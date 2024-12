Fotos muestran cómo los ataques aéreos israelíes borraron los restos del ejército de Assad en Siria.

Israel lanzó extensos ataques en Siria para acabar con los restos del ejército del régimen de Assad.

Los ataques tuvieron como objetivo los depósitos de armas sirias después de que una ofensiva rebelde derrocara al presidente Bashar Assad.

Aviones de guerra y barcos misilísticos israelíes destruyeron aeronaves sirias, barcos navales y almacenes de armas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron amplios ataques en toda Siria en los últimos dos días para acabar con lo que quedaba del arsenal militar del régimen de Assad.

La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo unos 480 ataques dirigidos a la mayoría de los depósitos estratégicos de armas del país dejados atrás después de que los rebeldes obligaran al líder sirio Bashar Assad a huir del país.

Alrededor de 350 de los ataques fueron realizados por aeronaves tripuladas dirigidas a activos militares sirios, incluidas aeronaves, depósitos de municiones, instalaciones de almacenamiento y sistemas de misiles y radares. La Armada israelí también destruyó varias embarcaciones militares atracadas en dos puertos navales sirios. El ejército israelí se apoderó de posiciones estratégicas en los Altos del Golán abandonadas por las tropas sirias.

Funcionarios israelíes dijeron que los amplios ataques en Siria tenían como objetivo evitar que la infraestructura y las armas militares del gobierno de Assad fueran utilizadas por extremistas y posibles enemigos. Israel está aprovechando la caída del régimen de Assad para mejorar su seguridad a largo plazo al utilizar una fuerza devastadora para debilitar a Hamas en Gaza y a Hezbollah en Líbano.

La caída de Assad

Un luchador de la oposición celebrando mientras los rebeldes incendian un tribunal militar en Damasco, Siria.Hussein Malla/AP

Después de una dictadura de décadas, las fuerzas rebeldes tomaron el control de la capital siria de Damasco durante el fin de semana, obligando a Assad a renunciar al poder y huir del país.

“Declaramos Damasco libre del tirano Bashar al-Assad,” escribió en una publicación en redes sociales Hassan Abdul-Ghani, comandante del grupo militante Hayat Tahrir al-Sham. “A las personas desplazadas de todo el mundo, la Siria libre los espera.”

El ex primer ministro sirio Ghazi al-Jalali se mantuvo en el país después del colapso del régimen de Assad, diciendo que el gobierno está dispuesto a cooperar y apoyar “cualquier liderazgo elegido por el pueblo sirio.”

Creando una ‘zona de defensa estéril’

Un niño llevaba un proyectil de granada propulsado por cohetes sin explotar en el sitio del ataque aéreo israelí que apuntó a envíos de armas sirias.DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

Aunque Israel apoyó el derrocamiento de Assad, un firme aliado de Irán, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la situación en Siria todavía está “llena de peligros significativos” de los extremistas que ahora gobiernan el país.

En los días posteriores a la ofensiva rebelde que duró días y derrocó al dictador sirio, Israel lanzó cientos de ataques dirigidos a activos militares sirios en 48 horas para evitar que “cayeran en manos de elementos terroristas.” HTS públicamente se separó de la filial de Al Qaeda de la que se formó, pero funcionarios estadounidenses creen que aún puede tener vínculos con líderes de Al Qaeda.

“No tenemos intención de interferir en los asuntos internos de Siria, pero claramente tenemos la intención de hacer lo necesario para garantizar nuestra seguridad,” dijo Netanyahu.

“Autoricé a la fuerza aérea a bombardear capacidades militares estratégicas dejadas por el ejército sirio para que no cayeran en manos de los yihadistas,” dijo, añadiendo que Israel “desea formar relaciones con el nuevo régimen en Siria.”

Las FDI dijeron que los ataques formaban parte de una misión a mayor escala conocida como Operación Flecha Bashan, destinada a crear una “zona de defensa estéril” neutralizando posibles amenazas del país vecino.

Hundiendo buques de guerra sirios

El humo envuelve el casco carbonizado de un barco naval sirio destruido después de que las fuerzas israelíes atacaran el puerto de Latakia.AAREF WATAD/AFP via Getty Images

Las fuerzas israelíes atacaron instalaciones navales clave sirias en las ciudades portuarias de Al-Bayda y Latakia el martes por la noche, donde más de una docena de embarcaciones navales sirias estaban atracadas.

Fotos del puerto devastado mostraron buques de guerra sirios semisumergidos. Algunas de las embarcaciones dañadas eran lanchas misilísticas de clase Osa, embarcaciones de la era soviética cuyas torretas de 30 mm y lanzamisiles montados se podían ver en los restos.

