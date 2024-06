Francia vota mientras la extrema derecha de Rally Nacional espera hacer historia

Hace 23 minutos

Por Paul Kirby, BBC News, París

La votación comenzó temprano en Canadá, parte de las 11 circunscripciones de Francia para expatriados en el extranjero

Francia vota el domingo en una elección parlamentaria que podría hacer historia, con la extrema derecha más cerca del poder de lo que nunca ha estado en tiempos modernos.

El Rally Nacional (RN) de Marine Le Pen y Jordan Bardella están muy por delante en las encuestas – tres semanas después de haber ganado las elecciones europeas y el presidente Emmanuel Macron reaccionó convocando un voto nacional.

Más de 2.6 millones de personas de los 49 millones de votantes de Francia se han registrado para votar por poder, indicativo de la alta participación esperada para una elección tan crucial.

Esta es una elección a dos vueltas, y la mayoría de los 577 escaños de la Asamblea Nacional no se decidirán hasta la segunda vuelta el próximo domingo.

La campaña solo duró 20 días, lo que también benefició al RN, que rápidamente refinó sus promesas existentes sobre inmigración, inseguridad y recortes de impuestos para hacer frente a la crisis del costo de vida.

Jordan Bardella quiere ser el primer ministro del RN, y su partido confía en ganar docenas de circunscripciones directamente en la primera vuelta.

Pero él dice que solo asumirá el cargo si el partido logra una mayoría parlamentaria absoluta de 289 escaños. La alternativa sería un parlamento colgado y un punto muerto.

Tan pronto como lleguen los primeros resultados el domingo por la noche, los opositores del Rally Nacional tendrán que decidir a quién respaldar en las batallas de segunda vuelta en toda Francia, en un intento por asegurar que la mayoría absoluta no ocurra.

Si las encuestas son correctas, muchos de los enfrentamientos pondrán al Rally Nacional contra una alianza de izquierda improvisada llamada Nuevo Frente Popular, que cree que incluso podría ganar las elecciones.

En elecciones anteriores, partidos de todo el espectro se han unido para mantener a la extrema derecha fuera y los votantes se han tapado la nariz para hacerlo.

Pero los líderes del RN han trabajado duro durante años para desprenderse de su imagen extremista. Además de las políticas para dar a los ciudadanos franceses “preferencia nacional” en trabajos y viviendas, quieren reducir el IVA en energía y permitir que los menores de 30 años eviten el impuesto sobre la renta.

En Franconville, al norte de París, una maestra llamada Agnès se queja sobre el deterioro de la disciplina en las escuelas francesas y le gustan los planes de Jordan Bardella para “un verdadero cambio en la autoridad” en la educación. “Votaré a la derecha o a la ultra derecha. Me gusta el carisma de Bardella”, dice.

Tampoco tiene problemas con los planes del RN de abolir el derecho al suelo, el derecho a la ciudadanía francesa automática para los niños nacidos de padres extranjeros si esos niños han pasado cinco años en Francia – desde los 11 años hasta los 18 cuando tienen derecho a solicitar la ciudadanía francesa.

Se espera ampliamente que la alianza de Macron Ensemble pierda escaños, y los días de Gabriel Attal como primer ministro parecen contados, incluso aunque las encuestas sugieren que sigue siendo el político más popular de Francia.

“La era Macron ha terminado”, declaró François Hollande antes de la votación.

El Sr. Hollande, el ex presidente francés que fue jefe y mentor de Macron, se postula nuevamente para el parlamento, ahora como candidato del Nuevo Frente Popular.

Sin embargo, incluso los aliados de Macron están molestos por su apuesta por la elección anticipada.

Francia no esperaba otra elección en tres años más, y tenía formas mucho mejores de pasar el verano que pasar por una campaña electoral abreviada e intensa.

El equipo de fútbol nacional se enfrenta a Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2024 el lunes, y toda Francia ha estado preparándose para los Juegos Olímpicos de París que comienzan el 26 de julio.

Las estaciones de metro como Concorde han sido cerradas, y hay restricciones cerca de los sitios de los Juegos.

La policía y el ejército ya estaban sobrecargados y el ministro del interior ha advertido de posibles violencias después de la segunda vuelta.

Macron se reunirá con su primer ministro y otros miembros del gobierno el lunes para decidir cuál será su próximo movimiento.

Hasta ahora, su mantra ha sido “ni-ni” – ni respaldar ni la extrema derecha ni el Nuevo Frente Popular de izquierda, debido a la participación de France Unbowed (LFI), que es condenada por sus oponentes como de extrema izquierda y algunos de sus miembros han sido acusados de antisemitismo.

El presidente Macron ha dicho que solo su alianza Ensemble tiene el poder de bloquear tanto “la extrema derecha como la extrema izquierda”. Afirma que la extrema derecha clasifica a las personas por su religión u origen, mientras que la izquierda las juzga por la comunidad a la que pertenecen.

La semana pasada, en una calurosa tarde en Meaux, al este de París, una de las figuras más destacadas de LFI, Mathilde Panot, dijo a sus partidarios que eran “el único foco de resistencia” restante para detener el ascenso de la extrema derecha, acusando a la alianza de Macron de abrir las puertas del poder al RN.

“No somos extremistas, lo que es extremo es el liberalismo extremo del Sr. Macron que ha provocado el surgimiento de la extrema derecha”, dijo a la BBC.

El Nuevo Frente Popular también incluye partidos más moderados, como los Socialistas y los Verdes, cuya líder Marine Tondelier ha pedido una postura unificada para evitar que Bardella se convierta en primer ministro.

Algunas de las estrellas jóvenes más conocidas de Francia han instado a los votantes a mantenerse alejados de los extremos, desde la sensación de la NBA Victor Wembanyama y el capitán de fútbol Kylian Mbappé hasta el influencer de YouTube Squeezie.

Pero las divisiones entre los partidos son profundas y el tiempo es extremadamente corto para cualquier acción concertada que mantenga al RN a raya.

“Me preocupo por nuestro país”, dijo Aurélie, afuera de un mercado en Le Plessis Bouchard, al norte de París. No está impresionada por las políticas nacionalistas del RN. “El patriotismo no es nacionalismo, no es lo mismo”.