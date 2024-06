Fórmula 1 y Amazon presentan el AI ‘Statbot’ para personalizar las transmisiones.

“

En el Gran Premio de España del domingo, la Fórmula 1 planea presentar un nuevo “Statbot” de inteligencia artificial en colaboración con Amazon.com Inc., cuyos ejecutivos describieron planes para transmisiones personalizadas impulsadas por IA para mantener a los espectadores enganchados.

El statbot rastreará los archivos de carreras y analizará torrentes de datos de carreras en tiempo real para proporcionar contexto y curiosidades a los presentadores de la transmisión en vivo durante la carrera de Barcelona, utilizando la tecnología de la división de servicios de computación en la nube Amazon Web Services, dijo Neil Ralph, líder de la compañía tecnológica en colaboración técnica con la F1.

Es una señal de cómo la IA se está infiltrando en los medios de comunicación, y de cómo el propietario de la F1, Liberty Media Corp., está buscando maneras de mantener a los fanáticos pegados a las pantallas.

Dirigida por el magnate de los cables multimillonario John C. Malone, Liberty compró la F1 a CVC Capital Partners en un acuerdo anunciado en 2016. Desde entonces, se ha enfocado en aumentar el atractivo global del deporte, haciendo crecer su audiencia con iniciativas de marketing como la serie documental de Netflix Inc. detrás de escenas Formula 1: Drive to Survive.

Pero en un deporte con un alto componente de ingeniería, cuyos protagonistas humanos están ocultos detrás de cascos, los ejecutivos quieren encontrar maneras de animar también la transmisión en vivo de las carreras. Las compañías también están utilizando la IA para ofrecer predicciones en carrera sobre asuntos como el momento de la parada en boxes o cuándo un piloto podría intentar adelantar a un rival, basándose en detalles en tiempo real como el rendimiento del coche y la degradación de los neumáticos.

“Con estos datos y la intimidad con el fanático, se pueden contemplar experiencias hiperpersonalizadas”, dijo Eric Gales, director gerente de AWS Canada, en una entrevista en el Gran Premio de Canadá en Montreal a principios de junio.

Ralph dijo: “Eso es a donde queremos llegar, para que tú como fanático puedas elegir cuántos datos ver y qué historias quieres que te cuenten.”

Compitiendo contra otros deportes, programas de streaming, TikTok y videojuegos, la batalla por la atención nunca ha sido tan intensa. Si bien la F1 ha ampliado su alcance en los EE. UU. con la serie de Netflix y nuevas carreras como el Gran Premio de Las Vegas, el deporte a veces es criticado por ser demasiado predecible. El año pasado, el principal piloto de F1, Max Verstappen de Red Bull Racing, ganó 19 de las 22 carreras; este año ha ganado seis de nueve.

“No podemos simplemente depender de ofrecerles una experiencia pasiva”, dijo Dean Locke, director de difusión y medios de comunicación de la F1, hablando con periodistas en Montreal de forma remota desde el centro de medios y tecnología del grupo en Biggin Hill, Reino Unido.

