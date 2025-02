Fragmentos del intercambio ardiente entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca.

Una reunión entre el Presidente Trump y el Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania el viernes se convirtió en un enfrentamiento enojado en la Oficina Oval. En ocasiones, las interrupciones hicieron que algunos comentarios fueran difíciles de entender. Aquí están los extractos clave del intercambio acalorado.

Trump (respondiendo a un reportero): No estoy alineado con Putin. No estoy alineado con nadie. Estoy alineado con los Estados Unidos de América. Y por el bien del mundo. Estoy alineado con el mundo. Y quiero acabar con esto. Ves el odio que siente por Putin. Es muy difícil para mí hacer un trato con ese tipo de odio. Tiene un odio tremendo. Y entiendo eso. Pero te puedo decir que el otro lado no está exactamente enamorado de él tampoco.

Así que no se trata de alineación. Estoy alineado con el mundo. Quiero resolver esto. Estoy alineado con Europa. Quiero ver si podemos resolver esto. ¿Quieres que sea fuerte? Puedo ser más fuerte que cualquier ser humano que hayas visto. Sería tan fuerte. Pero nunca vas a conseguir un trato de esa manera. Así que así es como va.

Vicepresidente JD Vance: Voy a responder a esto. Mira, durante cuatro años en los Estados Unidos de América, tuvimos un presidente que se paraba en las conferencias de prensa y hablaba duro sobre Vladimir Putin. Y luego, Putin invadió Ucrania y destruyó una parte significativa del país. El camino hacia la paz y la prosperidad es tal vez involucrarse en la diplomacia. Intentamos el camino de Joe Biden, de golpear nuestro pecho y pretendiendo que las palabras del presidente de los Estados Unidos importaban más que las acciones del presidente de Estados Unidos.

Lo que hace a América un buen país es que América se involucre en la diplomacia. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump.

Zelensky: Sí. De acuerdo. Ocupó nuestras partes. Grandes partes de Ucrania. Parte del este y Crimea. Así que lo ocupó en 2014. Así que durante muchos años, no estoy hablando solo de Biden. Pero en esos tiempos estaba Obama, luego Presidente Obama, luego Presidente Trump, luego Presidente Biden, ahora Presidente Trump. Y Dios bendiga: ahora el Presidente Trump lo detendrá. Pero durante 2014, nadie lo detuvo. Simplemente ocupó y tomó. Mató gente.

Trump: 2015.

Zelensky: 2014.

Vance: 2014 y 2015.

Trump: 2014. No estaba aquí.

Zelensky: Pero durante 2014 hasta 2022. Nadie lo detuvo. Sabes que tuvimos conversaciones con él, muchas conversaciones. Mi conversación bilateral. Y firmamos con él. Yo, como nuevo presidente. En 2019, firmé con él el acuerdo que firmé con él, Macron y Merkel. Firmamos un alto el fuego, un alto el fuego. Todos me dijeron que nunca se iría. Lo firmamos. Contrato de gas. Contrato de gas. Pero después de eso, rompió el alto el fuego. Mató a nuestra gente y no intercambió prisioneros. Firmamos el intercambio de prisioneros, pero él no lo hizo. ¿De qué tipo de diplomacia está hablando, JD? ¿Qué quiere decir?

Vance: Estoy hablando del tipo de diplomacia que va a poner fin a la destrucción de tu país.

Vance: Sr. Presidente, Sr. Presidente, con todo respeto. Creo que es irrespetuoso que venga a la Oficina Oval y trate de litigar esto frente a los medios estadounidenses. Ahora mismo, ustedes están yendo y obligando a conscriptos a ir al frente porque tienen problemas de personal. Deberían estar agradeciendo al presidente por intentar poner fin a este conflicto.

Zelensky: ¿Alguna vez has estado en Ucrania? Dices qué problemas tenemos.

Vance: He estado en—

Zelensky: Ven una vez.

