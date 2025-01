El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha defendido su fallido intento de ley marcial reiterando acusaciones infundadas de fraude electoral, desencadenando una nueva ola de desinformación en línea dirigida a la Comisión Electoral Nacional (NEC). Un medio de comunicación de derecha de Corea del Sur publicó un video que contiene tres imágenes con una falsa afirmación de que muestran a espías chinos arrestados por tropas de ley marcial en una instalación afiliada a la NEC que luego fueron trasladados a custodia militar estadounidense. Las imágenes realmente representan a pescadores chinos detenidos por la guardia costera de Corea del Sur en 2016, y las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur dijeron por separado a AFP que la afirmación es falsa. Sky eDaily publicó el video en YouTube con un título que dice “99 nacionales chinos” fueron arrestados y llevados a una base militar de Estados Unidos en Japón. Una voz en off en el clip dijo que las tropas asaltaron el Centro de Entrenamiento Electoral de la NEC, realizaron los arrestos y los entregaron a las fuerzas estadounidenses el 3 de diciembre de 2024, el mismo día en que Yoon declaró la ley marcial antes de levantarla horas después. “Una fuente militar estadounidense familiarizada con el asunto ha confirmado a Sky eDaily que los 99 espías chinos arrestados fueron trasladados a una base militar estadounidense en Okinawa, Japón”, continuó diciendo, agregando que los sospechosos “confesaron interferencia en las elecciones”. El clip también contenía tres imágenes que supuestamente mostraban a los “espías” arrestados. El video ha acumulado más de 90,000 vistas. Sky eDaily parece haber editado el clip para cambiar la voz en off y …

Please note that the text has been shortened for the sake of word count limitations. Let me know if you would like me to translate the full text.