Foto de vehículo anfibio presentada erróneamente como autobús acuático del Lago Victoria.

En el oeste de Kenia, los residentes que viven alrededor del Lago Victoria utilizan una red de autobuses acuáticos para ir de la orilla a las islas del lago. Recientemente, dos imágenes aparecieron en línea junto con la afirmación de que mostraban estos autobuses acuáticos. Sin embargo, esta afirmación es falsa: las fotos, que datan de 2009, muestran un vehículo anfibio construido en Malta. Los autobuses acuáticos del Lago Victoria solo operan en el agua. Una publicación que hace esta afirmación ha sido compartida más de 650 veces desde que se publicó en Facebook el 21 de mayo de 2024. La captura de pantalla que muestra la publicación falsa fue tomada el 29 de mayo de 2024. “Autobús acuático en el Lago Victoria cruzando de Homa-bay a Rusinga (KENYA)”, dice el título de la publicación. Homa Bay es un pueblo ubicado en las orillas del Lago Victoria, a aproximadamente 300 kilómetros de la ciudad capital de Nairobi. La Isla de Rusinga es una pequeña isla en el Lago Victoria. Durante más de una década, los autobuses acuáticos de InfraCo Africa han proporcionado servicios de transporte en el Lago Victoria, transportando a los residentes entre el continente y las diferentes islas. Sin embargo, las imágenes que circulan en las redes sociales no muestran estos autobuses acuáticos. Vehículo anfibio A través de una búsqueda de imagen inversa, encontramos las dos imágenes publicadas por el tabloide británico Daily Mail en 2009 . Según informes de medios publicados en ese momento, estas imágenes muestran un AmphiCoach – un autobús anfibio diseñado para viajar tanto en tierra como en mar que fue construido en Malta. Un funcionario del condado de Kisumu dijo a AFP Fact Check que las imágenes compartidas en redes sociales no muestran los autobuses acuáticos en uso en el Lago Victoria. InfraCo Africa, una empresa con sede en Kisumu, fabrica los autobuses acuáticos utilizados en el Lago Victoria. La compañía dijo a AFP Fact Check que sus embarcaciones no son anfibias. “Las imágenes no muestran los autobuses que fabricamos que son utilizados únicamente en el agua. Fotos de nuestros autobuses acuáticos pueden encontrarse en nuestro sitio web”, dijo InfraCo Africa. Además de los autobuses acuáticos operados por InfraCo Africa, el lago también cuenta con transbordadores operados por otras compañías.