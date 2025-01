Fortunas de Bradley y Barney Walsh en BBC Gladiadores

Los presentadores Bradley Walsh y su hijo Barney también estarán de vuelta para presentar el programa, que fue filmado en el Sheffield Arena.

Comentando sobre la serie dos de Gladiadores, Bradly reveló: “Los Gladiadores vuelven más duros, pero también lo están los Contendientes.

“Esta serie los contendientes son increíbles, pero los Gladiadores están listos y trayendo su mejor juego.

“Hay algunas grandes batallas y momentos emocionantes. Hay algunas sorpresas en esta serie, incluyendo nuevos juegos, como el regreso de Atlaspheres.”

Pero los fans de Gladiadores pueden estar preguntándose cuál es el valor neto reportado de la pareja padre-hijo presentadora, ¡descubramoslo!

¿Cuáles son los valores netos de Bradley y Barney Walsh?



A lo largo de su carrera, Bradley ha tenido numerosos roles en la televisión, desde interpretar a Danny Baldwin en Coronation Street, hasta convertirse en el presentador de The Chase y el reinicio de Blankety Blank.

También es un exfutbolista profesional y ha lanzado dos álbumes en el Reino Unido.

Se estima que el valor neto de este hombre de 64 años (a partir de 2024) era de alrededor de £20 millones, según The Sun y otros medios.

Estrellas Mejor Pagadas de la BBC 2023/24



Mientras tanto, se informa que Barney tiene un valor neto de £4 millones, según la revista OK!

Este joven de 27 años es principalmente conocido por su papel como Cameron Mickelthwaite en el drama Casualty de BBC One.

Su personaje Cameron, quien llegó a Holby en 2023 como “lamentablemente carente de confianza en sí mismo”, es descrito como “propenso a accidentes”.

Por otro lado, Barney también ha aparecido en programas como Doctors, The Larkins, Death in Paradise y Law and Order: UK, en el que su padre también apareció como DS Ronnie Brooks.

¿A qué hora es Gladiadores esta noche?



El primer episodio de la serie dos de Gladiadores se emitirá en BBC One a partir de las 5.50pm de esta noche.

La sinopsis en la guía de Radio Times dice: “Bradley y Barney Walsh regresan con el concurso de desafíos físicos.

“Cuatro contendientes deben enfrentarse a cinco eventos brutales antes de enfrentarse en el legendario Eliminador.

“En la primera ronda de la segunda serie, Giant encuentra su rival en el podio de Duelo, Viper finalmente rompe su silencio y los Atlasferas hacen su tan esperado regreso.”