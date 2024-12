Francia realiza día de duelo por los fallecidos del ciclón en Mayotte

Francia realizará un día de luto nacional después de que el ciclón Chido devastara su territorio del Océano Índico de Mayotte a principios de este mes.

El presidente francés Emmanuel Macron pidió el recuerdo a nivel nacional durante su visita a la isla la semana pasada, donde fue abucheado por algunos habitantes que criticaron la lenta entrega de ayuda.

Se teme que cientos, posiblemente miles de personas murieron cuando Chido tocó tierra frente a la costa sureste de África el 14 de diciembre, trayendo vientos de hasta 260 km/h (160 mph) y 250 mm de lluvia en las primeras 24 horas.

Las personas de toda Francia rendirán homenaje y se izarán banderas a media asta en un gesto de solidaridad en ciudades como París, Marsella y Lyon.

Más de una semana después de la tormenta, los sobrevivientes luchan sin agua, comunicación y electricidad, mientras que los rescatistas intentan proporcionar ayuda urgentemente necesaria.

Mayotte, que se encuentra entre el continente africano y Madagascar, ya era el territorio más empobrecido de Francia antes de que golpeara el ciclón.

Chido, la peor tormenta en 90 años que azotó el archipiélago, devastó áreas donde las personas vivían en chozas con techos de láminas de metal y dejó campos de tierra y escombros.

Se informa que al menos 31 personas murieron, pero se espera que el número de muertos sea mucho mayor, ya que todavía faltan miles de personas.

Después de Mayotte, la tormenta tocó tierra firme africana, matando al menos a 94 personas en Mozambique y 13 en Malaui.

Macron se comprometió a reconstruir la infraestructura y las viviendas devastadas de la isla después de su visita.

Después de recorrer la región en helicóptero para ver la devastación, dijo que el jueves fue un día que nunca olvidaría.

Durante la visita, fue abucheado y enfrentó llamados a dimitir de los lugareños que exigían más ayuda en las zonas devastadas.

Macron respondió diciendo a los lugareños: “Yo no tuve nada que ver con el ciclón. Me pueden culpar, ¡pero no fui yo!”

El primer ministro François Bayrou dijo que la tragedia de Mayotte es probablemente el peor desastre natural de los últimos siglos en la historia de Francia.

Más de 100,000 personas permanecen en refugios de la Cruz Roja después de que sus hogares fueran destruidos.