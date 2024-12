Foxconn en conversaciones con accionista de Nissan Renault, según CNA.

Hon Hai Precision Industry Co., el fabricante de iPhone conocido como Foxconn, está en conversaciones con el mayor accionista de Nissan Motor Co., Renault SA, sobre su disposición a vender sus acciones en el fabricante de automóviles japonés, informó la Agencia Central de Noticias de Taiwán, citando a personas no identificadas.

Nissan y el fabricante de automóviles japonés Honda Motor Co. están explorando una fusión, dijeron personas familiarizadas con el asunto el miércoles, lo que crearía un rival para Toyota Motor Corp. en Japón y posicionaría mejor a la empresa combinada para enfrentar desafíos competitivos en todo el mundo.

Un posible obstáculo en marcha, sin embargo, es Foxconn, que se dice que se acercó a Nissan para adquirir una participación. Foxconn ha estado invirtiendo fuertemente en fábricas para construir vehículos eléctricos y Nissan, que ha recortado sus previsiones de ganancias y está reduciendo 9,000 puestos de trabajo a nivel mundial, necesita un rescate financiero.

Según la Agencia Central de Noticias, Jun Seki, el director de estrategia de la división de vehículos eléctricos de Hon Hai, informó a Nissan sobre el interés de Foxconn en comprar sus acciones, pero Nissan no respondió de manera favorable. Como resultado, Seki ha comenzado a interactuar con Renault, accionista en un 36% de Nissan.

Seki y su equipo están actualmente en conversaciones con Renault en Francia, según el informe. La participación de Renault en Nissan es un remanente de una alianza de larga data entre el fabricante de automóviles francés, Nissan y Mitsubishi Motors Corp.

Por su parte, Honda ha amenazado con poner fin a su asociación estratégica de software con Nissan si esta busca asociarse con Foxconn, informó Nikkei en un informe anterior. Si el acercamiento de Foxconn se vuelve hostil tras un rechazo, Honda también se ofreció a proteger a Nissan como un inversor caballero blanco, dijo Nikkei.

Las conversaciones oficiales, incluida la posible fusión, entre las dos empresas japonesas podrían comenzar tan pronto como el 23 de diciembre, agregó Nikkei.

Las acciones de Honda cayeron más de un 2.5% en las operaciones de la mañana del jueves, mientras que las acciones de Nissan estaban cotizando a la baja un 6.5% después de aumentar un 24% récord el miércoles.

Honda está considerando varias opciones, según el vicepresidente ejecutivo Shinji Aoyama, que incluyen una fusión, una integración de capital e incluso la formación de una empresa holding. La alianza también podría incluir a Mitsubishi Motors.

Los representantes de Honda y Nissan no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la fecha de inicio de las conversaciones.

Una fusión de las marcas de automóviles japonesas crearía un baluarte contra el grupo Toyota en casa y permitiría a Honda y Nissan unir recursos para competir con Tesla Inc. y fabricantes de automóviles chinos como BYD Co. en los mercados globales.

“Es natural que la consolidación de los principales fabricantes de automóviles se vuelva más común a medida que la industria experimenta un cambio hacia vehículos con tecnología sofisticada”, dijo el CEO de Subaru Corp., Atsushi Osaki, durante una entrevista grupal en Tokio el miércoles. “Tenemos que unir fuerzas para enfrentar desafíos demasiado difíciles de superar solos”.

Renault ha indicado que está abierto a la idea de una fusión entre Honda y Nissan, según personas familiarizadas con la situación. Su aprobación será clave para cualquier acuerdo.

