. UU. después de que el presidente Joe Biden firmara una legislación que da a ByteDance nueve meses para encontrar un comprador y una extensión de tres meses si hay un acuerdo en progreso. En ausencia de un acuerdo, la aplicación de videos de corta duración podría ser prohibida.

TikTok dijo que la ley viola la Primera Enmienda y que la desinversión “simplemente no es posible: no comercial, no tecnológica, no legalmente”, según un documento legal.

— La reportera de CNBC Lora Kolodny contribuyó a este informe.

No te pierdas estas exclusivas de CNBC PRO

“