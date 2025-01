Freddie Mac nombra a James Whitlinger como nuevo director financiero.

“

MCLEAN, Va. – La empresa de finanzas hipotecarias Freddie Mac (OTCQB: OTC:), un jugador destacado en la industria de servicios financieros con una capitalización de mercado de $14.3 mil millones, ha nombrado oficialmente a James Whitlinger como su vicepresidente ejecutivo y director financiero, un cargo que ha ocupado de forma interina desde junio del año pasado. La posición permanente de Whitlinger entró en vigencia a principios de este año, tras la partida del CFO anterior, Christian Lown. Según datos de InvestingPro, la compañía ha mostrado un rendimiento de mercado notable, con sus acciones generando un retorno del 421% durante el último año.

Con más de 30 años de experiencia en gestión financiera y contabilidad, Whitlinger ha estado en Freddie Mac durante una década, ocupando anteriormente el cargo de vicepresidente senior y CFO de Single-Family desde 2014. Durante su tiempo en la compañía, asumió el rol de CFO interino después de que Lown dejara el puesto en junio de 2024. Bajo su liderazgo, Freddie Mac ha mantenido sólidas métricas financieras, con ingresos anuales alcanzando los $23.04 mil millones y un impresionante índice de liquidez actual de 138.08, lo que indica una gestión de liquidez sólida.

Diana Reid, Directora Ejecutiva de Freddie Mac, expresó confianza en las capacidades de Whitlinger, destacando su amplia experiencia y familiaridad con las operaciones de la compañía. “Jim es un líder probado con más de 30 años de experiencia en gestión financiera y contabilidad. Como veterano de 10 años de Freddie Mac, está bien posicionado para asumir el rol de CFO y mantener la fuerza y continuidad de nuestras funciones financieras”, afirmó Reid.

Antes de unirse a Freddie Mac, la carrera de Whitlinger abarcó varios roles de alto nivel, incluido el de vicepresidente ejecutivo y CFO en GMAC ResCap, Inc., y vicepresidente senior en Univest Bank and Trust Co. Su amplia experiencia en la industria financiera de bienes raíces lo posiciona como un ejecutivo experimentado para la supervisión financiera de Freddie Mac.

Tras su nombramiento, Whitlinger compartió su entusiasmo y compromiso con el cargo. “Estoy emocionado y honrado de ser elegido como el próximo CFO de Freddie Mac”, dijo. También reconoció la confianza depositada en él por la junta directiva y el equipo de liderazgo senior, y expresó su entusiasmo por liderar la División de Finanzas.

Freddie Mac ha sido un actor clave en el mercado de vivienda de los Estados Unidos desde 1970, centrándose en promover liquidez, estabilidad, asequibilidad y equidad a través de varios ciclos económicos. La misión de la compañía es hacer posible la propiedad de vivienda para familias en todo el país. El análisis de InvestingPro revela que la compañía mantiene una calificación de salud financiera EXCELENTE, con métricas de momentum particularmente fuertes. Los suscriptores pueden acceder a 12 ProTips adicionales y un análisis financiero integral a través de la plataforma avanzada de InvestingPro.

Este anuncio se basa en un comunicado de prensa emitido por Freddie Mac.

En otras noticias recientes, Freddie Mac ha reportado fluctuaciones notables en la tasa de interés fija a 30 años (FRM). La tasa ha aumentado al 6.91%, marcando un pico de seis meses, después de una serie de aumentos y disminuciones. Concurrentemente, Freddie Mac anunció una pérdida de -$0.02 por acción en el tercer trimestre, quedando por debajo de las estimaciones de los analistas. Sin embargo, los ingresos trimestrales de la compañía superaron significativamente las expectativas, alcanzando los $5.84 mil millones, superando la estimación de los analistas de $3.61 mil millones. Además, el inversor multimillonario Bill Ackman ha predicho que el acuerdo regulatorio de Freddie Mac puede terminar bajo el presidente electo de los EE. UU., Donald Trump, lo que potencialmente llevaría a la privatización. En respuesta a estos desarrollos, el Economista Jefe de Freddie Mac, Sam Khater, señaló una ligera mejora en las ventas de viviendas pero destacó el problema continuo de la escasez de viviendas. Estos son desarrollos recientes en la industria de servicios financieros.

