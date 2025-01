Fotografía aviva la guerra cultural entre Ucrania y Rusia.

Parece una instantánea serena del campo de batalla de Ucrania: Un grupo de soldados armados de armaduras reunidos alrededor de una mesa improvisada con comida y cartas. Algunos se ríen o fuman, y uno se recuesta en el suelo, sonriendo mientras desplaza su teléfono.

La fotografía es diferente a otras del frente ucraniano que han inspirado a la gente en Ucrania a lo largo de la guerra — no hay disparos de cañón, no hay soldados saliendo de trincheras, no hay combatientes heridos con caras contorsionadas de dolor.

Sin embargo, durante el último año, la imagen ha sido ampliamente compartida en línea por ucranianos y elogiada por funcionarios gubernamentales, que la exhibieron recientemente en el principal centro de exposiciones de la capital porque ha tocado el corazón de la lucha de identidad ucraniana causada por la invasión a gran escala de Rusia.

La fotografía — puesta en escena y tomada a finales de 2023 por Émeric Lhuisset, un fotógrafo francés — reimagina una famosa pintura del siglo XIX de los cosacos basados en el centro de Ucrania, con soldados ucranianos actuales sustituyendo a los legendarios guerreros jinetes. Las poses y expresiones de los soldados son las mismas, aunque las espadas han sido reemplazadas por ametralladoras.

El tema está en el centro de una guerra cultural entre Rusia y Ucrania que se ha intensificado desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala hace casi tres años, con los ucranianos buscando reclamar y afirmar una identidad que Rusia dice que no existe.

La pintura ha sido reclamada tanto por Ucrania como por Rusia como parte de su herencia. No solo retrata a los cosacos, un pueblo que ambos países consideran propio, sino que también fue hecha por Illia Repin, un artista nacido en lo que hoy es Ucrania pero que hizo gran parte de su trabajo en Moscú y San Petersburgo, entonces la capital del Imperio Ruso.

Es una batalla cultural dominada desde hace tiempo por Rusia. La versión más famosa de la pintura se exhibe en San Petersburgo, mientras que otra versión menos conocida está en Járkov, en el noreste de Ucrania. Repin ha sido etiquetado como ruso en exposiciones internacionales, frustrando a los ucranianos que lo ven como uno de los suyos.

Pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha llevado a instituciones como el Museo Metropolitano de Arte a reconsiderar esta clasificación y a volver a etiquetar a Repin como ucraniano.

Con su reinterpretación fotográfica, el Sr. Lhuisset busca desafiar aún más la narrativa de Rusia estableciendo una conexión directa entre los cosacos, que en ocasiones resistieron el dominio de la Rusia zarista, y el actual Ejército ucraniano.

“No se puede entender esta guerra si no se comprende todo el tema de la apropiación cultural”, dijo el Sr. Lhuisset, de 41 años, en una entrevista reciente en la capital de Ucrania, Kiev. “Esto es una verdadera guerra cultural.”

La pintura — “Respuesta de los cosacos de Zaporozhian al sultán Mehmed IV de Turquía” — es familiar para la mayoría de los ucranianos, con reproducciones adornando muchos hogares familiares. Muestra a un grupo de cosacos de una zona que hoy en día abarca la región de Zaporizhzhia en el sur de Ucrania riendo a carcajadas mientras escriben una respuesta burlona a un ultimátum de rendición del sultán en 1676.

La región de Zaporizhzhia está ahora parcialmente ocupada por Rusia. El resto ha sido objeto de cada vez más ataques aéreos rusos en los últimos meses.

Aunque los historiadores dicen que la escena representada probablemente nunca ocurrió, el sentido de desafío que transmite ha resonado profundamente en Ucrania.

“Esta pintura fue un elemento de formación de la autoidentidad para mí”, dijo Tetyana Osipova, de 49 años, una militar ucraniana que aparece en la fotografía. Recordó que su abuela tenía una pequeña reproducción “en un lugar de honor” cerca de los iconos cristianos ortodoxos en su hogar, donde servía como recordatorio para “defenderse a uno mismo.”

El Sr. Lhuisset dijo que comprendió la importancia de la pintura por primera vez cuando estuvo en Kiev durante el levantamiento de 2014 que derrocó a un presidente pro-Kremlin. Recordó haber visto a manifestantes sosteniendo pancartas con reproducciones de la obra de arte para simbolizar “su disposición a no rendirse, a no someterse.”

De regreso en Francia, la pintura se le escapó de la mente.

