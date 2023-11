For All Mankind apuesta en grande por una trama rusa extravagante [Resumen de Apple TV+] ★★★☆☆”“Para Todo el Hombre apuesta a lo grande en una trama rusa extravagante [Resumen de Apple TV+] ★★★☆☆

Sin duda alguna, las insinuaciones de la semana pasada sobre la inminente inestabilidad florecen esta semana en un golpe de Estado a gran escala contra Mijaíl Gorbachov en la serie de drama de historia alternativa For All Mankind, temporada 4, episodio 3, “El abrazo del oso”. Y ¿quién está en medio de todo ello? Por supuesto, la ex jefa de la NASA, Margo Madison. En el transcurso de un episodio, lanzado el miércoles en lugar del viernes por el largo fin de semana festivo de Acción de Gracias, ella es horriblemente torturada y se encuentra en un nuevo y grande trabajo en la agencia espacial. Pero esta vez no es la NASA. Yo diría que no se puede inventar este tipo de cosas, pero alguien lo hizo. Mientras tanto, otro golpe se desarrolla en la compañía privada de exploración espacial Helios Aerospace. ¿Cómo se dice For All Mankind en ruso? Margo Madison lo sabría. El episodio “El abrazo del oso” de la temporada 4 muestra dos golpes de Estado diferentes. El episodio comienza con un reporte de CNN del período sobre una nueva crisis soviética del presentador Bernard Shaw, que se retiró en 2001 en la vida real. En el mundo de For All Mankind, un duro soviético llamado Korzhenko está tratando de derrocar a Gorbachov “corrupto” y restablecer la Unión Soviética a los principios marxista-leninistas. Resulta que la policía de Moscú apoya al recién llegado y quiere dar ejemplo de “aquellos que hacen preguntas”, como le dice un compañero detenido a Margo (Wrenn Schmidt) en la parte trasera de la furgoneta de la policía, donde terminaron al final del episodio de la semana pasada después de que Margo terminó en el lado equivocado de un bastón. En la sede de la policía, los detenidos son sacados de la furgoneta, ordenados contra la pared y … registrados. Mientras tanto, en el planeta rojo, Ed (Joel Kinnaman), Danielle (Krys Marshall) y su colega cosmonauta Svetlana Efremova (Irina Morozova) escuchan al director de la NASA decir que se han perdido las comunicaciones con Star City, la agencia espacial rusa. Svetlana confirma que ella tampoco ha tenido noticias de ellos, ni de su padre con su mensaje habitual de los sábados. Sí, algo está muy mal en Rusia. Golpes de estado en Rusia y en Helios. Foto: Apple TV+. Mientras tanto, en el planeta rojo, Miles está tratando de llegar a fin de mes. Un vidcorreo de su esposa muestra que ella está muy preocupada por su bajo salario. Samantha entra y oye un poco. Ella dice que tiene suerte de tener incluso vidcorreos. Ella menciona su rápido divorcio justo antes de venir a Marte. “Vamos a ahogar nuestras penas, ¿vale?” dice ella, y se dirigen a la guarida de Ilya, el ruso que suministra productos ilícitos por el mercado negro de la base. Resulta que allí hay una fiesta ruidosa. Más tarde, en una escena enormemente irrealista que aún así hace buena televisión, todo esto culmina con Dev y las mujeres asaltando una reunión de la junta directiva de Helios y tomando el control. Dev despide a la gente a diestra y siniestra mientras cita los estatutos y justifica este ridículo acto circense, declarando una nueva era. A veces el programa vuelve al tema de la exploración espacial, pero solo brevemente. Ed y Svetlana pilotan una nave en un ejercicio de entrenamiento de captura de asteroides. El temblor de Baldwin le impide manejar bien el controlador mientras intenta apuntar al falso asteroide. Dice que el controlador está un poco lento. Luego se rinde y le ofrece el trabajo al copiloto Svetlana, como una asignación privilegiada para un aprendiz. Ella está encantada. Se acopla perfectamente y él la elogia, claramente satisfecho consigo mismo. Después, cuando guardan el equipo, puede ver que ella siente dolor en la espalda. La invita a su jardín esa noche. Ella se pregunta por qué, y él es misterioso. “Porque lo pedí”, dice. Ella sonríe. “¿Cómo puedo negarme?” dice ella. No está claro si entiende que se trata de marihuana, lo hemos visto fumar la producida en casa, o piensa que podría ser algo más. Más tarde, Svetlana visita como estaba planeado. Ella y Ed comparten un conmovedor momento mientras él habla de cómo la jardinería le hace sentir cerca de su difunta ex esposa, Karen. Svetlana habla de su padre, desconectado. Luego, Ed le muestra su operación secreta de cultivo de marihuana y le da algo para el dolor de espalda. Como cualquier cosmonauta recto que se respete, ella lo tose. Mientras siguen hablando, termina revelando que fuma marihuana por su temblor, aunque no sabe lo que es. Ella le agarra la mano. Sus ojos se encuentran. Y … escena. Entonces, ahora todos nos preguntamos si este encuentro puede tratarse de algo más que de la marihuana después de todo. De vuelta en Rusia, Margo es llevada a una celda aterradora para ser interrogada. El oficial la llama “Margaret Reynolds”. Intenta explicar que solo estaba en la..