La armada siria, la rama más pequeña de las fuerzas armadas del país, operaba más de una docena de estas embarcaciones de alta velocidad —aunque obsoletas— desarrolladas por la Unión Soviética en la década de 1960.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que los barcos misilísticos de la Marina Israelí “destruyeron la armada siria durante la noche y con gran éxito.” No está claro cuántas embarcaciones sirias fueron destruidas por los barcos de guerra israelíes en el ataque nocturno.

Imágenes satelitales de Latakia, anterior bastión de Assad, mostraron los restos carbonizados de los barcos navieros. Las FDI escribieron en una publicación en X que “docenas de misiles de mar a mar” con “cargas explosivas significativas” también fueron destruidos.

Destruyendo aeronaves militares sirias

Aeronaves militares resultaron dañadas por los ataques aéreos israelíes en la Base Aérea Mezzeh en Damasco, Siria.Bekir Kasim /Anadolu via Getty Images

La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque aéreo en la Base Aérea Mezzeh en Damasco, una vez un bastión clave de la fuerza aérea del régimen de Assad.

Al menos tres bases aéreas importantes del ejército sirio fueron atacadas por aviones de guerra israelíes, dañando docenas de helicópteros y aviones de combate, reportó The Times of Israel. Los residentes que vivían cerca de las bases dijeron escuchar varias explosiones luego de que los ataques israelíes parecieran encender la munición almacenada allí, informó Associated Press.

Desmantelando la infraestructura militar siria

Un radar de defensa aérea quedó en llamas después de que los ataques aéreos israelíes apuntaran a la Base Aérea Mezzeh en Damasco, Siria.Ali Haj Suleiman/Getty Images

Además de diezmar la flota aérea y naval de Siria, las FDI dijeron que llevaron a cabo ataques a 130 activos militares, como posiciones de tiro, baterías antiaéreas, sistemas de misiles y radares, y sitios de producción de armas.

Inutilizando la infraestructura de armas químicas de Siria

Un centro de investigación militar afiliado al ministerio de defensa sirio fue destruido por un ataque aéreo israelí.OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

Las fuerzas israelíes también destruyeron el Centro de Estudios Científicos e Investigación de Siria en Damasco, una instalación clave que se cree que estaba probando y operando los programas encubiertos de armas químicas y biológicas del país bajo el régimen de Assad.

La instalación de Barzeh fue bombardeada anteriormente en 2018 por fuerzas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en respuesta a un ataque con gas sarín en Douma, Siria. Estados Unidos responsabilizó al gobierno de Assad por el ataque de guerra química de abril de 2018 que mató al menos a 40 personas e hirió a más de 100.

Sin embargo, el jefe del departamento de polímeros del centro le dijo a Reuters en ese momento que la instalación, ahora reducida a escombros, se usaba para investigar componentes medicinales que no podían ser importados, como antídotos y tratamientos contra el cáncer.

‘Cambiando la cara de Oriente Medio’

Las fuerzas militares israelíes cruzaron la valla desde la zona de amortiguamiento con Siria en los Altos del Golán.JALAA MAREY/AFP via Getty Images

La caída del régimen sirio debilita la influencia regional de Irán y podría plantear desafíos logísticos y estratégicos para los proxies regionales de Irán como el grupo militante libanés Hezbollah.

“La caída del régimen sirio es un resultado directo de los duros golpes con los que hemos golpeado a Hamas, Hezbollah e Irán,” dijo Netanyahu durante una conferencia de prensa el lunes. “El eje aún no ha desaparecido, pero como prometí — estamos cambiando la cara de Oriente Medio.”

A pesar de los amplios ataques en toda Siria, los funcionarios militares israelíes dijeron que las fuerzas armadas del país estaban operando más allá de la zona de amortiguamiento de los Altos del Golán ocupada por Israel pero no hacia la capital siria.

“Las fuerzas de las FDI no se están moviendo hacia Damasco. Esto no es algo que estemos haciendo o persiguiendo de ninguna manera,” dijo el portavoz de las FDI, Nadav Shoshani, en una sesión informativa. “No estamos involucrados en lo que está sucediendo internamente en Siria, no somos una parte en este conflicto, y no tenemos ningún interés más allá de proteger nuestras fronteras y la seguridad de nuestros ciudadanos.”

Katz, ministro de Defensa de Israel, dijo que el país estaba avanzando más allá de los Altos del Golán para imponer una “zona de seguridad libre de armas estratégicas pesadas e infraestructuras terroristas” en el sur de Siria.

“Con respecto a lo que será en el futuro, no soy un profeta,” dijo Katz. “Es importante en este momento tomar todas las medidas necesarias en el contexto de la seguridad de Israel.”

Leer el artículo original en Business Insider