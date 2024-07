Foro de Aspen nublado por la ansiedad sobre Ucrania y Trump

Hace 2 días por Gordon Corera, BBC News Aspen Security Forum “Condoleezza Rice” América’s national security community hizo su peregrinación anual a las montañas de Aspen en Colorado esta semana para una reunión notable por una sensación inminente de ansiedad. Una razón es que el mundo es más peligroso y disputado que en años anteriores con la guerra en Ucrania y el Medio Oriente, así como tensiones en Asia. Pero los asuntos discutidos en el Aspen Security Forum también fueron opacados por eventos políticos que pueden definir gran parte de lo que sucederá a continuación. Con Donald Trump aceptando la nominación presidencial de EE. UU. durante la Convención Nacional Republicana en Wisconsin y preguntas sobre si el presidente Biden se verá obligado a apartarse, había una preocupación de que no solo se esté agotando el tiempo para la administración actual, sino también para el enfoque más amplio respecto a la política exterior, que ha guiado a Estados Unidos en años recientes. Los aliados miran hacia las elecciones de noviembre con ”angustia” sobre cuánto pueden seguir contando con el liderazgo estadounidense, expresó Douglas Lute, un ex embajador ante la OTAN en el foro. Específicamente, la ansiedad rodeaba la pregunta de si el apoyo de Estados Unidos a Ucrania continuaría. Las elecciones presidenciales de noviembre llegan en un momento en que la guerra puede estar cambiando para que ya no se trate tanto de ganancias importantes en el campo de batalla como de una prueba de voluntades entre Rusia y Ucrania, y sus aliados, sobre quién puede continuar. Trump ha sugerido que podría presionar por un acuerdo, lo que Ucrania y sus aliados temen que pueda servir más a los intereses de Rusia que a los suyos propios. La elección de JD Vance como compañero de fórmula de Trump aumentó las preocupaciones sobre el futuro del compromiso de Estados Unidos, ya que el Sr. Vance ha abogado por reducir el gasto en Ucrania, cambiar el enfoque de Estados Unidos lejos de Europa y enfocarse en enfrentar a China. Funcionarios y ministros británicos estuvieron ausentes de Aspen, pero representantes de otros países europeos enfatizaron la importancia de un compromiso continuo de EE. UU. con Ucrania. “Nuestra casa está en llamas en Europa. La guerra en Ucrania es existencial,” dijo Jonatan Vseviov, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia en la conferencia. Mientras los oficiales militares de EE. UU. se mostraron cautelosos de involucrarse en política, algunos sonaban casi como si ya estuvieran preparando un caso para hacerle a una posible administración Trump, sabiendo que probablemente presionaría a los aliados de la OTAN para aumentar su gasto y asumir una mayor carga en Ucrania. El general Christopher Cavoli, el principal general de EE. UU. en Europa, dijo que el compromiso continuo de EE. UU. con la OTAN era importante porque los socios europeos habían cambiado su comportamiento en años recientes. “Esta es una Europa que reconoce cuál es la carga y que tiene que ser compartida… este es exactamente el socio que hemos estado buscando durante tres décadas,” dijo. El moderador respondió que esperaba que alguien estuviera transmitiendo en vivo su respuesta a la convención republicana. Se reconoció que el cambio de la política exterior del Partido Republicano hacia una perspectiva menos internacionalista iba más allá de Donald Trump. Una razón discutida en la reunión fue que el orden internacional construido por Estados Unidos a través de la globalización y el libre comercio no siempre ofrecía beneficios para los trabajadores estadounidenses. Eso provocó una reacción nacional, socavando el apoyo para un compromiso continuo, no solo en Ucrania, sino de manera más amplia. Llamados para reducir la financiación para Ucrania y actuar de manera más unilateral han ido creciendo dentro del Partido Republicano. La ex Secretaria de Estado y Asesora de Seguridad Nacional Republicana Condoleezza Rice dijo que estaba ‘preocupada’. Ella argumentó que, para EE. UU., mantenerse firme en Ucrania enviaría un mensaje importante a China. “Entiendo que muchas personas quieren enfocarse ahora solo en China, pero …. tenemos que seguir insistiendo en que la credibilidad no es divisible. Así que lo que haces en Ucrania realmente importará a (el líder de China) Xi Jinping,” dijo. Esa opinión fue eco del general CQ Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto del ejército de EE. UU. “Tenemos la credibilidad en juego,” dijo. “Ucrania importa. La agresión no provocada en una parte del mundo no se queda en una parte del mundo.” Los presidentes Biden y Zelensky firman acuerdo de seguridad bilateral Pero la Sra. Rice también reconoció que la opinión pública estadounidense había cambiado y algunos compromisos anteriores eran insostenibles. “Tenemos que darnos cuenta de que algunos de estos compromisos serán difíciles de mantener durante un largo período de tiempo. No sé si algún presidente estadounidense… puede mantener paquetes de 60 mil millones de dólares para Ucrania cada seis meses,” dijo. El Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan cerró el foro haciendo hincapié en que la administración Biden ha puesto un esfuerzo considerable en construir alianzas en Europa y Asia. El reservorio de apoyo para Ucrania en el Congreso y entre el público era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cualquier viento en contra político, dijo. Sullivan también señaló que se habían asegurado compromisos internacionales para que Ucrania mantenga el apoyo a largo plazo. “Es un sentimiento muy bueno,” bromeó Sullivan cuando le preguntaron si era bueno estar fuera de Washington, incluso cuando los periodistas lo presionaron sobre la capacidad del presidente Biden para continuar por otros cuatro años en el cargo. La élite de política exterior de Aspen puede sentirse como una burbuja, pero en el aire fresco de la montaña había una sensación de que los asuntos exteriores no iban a ser inmunes al cambio. Y sea cual sea el resultado de las elecciones de noviembre, con un mundo más peligroso, el camino por delante parecía incierto.