Fondo de Dividendos Vanguardia de Bajo Riesgo para Comprar Ahora por Menos de $200

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) tiene un rendimiento de dividendos del 2.7%. Eso puede no sonar como un rendimiento alto, pero es más del doble que el promedio de las acciones en el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), que está rindiendo un poco menos del 1.2%. Esa comparación es interesante de otra manera, y destaca el valor que ofrece el Vanguard High Dividend Yield ETF, incluso si solo tienes $200 para invertir en este momento.

Lo primero que los inversores necesitan entender sobre cualquier fondo cotizado en bolsa (ETF) que compren es el enfoque de inversión. Estos son productos de inversión conjunta, por lo que realmente estás contratando a alguien más para manejar el proceso de inversión por ti. Tienes que asegurarte de saber qué están haciendo.

Vanguard High Dividend Yield ETF es un ETF basado en un índice, lo que significa que simplemente imita un índice. Ese índice es el Índice de Alto Rendimiento de Dividendos FTSE.

El Índice de Alto Rendimiento de Dividendos FTSE es bastante simple. El primer paso para crear el índice es seleccionar todas las empresas que pagan dividendos en los intercambios de EE. UU. El segundo paso es ordenar todas esas empresas por rendimiento, de mayor a menor. El tercer paso es incluir el 50% con el mayor rendimiento en el índice.

El índice se pondera por capitalización de mercado, por lo que las acciones más grandes tienen el mayor impacto en el rendimiento. Eso es bastante fácil de entender y claramente enfoca a los inversores en las acciones con el mayor rendimiento. El costo de todo esto es una pequeña tasa de gastos del 0.06%.

Algunos inversores en dividendos podrían dudar en este punto, preguntándose cómo un ETF que está diseñado para comprar las acciones con el mayor rendimiento puede tener un rendimiento que en realidad parece bastante moderado en un nivel absoluto. La respuesta se reduce al número de acciones que se incluyen en la cartera.

Al igual que el S&P 500, el Vanguard High Dividend Yield ETF tiene alrededor de 500 acciones. Aunque todas pagan dividendos, el índice que sigue realmente se adentra bastante en el rango de rendimiento de todas las acciones que pagan dividendos. No tiene elección, dada la gran cantidad de compañías que pagan dividendos.

Pero aquí está lo interesante: hasta que algunas compañías muy grandes comenzaron a dominar los rendimientos del S&P 500, el Vanguard High Dividend Yield ETF seguía bastante de cerca el rendimiento del mercado, como se destaca en el gráfico. Dada la cartera altamente diversificada que posee, eso no es sorprendente. Esto sugiere que, para un inversor en dividendos, este ETF podría ser reemplazado por el S&P 500 como una acción básica en tu cartera. Ahora mismo podría ser incluso un buen momento para considerar un cambio, dadas las dinámicas que impulsan al S&P 500 hoy en día.

Existen algunas estadísticas a considerar en este sentido, más allá del rendimiento adicional que podrías obtener. Por ejemplo, el ratio precio-ganancias promedio del S&P 500 es de 28.4 veces, mientras que el del Vanguard High Dividend Yield ETF es de 21.2 veces. Lo mismo ocurre con el ratio precio-valor contable, con el S&P 500 en 5 veces y el ETF de Vanguard en 2.9 veces. Básicamente, obtienes un rendimiento más alto y una cartera que parece tener una valuación más razonable.

Si no quieres asumir el esfuerzo de elegir acciones individuales que pagan dividendos, el Vanguard High Dividend Yield ETF es una buena manera de crear una base sobre la cual construir tu cartera. Su diversificación, rendimiento por encima del mercado y construcción de cartera simple son todas características atractivas. Pero la parte realmente agradable es que te permite incorporar fácilmente inversiones más agresivas y de mayor rendimiento en la parte superior sin desequilibrar tu cartera, convirtiéndolo en una inversión básica sólida, ya sea que tengas $200 o $2 millones para invertir.

Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Vanguard Whitehall Funds-Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 No-Brainer Vanguard Dividend ETF to Buy Right Now for Less Than $200 fue publicado originalmente por The Motley Fool