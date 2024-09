Fondo de riqueza soberana de EE. UU.: La Casa Blanca considera un papel en seguridad nacional

“

Los principales asesores del presidente Joe Biden han estado elaborando una propuesta para crear un fondo soberano de inversión que permitiría a los Estados Unidos invertir en intereses de seguridad nacional, incluida la tecnología, la energía y eslabones críticos en la cadena de suministro, según personas familiarizadas con el esfuerzo.

El trabajo entre bastidores realizado por el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y su adjunto, Daleep Singh, refleja —al menos en espíritu— una propuesta mencionada el jueves por el candidato presidencial republicano Donald Trump, quien propuso un fondo de inversión propiedad del gobierno para financiar “grandes empresas nacionales” durante un discurso ante el Club Económico de Nueva York.

Sullivan y Singh han estado trabajando en el proyecto durante meses a lo largo de una serie de sesiones de lluvia de ideas semanales y se han reunido con expertos económicos en el Consejo de Seguridad Nacional para debatir el tamaño, estructura, financiamiento, liderazgo y posibles salvaguardias para un fondo propuesto.

El trabajo ha avanzado hasta el punto en que se han distribuido documentos de planificación entre el personal de la Casa Blanca y las agencias clave, según las personas familiarizadas, que solicitaron el anonimato para discutir deliberaciones internas. Sin embargo, a medida que el trabajo ha progresado, detalles clave —incluida, críticamente, la estructura del fondo, el modelo de financiamiento y la estrategia de inversión— aún no están claros.

Sin embargo, el respaldo público de Trump a la idea podría proporcionar impulso bipartidista a la iniciativa, que sería relativamente novedosa fuera de los países con importantes exportaciones de productos básicos y superávit presupuestarios, como las naciones ricas en petróleo en Medio Oriente.

Contrarrestar el control de los adversarios de Estados Unidos sobre materiales críticos y tecnología emergente es un motivador clave del proyecto, y los asesores están particularmente preocupados por poder aprovechar el capital al ritmo y escala de otros países. Por ejemplo, la Corporación de Inversiones de China ha realizado inversiones sustanciales en recursos naturales, aprovechando las reservas de divisas del país.

Quienes trabajan en el esfuerzo están ansiosos por formalizar la propuesta durante los meses restantes del mandato presidencial de Biden. Los asesores creen que dicho fondo podría ayudar a fortalecer los intereses de Estados Unidos proporcionando capital de equidad de primera pérdida, garantías o financiamiento puente a empresas ilíquidas pero solventes que compitan con empresas chinas.

Los partidarios de la idea creen que el fondo podría ser utilizado para apoyar tecnologías emergentes donde hay altas barreras de entrada —incluida la construcción naval, proyectos emergentes de geotermia y fusión nuclear, y criptografía cuántica. Los ayudantes de Biden también creen que el fondo podría utilizarse para crear reservas sintéticas de minerales críticos comprando contratos de futuros. Singh, uno de los arquitectos del proyecto, regresó recientemente a la administración después de trabajar para PGIM Fixed Income.

El enfoque no es muy diferente de la inversión agresiva en firmas de tecnología realizada por algunas naciones asiáticas, como la firma estatal de Singapur Temasek Holdings que respaldó a Microsoft Corp. y NVIDIA Corp. Pero la inversión de Temasek en la firma de criptomonedas FTX ahora en bancarrota muestra algunos de los riesgos de tal empresa.

La mayoría de los demás fondos soberanos de inversión —incluidas las autoridades de inversión en Kuwait, Noruega y Abu Dabi creadas a mediados del siglo XX— se financiaron con ingresos excedentes de petróleo. Sin embargo, algunos estados de EE. UU., como Alaska, Nuevo México y Texas, han tenido éxito al establecer sus propias entidades de inversión dirigidas por el gobierno financiadas por recursos energéticos y minerales. Y otras naciones, como Canadá y Australia, tienen fondos soberanos de inversión gestionados de forma independiente.

Alcance al Congreso

La creación de cualquier fondo requeriría un acto del Congreso, donde una lucha por una posible fuente de financiamiento probablemente resultaría controvertida. La Casa Blanca aún no ha comenzado a entablar conversaciones con los legisladores sobre la idea —aunque planean discutir la propuesta tanto con el Capitolio como con el sector privado en un futuro próximo.

El año pasado, un grupo bipartidista de senadores liderado por el republicano de Luisiana Bill Cassidy y Angus King, un independiente de Maine que se caucus con los demócratas, sugirieron crear un fondo de inversión cuyas ganancias ayudarían a fortalecer los beneficios del Seguro Social.

La idea de un fondo soberano de inversión de EE. UU. tiene al menos un cierto apoyo externo. El multimillonario de fondos de cobertura John Paulson dijo el jueves que apoyaba que EE. UU. construyera un fondo que superara los $1,7 billones que Noruega utiliza para inversiones.

“Sería genial ver a Estados Unidos unirse a esta fiesta y, en lugar de tener deuda, tener ahorros,” dijo Paulson en una entrevista con Bloomberg Television. “Sería, con el tiempo, más grande que cualquiera de los fondos existentes.”

El ex secretario del Tesoro Lawrence Summers, en respuesta a la propuesta de Trump, llamó a la idea “incompleta.”

“Es una cosa si eres Noruega o los Emiratos — que tienen este recurso natural enorme que se agotará que están exportando — acumular un gran fondo de riqueza. Pero tenemos un gran déficit comercial. Tenemos un gran déficit presupuestario,” dijo Summers en el programa de Bloomberg Television Wall Street Week con David Westin el viernes.

Summers dijo que era “difícil creer que apartar muchos fondos para inversiones no especificadas hechas de formas no especificadas, donde ni siquiera sabes cómo se llamará, sea una propuesta especialmente responsable.”

Apoyo Mixto

Los críticos argumentan que el fondo podría ser explotado para proyectos políticos de los presidentes en funciones y resultar difícil de financiar —especialmente a medida que la nación continúa teniendo déficits considerablemente altos que contribuyen a una deuda nacional que supera los $35 billones.

Jared Bernstein, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo a Bloomberg Television que estaría “muy en guardia contra participar en cualquier tipo de fondo de riqueza.”

“Ciertamente, es algo de lo que no he hablado en las reuniones en las que he estado,” dijo.

El economista conservador Douglas Holtz-Eakin cuestionó la necesidad de un fondo.

“¿Qué problema resolvería esto? En mi opinión, ninguno. No tiene mérito, independientemente de quién lo proponga,” dijo Holtz-Eakin el viernes. “Todo lo que haría sería aislar ese proceso del escrutinio y supervisión políticos, y eso es lo último que necesitamos.”

Trump, hablando con líderes económicos el jueves, dijo que imaginaba el fondo como una forma de abordar problemas de deuda persistentes y dijo que se financiaría a través de su plan de imponer aranceles a todas las importaciones.

“Podremos invertir en centros de fabricación de vanguardia, capacidades de defensa avanzadas, investigación médica de vanguardia y ayudar a ahorrar miles de millones de dólares en la prevención de enfermedades en primer lugar,” dijo Trump. “Y son muchas de las personas en esta sala las que ayudarán a asesorar y recomendar inversiones para este fondo.”

“