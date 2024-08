Freddie Flintoff habla sobre accidente de Top Gear por primera vez

“

‘Freddie’ Flintoff sufrió graves lesiones en un accidente en la pista de pruebas de Top Gear: el Dunsfold Aerodrome, en Surrey, en diciembre de 2022.

El ex capitán de cricket de Inglaterra, al parecer, volcó un vehículo Morgan Super 3 en la primera curva de la pista de pruebas durante la filmación del programa mientras no llevaba casco.

El vehículo solo iba a 22 mph pero era descapotable, por lo que cuando volcó, la cara de Flintoff se raspó contra el asfalto, según informó el Mail on Sunday.

El hombre de 46 años sufrió lesiones faciales y en las costillas como resultado del accidente.

Andrew ‘Freddie’ Flintoff solía ser presentador de Top Gear en la BBC junto con Paddy McGuinness y Chris Harris. (Imagen: BBC/Jeff Spicer/PA)

Hubo informes de que el accidente de Flintoff fue tan grave que el personal de Top Gear que lo presenció tuvo que ser dado de baja laboral indefinidamente ya que les costaba aceptar un incidente descrito como “algo que realmente querrías no haber visto”.

La BBC decidió, en noviembre pasado, casi un año después del accidente, suspender Top Gear “por un futuro previsible”.

Flintoff ha estado volviendo gradualmente a la vida pública desde el accidente, uniéndose al personal técnico del equipo de cricket de Inglaterra para su serie de T20 contra las Indias Occidentales a principios de este año, y como entrenador jefe de los Northern Superchargers en The Hundred.

Pero está listo para regresar a la televisión por primera vez el próximo martes 13 de agosto cuando se emita Freddie Flintoff’s Field Of Dreams On Tour en BBC One y BBC iPlayer.

Durante la serie de cuatro partes, Flintoff habla por primera vez sobre el accidente en Top Gear.

Revela lo cerca que estuvo de morir y las luchas que ha tenido desde entonces, incluyendo “llorar cada dos minutos”, ansiedad, pesadillas y flashbacks.

“No debería estar aquí sinceramente”

El documental muestra a Flintoff en el hospital poco después del accidente, donde dice: “Sinceramente, no debería estar aquí después de lo que sucedió.

“Este será un largo camino de vuelta y apenas acabo de comenzar, ya estoy atascado.

“Necesito ayuda, y me doy cuenta de que no soy el mejor para pedirla. Necesito dejar de llorar cada dos minutos.

“Debo mirar los aspectos positivos, ¿no?”

“Todavía estoy aquí, tengo otra oportunidad, debo aprovecharla. Lo estoy viendo así, como una segunda oportunidad.”

Andrew Flintoff ha vuelto constantemente a los ojos del público desde el accidente, incluyendo a través de su rol como entrenador jefe de los Northern Supercharges en The Hundred. (Imagen: Richard Sellers/PA)

La ansiedad, pesadillas y flashbacks que siguieron al accidente en Top Gear

El documental pasa a mostrar al antiguo jugador de cricket todo terreno de Inglaterra y Lancashire siete meses después del accidente, donde dice que ha luchado con ansiedad, pesadillas y flashbacks, y solo salió de casa para citas médicas.

Flintoff dice: “No quiero sentarme y sentir lástima por mí mismo, no quiero simpatía, pero pasar de estar aquí durante siete meses a ir a India.

“Estoy luchando con mi ansiedad, tengo pesadillas, tengo flashbacks, ha sido tan difícil sobrellevarlo.

“Pero estoy pensando que si no hago algo, nunca iré. Debo seguir adelante.”

Flintoff continúa explicando que pensó que podría “sacudirse” el accidente, pero admitió que las cosas habían sido “mucho más difíciles de lo que pensaba”.

Añadió: “Por mucho que quiera salir y hacer cosas, simplemente no he podido.”

Flintoff dice que el accidente lo ha cambiado para siempre.

Cuando le preguntan si se siente mejor, responde: “No realmente, no estoy seguro de que alguna vez lo esté, para ser honesto. Estoy mejor que antes.

“No sé qué significa estar completamente mejor. Soy lo que soy ahora, soy diferente a lo que era, eso es algo con lo que tendré que lidiar el resto de mi vida.

“Mejor, no, diferente.”

El cricket ayuda a Flintoff a recuperarse del accidente en Top Gear

En uno de los episodios, el ex compañero de equipo de Lancashire de Flintoff, Kyle Hogg, quien ayuda a entrenar al equipo de Field of Dreams, puede verse contándoles a los jugadores sobre su accidente y que su viaje a India ha sido pospuesto.

Freddie Flintoff’s Field of Dreams On Tour comienza en BBC One y BBC iPlayer el próximo martes 13 de agosto. (Imagen: BBC/South Shore Productions/Anirudh Agarwal)

En una entrevista, Hogg añade: “El accidente de Fred es realmente malo, va a necesitar mucho tiempo de recuperación, tiene mucha suerte de haber logrado superarlo con vida.”

Hogg y Flintoff son vistos replaneando el tour a India, antes de que este finalmente se reúna con el equipo, abrazándolos y diciéndoles “los extrañé”.

Una vez que el equipo está en India, Flintoff explica que se siente “como un padre para los chicos”, y que el cricket lo estaba ayudando a recuperarse de su accidente.

Dijo: “Cuando estoy cerca del cricket, parezco olvidarlo todo, me pierdo en el juego.

“Siento que he sido más vulnerable que nunca en los últimos 12 meses, por lo que me estoy acercando al cricket de nuevo, para que me ayude.”

Cuándo se emitirá Freddie Flintoff’s Field of Dream en la BBC



La primera serie de Freddie Flintoff’s Field of Dreams se emitió en 2022 y mostró al ex capitán de Inglaterra creando un “equipo de cricket como ningún otro” en su ciudad natal de Preston.

Seguía a Flintoff mientras transformaba un club de cricket en mal estado y cambiaba las vidas de los jugadores en su “inesperado” equipo de cricket.

Ahora Flintoff y su equipo están de vuelta para una segunda serie, que verá al equipo salir de gira a India, una de las naciones de cricket más veneradas del mundo.

Freddie Flintoff’s Field Of Dreams On Tour se emitirá en BBC One y BBC iPlayer a las 9pm del martes 13 de agosto.