Francia acusa al fundador de un sitio web notorio utilizado en el caso de violación en película.

El fundador del sitio web utilizado por Dominique Pelicot para invitar a docenas de hombres a violar a su esposa después de drogada fue acusado el jueves en Francia de una multitud de cargos, incluidos algunos relacionados con ese caso.

Si es encontrado culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 7.5 millones de euros, o aproximadamente $7.7 millones.El fundador del sitio, Isaac Steidl, de 44 años, fue liberado de la cárcel el jueves. La oficina del juez instructor dijo que estaba bajo “supervisión judicial”, debía pagar una fianza de 100,000 euros y se le prohibió salir de Francia.

El sitio web que creó en 2003, llamado coco.fr, se hizo tristemente célebre en Francia durante el juicio de Mr. Pelicot y otros 50 hombres, que fueron declarados culpables el mes pasado, en su mayoría por violar a la ahora ex esposa de Mr. Pelicot, Gisèle, mientras estaba fuertemente sedada.

Uno de los cargos contra el Sr. Steidl relacionado con el caso Pelicot es administrar una plataforma en línea para facilitar una transacción ilícita por parte de una banda organizada. Entre los otros cargos que enfrenta se encuentran la complicidad en el tráfico de drogas, la complicidad en la posesión y distribución de pornografía infantil, la proxenetismo agravado y el lavado de dinero agravado.

El Sr. Steidl “niega categóricamente las acusaciones en su contra y se compromete a cooperar plenamente para demostrar su falta de responsabilidad por los presuntos delitos”, afirmó su abogado, Julien Zanatta, a la Agence France-Presse.

Durante el juicio, algunos de los hombres dijeron que el sitio se convirtió en un caldo de cultivo para depredadores que pagaban una tarifa mensual de 5 euros para comunicarse en salas de chat privadas que tenían nombres como “sin su conocimiento”. El sitio no era moderado, testificaron varios acusados. No guardaba registro de los mensajes, según Le Monde, un periódico francés.

Muchos dijeron durante el juicio que después de conectarse con el Sr. Pelicot en el sitio, luego pasaban a chats privados, por texto o Skype, para organizar una visita a casa de los Pelicot en el sur de Francia, donde se unían a él para violar a su ex esposa mientras estaba en un estado de profunda drogadicción.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo en un comunicado que el sitio estaba implicado en más de 23,000 casos solo en Francia desde 2021 hasta 2024, con 480 presuntas víctimas. Los casos incluían denuncias de abuso sexual infantil, proxenetismo, prostitución, violación, tráfico de drogas, estafas y homicidios, dijeron la policía y los fiscales en un comunicado.

El sitio fue cerrado en junio después de una investigación de 18 meses que se extendió por toda Europa. La policía congeló cuentas bancarias en Hungría, Lituania, Alemania y los Países Bajos y incautó 5 millones de euros, dijo la fiscal de París en ese momento.

La casa del Sr. Steidl en Bulgaria fue registrada a petición de los jueces franceses en el transcurso de la operación, dijo la fiscalía.

El Sr. Steidl creció en la provincia francesa del sur de Var. En abril de 2023, el gobierno francés accedió a su demanda de renunciar a su ciudadanía francesa. En junio pasado, después de que su sitio fuera cerrado, fue interrogado por un juez instructor en Bulgaria, con funcionarios de la aplicación de la ley francesa presentes.