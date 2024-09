Francia ve miles de protestas por nuevo primer ministro de centro-derecha, Barnier.

Decenas de miles de personas están protestando en toda Francia contra la nominación del derechista Michel Barnier como nuevo primer ministro, después de unas elecciones inconclusas en las que la izquierda ganó el mayor número de escaños. Las manifestaciones están teniendo lugar en ciudades como París, Marsella, Nantes, Niza y Estrasburgo. Las protestas fueron convocadas por sindicatos y partidos políticos de izquierda, que están furiosos porque su candidato a primer ministro fue rechazado por el presidente Emmanuel Macron. El Sr. Barnier, el ex negociador del Brexit de la UE, dijo que está dispuesto a formar un gobierno con políticos de todo el espectro político, incluida la izquierda. Jean-Luc Mélenchon, un veterano agitador del radical partido Francia Insumisa, llamó a la “movilización más poderosa posible” en las marchas nacionales. Alrededor de 130 protestas se están llevando a cabo, siendo la más grande la que partió del centro de París el sábado por la tarde. El Sr. Mélenchon se unió a la protesta en París, dando un discurso en la parte trasera de una carroza con el lema: “Por la democracia, detengan el golpe de Macron”. Los manifestantes también están usando consignas como “negación de la democracia” y “elección robada”. Los partidos de izquierda están enojados porque su propia candidata a primer ministro, Lucie Castets, fue rechazada por el Sr. Macron, quien dijo que no tenía posibilidades de sobrevivir a una votación de confianza en la Asamblea Nacional. El Sr. Barnier podría sobrevivir a una votación de confianza porque la extrema derecha, que también ganó un gran número de escaños, ha dicho que no votará automáticamente en su contra. Eso ha llevado a críticas de que su gobierno dependerá de la extrema derecha. “Tenemos un primer ministro totalmente dependiente de Reagrupación Nacional,” dijo la Sra. Castets. El Sr. Barnier pasó la tarde del sábado visitando un hospital infantil en París, donde resaltó la importancia de los servicios públicos, pero le dijo a los trabajadores de la salud que su gobierno “no va a hacer milagros”, informó el canal local BFMTV. En medio de las protestas, el nuevo primer ministro está enfocado en formar un nuevo gobierno. Después de conversaciones con los líderes de los Republicanos de derecha y del grupo centrista Ensemble del presidente, dijo que las discusiones iban muy bien y estaban “llenas de energía”. Algunos de la izquierda se culpan a sí mismos por terminar con el Sr. Barnier como primer ministro. La alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, señaló que el presidente había considerado al ex primer ministro socialista, Bernard Cazeneuve, para el cargo pero que fue rechazado por su propio partido. Otro alcalde socialista, Karim Bouamrane, culpó a la intransigencia de otras partes de la coalición de izquierda: “El camino que eligieron fue 100% o nada – y aquí estamos con nada.”