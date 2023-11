For All Mankind conecta las líneas temporales de las temporadas 3 y 4 con más de 15 minutos de clips de noticias ficticias

For All Mankind regresa para una cuarta temporada en Apple TV+ el próximo viernes. Como anticipo, espera a los fans de la serie de ciencia ficción y ucronía un nuevo conjunto de clips de noticias pseudo conectando las temporadas tres y cuatro.

Cada temporada de For All Mankind, que imagina una carrera espacial internacional que nunca se detuvo, comienza con un montaje de clips de noticias ficticias que preparan el escenario para la temporada siguiente.

Aunque el montaje de clips se condensa por tiempo en cada inicio de temporada, Apple TV+ también promociona la serie con clips extendidos que conectan las temporadas.

Los suscriptores de Apple TV+ ahora pueden ver más de 15 minutos de clips de noticias ficticias en la página de inicio de For All Mankind en la app de TV. Estos abarcan los años 1996 a 2001… en el universo FAM, por supuesto.

El primer tráiler oficial lanzado el mes pasado muestra a un envejecido Ed Baldwin (Joel Kinnaman) junto a la compañera original de la serie, Danielle Poole (Krys Marshall), en una base marciana desarrollada. La problemática Margo Madison (Wrenn Schmidt) también continúa su historia en la cuarta temporada.

Los miembros del elenco Edi Gathegi, Cynthy Wu y Coral Peña también regresan para la cuarta temporada. Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern y Svetlana Efremova interpretarán nuevos personajes en la serie.

Ponte al día con las primeras tres temporadas de For All Mankind ahora en Apple TV+. La temporada de For All Mankind comienza el 10 de noviembre y se extiende hasta el 12 de enero de 2024.

