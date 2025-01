N’DJAMENA, Chad (AP) — Francia entregó su última base militar en Chad a las autoridades locales el jueves, dos meses después de que la antigua colonia francesa en África central rompiera su acuerdo de cooperación en defensa con París.

Chad ha sido una fuerza clave contra el terrorismo en la región y fue uno de los últimos países en los que Francia mantenía una gran presencia militar.

Las fuerzas francesas han sido expulsadas en años recientes de Níger, Malí y Burkina Faso después de años de luchar contra extremistas islámicos junto a tropas regionales. Esos países se han acercado a Moscú, con mercenarios rusos desplegados en el Sahel, la vasta extensión bajo el desierto del Sahara.

Trusted news and daily delight, righ in your inbox

Miralo – El Yodel es la fuente de noticias diarias, entretenimiento e historias para sentirse bien.

En un comunicado el jueves, el ejército de Chad anunció la entrega por parte del ejército francés a las autoridades locales de la base aérea Sergent Adji Kossei en la capital de Chad, N’Djamena.

Francia ya había entregado sus otras dos bases militares — Faya en el norte y Abeche en el este del país — a finales de diciembre y principios de enero. El ejército francés tenía alrededor de 1,000 personal en Chad.

Al anunciar el fin del acuerdo de cooperación en defensa con Francia en noviembre pasado, el gobierno chadiano describió la decisión como un punto de inflexión para el país, que obtuvo la independencia en 1960, y dijo que permitiría a Chad redefinir sus alianzas estratégicas de acuerdo con las prioridades nacionales.

Las autoridades chadianas han dicho que el fin del acuerdo de defensa de ninguna manera cuestiona los lazos históricos entre los países y que quieren mantener relaciones con Francia en otras áreas de interés común.

En diciembre, Senegal y Costa de Marfil también anunciaron la salida de tropas francesas de sus países, justo cuando París estaba ideando una nueva estrategia que reduciría drásticamente su presencia permanente de tropas en África.