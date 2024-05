Forzar a Rusia a hacer paz, Zelensky insta al Oeste.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a los líderes occidentales a presionar a Rusia para lograr la paz utilizando “todos los medios” necesarios. Hablando en España, el Sr. Zelensky dijo que era necesario ejercer una “coacción tangible sobre Rusia”, que buscaba “destruir Ucrania y avanzar”. El presidente Zelensky ha dicho desde hace tiempo que no negociará directamente con Rusia hasta que las fuerzas rusas abandonen todo el territorio ucraniano, incluida Crimea. Su llamado, sin embargo, se produce cuando Rusia obtiene ventajas contra Ucrania, con Kiev sufriendo una escasez de armas suministradas por Occidente. Rusia, dijo el presidente Zelensky, está lanzando aproximadamente 3.200 bombas aéreas guiadas sobre Ucrania cada mes. “¿Cómo se combate eso?”, preguntó a los periodistas en Madrid, donde se reunió con el primer ministro Pedro Sánchez. El líder ucraniano rechazó la idea de invitar a Rusia a una cumbre de paz planificada en Suiza el próximo mes. Se espera que la cumbre incluya representantes de más de 90 países. Los delegados intentarán trazar un curso para una paz justa y duradera en Ucrania basada en 10 demandas presentadas por Kiev que piden el regreso de todo el territorio invadido, pagos de reparación por daños relacionados con la guerra y la creación de un tribunal especial para enjuiciar crímenes de guerra rusos, un plan que Moscú ha rechazado tajantemente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, está listo para negociar pero solo “para lograr los objetivos que se están logrando actualmente a través de la operación militar especial”, como Rusia describe la guerra de Ucrania. En Madrid, el Sr. Zelensky instó a los líderes occidentales a levantar las prohibiciones sobre el uso de armas donadas para atacar el territorio ruso reconocido internacionalmente. La mayoría de los países occidentales, incluidos los Estados Unidos, han insistido en que Kiev enfoque sus ataques en las fuerzas rusas que ocupan territorio ucraniano. “Necesitamos trabajar juntos y presionar no solo a Rusia, sino también a nuestros aliados para darnos la oportunidad de defendernos contra Rusia”, dijo el líder ucraniano. Una de las condiciones para recibir miles de millones de libras en ayuda de los aliados occidentales es que Kiev describa su propia visión de cómo debería terminar esta guerra. Es por eso que el presidente Zelensky publicó anteriormente un “plan de paz de 10 puntos” que incluye la retirada completa de las fuerzas rusas y garantías contra futuras agresiones rusas. Es lo que Kiev siempre ha pedido, pero el tono ha cambiado. La cumbre en Suiza está generando urgencia para el presidente Zelensky. Quiere impulsar el impulso internacional detrás de sus términos. Hasta ahora, ha sido principalmente Ucrania la que ha pedido una retirada rusa completa, y Occidente ha intentado apoyarla en ese esfuerzo. La cumbre podría ser su única oportunidad de hacerlo también inapelable para sus aliados, y mantener a raya la mesa de negociaciones. Cuantos más países acudan, más presión política podría sentir el Kremlin. O al menos eso es lo que se espera. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que cualquier tipo de acuerdo de paz tendría que “reflejar la realidad sobre el terreno”. Esa realidad involucra a sus tropas continuando una importante ofensiva transfronteriza en la región nororiental de Járkov en Ucrania. Más aldeas están siendo capturadas como resultado. Como ha sido el caso durante los últimos 18 meses, sus soldados no solo están capturando territorio, sino que lo están manteniendo. Rusia, o Vladimir Putin, no está teniendo que comprometerse con nada, aún. Pero lo que argumenta Kiev es que cualquier compromiso o zona gris beneficia a Moscú. Señala a los anteriores ceses al fuego fallidos durante la década de agresión de Rusia, así como al argumento de que Putin querrá eventualmente tomar toda Ucrania, a medida que la mirada del mundo se desvíe hacia otros lugares. Los comandantes ucranianos afirman estar controlando la situación, y el regreso del presidente Zelensky a los viajes internacionales posiblemente lo refleje. Lo que también habrá alimentado su viaje a Madrid es su constante necesidad de combatir la fatiga de la guerra y de asegurar la continuación de la ayuda militar y humanitaria. Un paquete anunciado de $1bn (£783m) de España demuestra que la diplomacia del Sr. Zelensky todavía puede dar frutos. El presidente Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.