Vance: Realmente he visto y escuchado las historias, y sé lo que sucede, traes gente, los llevas a un recorrido de propaganda, Sr. Presidente. ¿Discrepas en que has tenido problemas para reclutar gente en tu ejército?

Zelensky: Tenemos problemas. Contestaré.

Vance: Y ¿crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que está tratando de prevenir la destrucción de tu país?

Zelensky: Muchas preguntas. Empecemos desde el principio.

Vance: Claro.

Zelensky: En primer lugar, durante la guerra, todos tienen problemas, incluso tú. Pero tienes un bonito océano y no lo sientes ahora, pero lo sentirás en el futuro.

Trump: No sabes eso.

Zelensky: Dios bendiga, no tendrás una guerra.

Trump: No nos digas cómo nos vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema. No nos digas cómo vamos a sentir.

Zelensky: No te lo estoy diciendo.

Trump: Porque no estás en posición de dictar eso. Recuerda esto: no estás en posición de dictar lo que vamos a sentir. Vamos a sentirnos muy bien.

Zelensky: Sentirás influencia. Te lo digo.

Trump: Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes.

Zelensky: Sentirás influencia.

Trump: En este momento no estás en una posición muy buena.

Trump: Te has permitido estar en una posición muy mala. Y él tiene razón al respecto. No estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros comienzas a tener cartas.

Zelensky: No estoy jugando cartas. Soy muy serio, Sr. Presidente. Soy muy serio. Soy el presidente en una guerra—

Trump: Estás jugando cartas. Estás jugando cartas. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país, que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería haberlo hecho.

Vance: ¿Has dicho ‘gracias’ una vez en toda esta reunión? No. En toda esta reunión, ¿has dicho ‘gracias’? Fuiste a Pensilvania y hiciste campaña por la oposición en octubre. Ofrezca algunas palabras de agradecimiento para los Estados Unidos de América y el presidente que está tratando de salvar tu país.

Zelensky: Por favor. Piensas que si hablas muy alto sobre la guerra, tú—

Trump: No está hablando en voz alta. No está hablando en voz alta. Tu país está en serios problemas. Espera un minuto.

Zelensky: ¿Puedo responder?

Trump: No. No. Has hablado mucho. Tu país está en serios problemas.

Zelensky: Lo sé. Lo sé.

Trump: No estás ganando. No estás ganando esto. Tienes una excelente oportunidad de salir bien gracias a nosotros.

Zelensky: Sr. Presidente, estamos en nuestro país, estamos fuertes, desde el principio de la guerra, hemos estado solos, y estamos agradecidos. Di gracias en este gabinete, y solo en este gabinete.

Trump: No has estado solo. Te dimos a través de este estúpido presidente, $350 mil millones. Te dimos equipo militar. Y tus hombres son valientes. Pero tuvieron que usar nuestro equipo militar. Si no tuvieras nuestro equipo militar—

Zelensky: Tú me invitaste—

Trump: Si no tuvieras nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas.

Zelensky: En tres días. Lo escuché de Putin: en tres días.

Trump: Quizás menos.

Zelensky: Algo en dos semanas. Por supuesto. Sí.

Trump: Va a ser muy difícil hacer negocios así. Te lo digo.

Vance: Solo di gracias.

Zelensky: He dicho muchas veces gracias al pueblo estadounidense.

Vance: Acepta que hay desacuerdos. Y litiguemos esos desacuerdos en lugar de intentar luchar en los medios estadounidenses cuando estás equivocado. Sabemos que estás equivocado.

Trump: Pero ves, creo que es bueno para el pueblo estadounidense ver lo que está sucediendo. Creo que es muy importante. Por eso mantuve esto por tanto tiempo. Deberías estar agradecido.

Zelensky: Estoy agradecido.

Trump: No tienes las cartas. Estás enterrado allí, tu gente está muriendo. Te estás quedando sin soldados.

Zelensky: Por favor, Sr. Presidente.