Hasta que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El Sr. Lhuisset se inspiró en un reportaje sobre el mensaje desafiante y lleno de blasfemias de un guardia fronterizo ucraniano a un ataque naval ruso inminente. La respuesta insultante inmediatamente le recordó la pintura.

“Para mí, fue la respuesta de los cosacos al sultán”, dijo. “Parecía obvio cegadoramente.”

Decidió capturar este espíritu de desafío recreando la pintura de Repin en un entorno moderno. Pasó meses negociando con el ejército ucraniano para hacer que las tropas armadas posaran para la fotografía y encontrar un lugar seguro, al norte de Kiev, para hacer la escenificación. Algunos soldados vinieron directamente del frente, sus rostros con bigote evocando a los indómitos cosacos.

“¡Parecían haber salido de la pintura!” dijo Andrii Malyk, el oficial de prensa de la 112ª Brigada de Defensa Territorial de Ucrania, que participó en el proyecto.

El Sr. Lhuisset quería que la fotografía se pareciera lo más posible a la pintura. Arregló meticulosamente a los 30 soldados, posicionando sus manos y pidiéndoles que se congelen en estallidos de risas sinceras para hacer eco de la energía de la escena original. Los objetos de la pintura se reemplazaron por equivalentes modernos: un sombrero de ala ancha se convirtió en un casco; un mosquete se transformó en un lanzacohetes; una mandolina se cambió por un altavoz portátil.

Un dron planea en el cielo, un gesto hacia las aeronaves sin tripulación que se han vuelto conspicuas en el campo de batalla.

El Sr. Lhuisset publicó la fotografía unos días después en redes sociales, y fue rápidamente adoptada por los medios ucranianos y los funcionarios gubernamentales como un emblema del espíritu de independencia del país. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó la imagen en la plataforma de redes sociales X con el texto: “La sangre cosaca corre por nuestras venas.”

Para los ucranianos, la fotografía sirvió como un medio para reclamar una obra maestra que dicen ha sido atribuida erróneamente a Rusia, a pesar de sus raíces ucranianas.

“Algunas personas piensan que la pintura es rusa, no ucraniana”, dijo Eduard Lopuliak, un médico militar que aparece en la fotografía. “Es una forma de recordarles que es nuestro patrimonio cultural, no de Rusia.”

Por su parte, Rusia dice que Repin es un pintor ruso y que toda su obra debe ser considerada rusa.

El pintor nació en la Ucrania actual y estudió arte allí antes de mudarse a San Petersburgo para continuar su carrera. Oleksandra Kovalchuk, subdirectora del Museo de Bellas Artes de Odesa, dijo que Repin mantuvo fuertes lazos con Ucrania a través de amigos allí y apoyando a artistas ucranianos. Para representar a los cosacos con autenticidad, viajó por todo el país y trabajó en estrecha colaboración con historiadores locales, afirmó.

De muchas maneras, la fotografía fue la respuesta de Ucrania a la reinterpretación de la pintura por parte de Rusia. En 2017, el pintor ruso Vassily Nesterenko, favorito del Kremlin, reimaginó a los cosacos con uniformes rusos modernos, en una obra titulada “Una carta a los enemigos de Rusia.”

El proyecto también tiene una misión más urgente para Ucrania: ayudar a reconstruir un patrimonio cultural devastado por casi tres años de guerra.

Los bombardeos rusos de museos y teatros han destruido innumerables tesoros culturales ucranianos. Las fuerzas de ocupación de Moscú también han saqueado instituciones como el Museo de Arte Regional de Kherson en el sur de Ucrania, que perdió casi toda su colección.

Para ayudar a paliar la pérdida, el Sr. Lhuisset viajó a Kiev a finales del año pasado con una gran impresión de su fotografía y la donó a Alina Dotsenko, directora del museo. “El museo de Kherson hoy es un edificio vacío”, dijo. “Para convertirse nuevamente en un museo, necesita una nueva colección.”

La fotografía se exhibió durante un día en la Casa Ucraniana, un importante centro cultural en Kiev, junto a marcos vacíos dejados por el robo en Kherson. Como la mayoría de las obras de arte de Ucrania, luego fue guardada en un lugar seguro y secreto para protegerla de los ataques rusos. Será transferida a Kherson cuando el museo vuelva a abrir, lo que es prácticamente imposible hoy en día porque está a menos de una milla del frente.

El Sr. Malyk, el soldado, dijo que esperaba visitar el museo cuando la guerra terminara para mostrar la imagen a sus hijos. Al igual que la pintura, dijo, la fotografía captura un momento importante en la historia de Ucrania.

“Esperamos que se transmita de generación en generación”, dijo.

Daria Mitiuk contribuyó con el reportaje.