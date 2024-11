Frank Auerbach y la vida no examinada

“

Su arte era lo otro interesante sobre él. Frank Auerbach, el pintor que falleció el 11 de noviembre, colocaba mancha de color sobre mancha de color hasta que su trabajo literalmente pesaba. (Un lienzo suyo requería tanto esfuerzo levantarlo como uno más grande de otra persona). Debido a que la técnica de impasto ultra grueso es tan cliché ahora, algo que los hoteles de cadena ponen en sus paredes, es difícil entender lo polarizante que era aún en la mitad del siglo XX. Esto, sumado a la comprensible indiferencia de Auerbach por el mundo fuera del corredor desde Primrose Hill a Islington, le costó. No fue hasta la segunda mitad de su vida que obtuvo su merecido comercial y crítico como uno de los principales artistas de Europa.

¿Qué podría ser más interesante que ese trabajo entonces? Su falta de introspección personal. Porque nadie tenía más motivos para ser introspectivo. Cuando niño, Auerbach fue enviado a Gran Bretaña desde la Berlín nazi por sus padres judíos, a quienes nunca volvería a ver. Ante este experiencia, ofrecía lo siguiente: “Simplemente seguí adelante”. “La vida es muy corta”. “He hecho esa cosa que los psiquiatras desaprueban, que es bloquear cosas”. “Nunca ha habido un momento en mi vida en el que haya sentido que deseaba tener padres”. “No soy dado al autoanálisis”. Cuando los críticos decían que su arte “seguramente” era expresión de alguna turbulencia interior, él hacía hincapié en lo divertido que era hacerlo.

Hay un punto que necesitamos recordar constantemente en círculos metropolitanos. La mayoría de la gente pasa por la vida sin reflexionar mucho sobre su estado interior. Este comportamiento no solo es compatible con una vida funcional, sino también con una exitosa y feliz. No necesariamente sugiere “represión” – aunque en algunos casos lo haga – tanto como una genuina falta de interés en el tema de uno mismo. Creer lo contrario es algo que ha comenzado a distinguir a los liberales educados del resto de la sociedad (y de muchos liberales educados).

Podría también marcar la diferencia entre occidente y lo que ahora es cortés llamar no-occidente. Según la Organización Mundial de la Salud, el primero tiene muchos más “psicólogos trabajando en el sector de salud mental por cada 100,000 personas”. Y esto no se debe únicamente a los recursos. En países tan ricos como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Japón, el número es de tres o menos. En los países occidentales, es de docenas, e incluso más de 100. Tal vez el enfoque occidental sea mejor. Tal vez tenga raíces filosóficas profundas: en la centralidad del individuo desde Sócrates, sin importar Jesús, Descartes. Pero es una diferencia. El mundo del Atlántico Norte, mientras pierde influencia en los eventos globales, tendrá que familiarizarse con la forma en que piensan otras regiones. Un hallazgo podría ser una actitud muy diferente hacia el propio ser. No asumas que la “represión británica” es una excepción entre las naciones.

De todos los descubrimientos que he hecho en mi ascenso en la escala social – que los hornos de microondas son vulgares, que es “el sur de Francia” y no “sur de Francia” – el más sorprendente fue la intensa creencia burguesa en el poder de autoexamen, ya sea solo o en presencia de un profesional pagado. (Y esto fue en Gran Bretaña. Imagina el mismo ascenso social en la clase media alta americana). No dudo que haga cosas buenas para las personas. Simplemente me preocupa que algunas piensen que es, o debería ser, universal. Mucha gente ahora no quiere salir con aquellos que “no trabajen en sí mismos”. Eso es mucho más de lo que piensas, amigo.

Habiendo asistido a tres exhibiciones diferentes de Auerbach en 2024 (la mejor de las cuales aún se encuentra en la galería Offer Waterman en Mayfair), califico como admirador del trabajo. Pero la personalidad detrás de él destaca igualmente. En una entrevista típica con Auerbach, el periodista se esforzaba por localizar sus demonios mientras el artista, sin rastro de mala educación y de hecho con buen humor, implicaba que no valía la pena perseguir el ganso salvaje. En algunos momentos de su vida, era su trabajo lo que estaba maravillosamente desfasado con los tiempos. Al final, podría haber sido el propio hombre.

