Frank Stronach, multimillonario de autopartes, arrestado por cargos de agresión sexual.

El multimillonario austro-canadiense de piezas de automóviles, Frank Stronach, fue arrestado por cargos de agresión sexual que abarcan décadas, según la policía.

El hombre de 91 años fue acusado el viernes de cinco delitos, incluidos violación, agresión indecente a una mujer, agresión sexual y confinamiento forzado, según la Policía Regional de Peel. Fue puesto en libertad con condiciones y comparecerá en el Tribunal de Justicia de Ontario en Brampton, Ontario, en una fecha posterior, según el comunicado de la policía.

El agente de policía regional de Peel, Tyler Bell, dijo que hay más de una acusadora, pero se negó a decir cuántas.

“Obviamente, este es un caso de alto perfil. Nuestra unidad de víctimas especiales está obligada a proteger a las víctimas y es por eso que estamos siendo vagos”, dijo Bell. “Hay más de una víctima, pero no confirmaremos ese número todavía”.

La policía alega que las agresiones sexuales ocurrieron desde los años 80 hasta tan reciente como 2023. Bell dijo que están apelando para que las personas se presenten si tienen información o han sido víctimas.

Stronach no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ha contratado al destacado abogado defensor canadiense Brian Greenspan.

“El Sr. Stronach niega categóricamente las acusaciones de impropiedad que se han presentado en su contra”, dijo Greenspan en un correo electrónico. “Espera tener la oportunidad de responder plenamente a los cargos y mantener su legado tanto como filántropo como ícono de la comunidad empresarial canadiense”.

Stronach, nacido en Austria, se convirtió en una de las personas más ricas de Canadá al crear Magna en su garaje en 1957 y convertirla en uno de los mayores proveedores de piezas de automóviles del mundo.

También fundó The Stronach Group, una empresa especializada en carreras de caballos. Hizo una breve incursión en la política austriaca hace más de una década y ha sido nombrado a la Orden de Canadá, uno de los mayores honores del país.

Un portavoz de Magna dijo que Stronach no ha tenido afiliación con la empresa desde que renunció al control en 2010.

“Recientemente nos hemos enterado de los cargos presentados contra Frank Stronach”, dijo Dave Niemiec en un correo electrónico el viernes por la noche. “Magna no tiene conocimiento de la investigación o las acusaciones que se han planteado más allá de lo que se ha informado en los medios”.

Niemiec dijo que la empresa no comentaría más sobre el asunto legal en curso.

En 2018, Stronach demandó a su hija, a dos nietos y a su ex socio comercial, Alon Ossip, por más de 500 millones de dólares en la Corte Superior de Ontario alegando que habían gestionado mal los activos familiares y que él quería recuperar el control.

Belinda Stronach, ex miembro del Parlamento Canadiense, demandó a su padre, diciendo en una declaración de defensa que él había perdido grandes sumas de dinero en proyectos personales.

El caso se resolvió posteriormente.