Trump: Escucha. Te estás quedando sin soldados. Sería una gran cosa. Luego nos dices, ‘No quiero un alto el fuego. No quiero un alto el fuego. Quiero seguir, y quiero esto.’ Mira, si pudieras obtener un alto el fuego ahora mismo, te diría, tómalo. Así las balas dejan de volar y tus hombres dejan de ser asesinados.

Zelensky: Por supuesto queremos detener la guerra.

Trump: Pero estás diciendo que no quieres un alto el fuego.

Zelensky: Pero te dije, con garantías.

Trump: Quiero un alto el fuego, porque obtendrás un alto el fuego más rápido que un acuerdo.

Zelensky: Pregunta a nuestra gente sobre el alto el fuego, qué piensan—

Trump: Eso no fue conmigo. Eso no fue conmigo. Eso fue con un tipo llamado Biden que no era una persona inteligente. Eso fue con Obama.

Zelensky: Fue tu presidente.

Trump: Permiso. Eso fue con Obama, que te dio sábanas, y yo te di jabalinas.

Zelensky: Sí.

Trump: Te di las jabalinas para eliminar todos esos tanques. Obama te dio sábanas. De hecho, la declaración es: Obama dio sábanas, y Trump dio jabalinas. Tienes que ser más agradecido porque déjame decirte, no tienes las cartas. Con nosotros, tienes las cartas. Pero sin nosotros, no tienes ninguna carta.

Va a ser un trato difícil de hacer porque las actitudes tienen que cambiar.

Reportera: ¿Qué pasa si Rusia rompe el alto el fuego? ¿Qué pasa si Rusia rompe las conversaciones de paz? ¿Qué haces entonces? Entiendo que es una conversación acalorada.

Trump: ¿Qué estás diciendo?

Vance: Ella está preguntando: ¿Qué pasa si Rusia rompe el alto el fuego?

Trump: ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si cae una bomba en tu cabeza ahora mismo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si lo rompen? No lo sé, lo rompieron con Biden porque no lo respetaron. No respetaron a Obama. Me respetan a mí. Déjame decirte, Putin pasó por mucho conmigo. Pasó por una cacería de brujas falsa donde lo usaron a él y a Rusia, Rusia, Rusia, Rusia. ¿Alguna vez escuchaste eso? Eso fue un fraude. Eso fue un fraude de Hunter Biden, Joe Biden. Hillary Clinton, el astuto Adam Schiff. Fue un fraude demócrata. Y tuvo que pasar por eso. Y lo hizo pasar por eso. No terminamos en una guerra. Y él pasó por eso. Fue acusado de todo eso. No tenía nada que ver. Salió del baño de Hunter Biden. Salió del dormitorio de Hunter Biden. Fue asqueroso. Y luego dijeron: ‘Oh, la computadora del infierno fue hecha por Rusia’. Los 51 agentes. Todo fue un fraude. Y tuvo que aguantar eso.

Fue acusado de todo eso. Todo lo que puedo decir es esto: Puede que haya roto tratos con Obama y Bush, y puede que los haya roto con Biden. Lo hizo. Quizás. Quizás no. No sé lo que pasó. Pero no los rompió conmigo. Quiere hacer un trato. No sé si puede hacer un trato.

El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro, y no creo que seas un tipo duro sin Estados Unidos. Y tu gente es muy valiente.

Zelensky: Gracias.

Trump: Pero vas a hacer un trato o nos vamos. Y si nos vamos, lo pelearás. No creo que sea bonito, pero lo pelearás.

Pero no tienes las cartas. Pero una vez que firmamos ese acuerdo, estás en una posición mucho mejor. Pero no estás actuando para nada agradecido. Y eso no es algo agradable. Seré honesto. Eso no es algo agradable.

De acuerdo. Creo que hemos visto suficiente. ¿Qué opinas, eh? Esto va a ser una gran televisión. Lo diré. De acuerdo. Veremos qué podemos hacer para ponerlo en marcha. Gracias.