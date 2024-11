Fondo Schroder de Mediana Capitalización del Reino Unido nombra a Harry Morley como nuevo presidente en Investing.com

“

LONDRES – Schroder UK Mid Cap Fund PLC ha anunciado que Harry Morley sustituirá a Robert Talbut como Presidente de la compañía, con efecto a partir de la conclusión de la Junta General Anual programada para el 24 de febrero de 2025. El nombramiento de Morley está sujeto a su reelección como Director durante la próxima AGM. Talbut, que ha formado parte de la Junta durante nueve años, no se presentará a la reelección.

Morley se unió a la Junta como Director no ejecutivo en septiembre de 2023 y ha ejercido como Presidente del Comité de Remuneración. Su variada experiencia laboral incluye puestos de CEO en Armajaro Asset Management LLP, cofundador y CFO de Tragus Holdings Ltd, así como cargos en la industria naviera en P&O. Es contador público colegiado, habiendo obtenido la calificación con Price Waterhouse. Actualmente, Morley también ocupa cargos no ejecutivos en JD (NASDAQ:) Wetherspoon (LON:) plc, donde preside el Comité de Auditoría, y TheWorks.co.uk plc, donde es el Director no ejecutivo Senior y Presidente del Comité de Auditoría.

Wendy Colquhoun, Directora Independiente Senior, expresó la aprobación de la Junta al nombramiento de Morley, destacando su amplio conocimiento y experiencia, así como su probada trayectoria de liderazgo. La Junta también agradeció a Talbut por su dedicación y servicio a lo largo de su mandato.

Harry Morley manifestó su entusiasmo por su nuevo cargo, reconociendo la confianza de la Junta en él y su anticipación por contribuir al continuo éxito de la compañía.

Esta transición planificada de liderazgo se basa en un comunicado de prensa de Schroder UK Mid Cap Fund PLC.

